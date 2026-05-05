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Economia (BR)

Cultura comercial forte impulsiona crescimento e diferencia empresas no Brasil

Integração entre áreas, processos claros e foco em vendas ajudam empresas a crescer com mais previsibilidade e lucro

Publicado em 05 de Maio de 2026 às 18:14

Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

05 mai 2026 às 18:14
Cultura comercial estimula a empresa a focar o cliente e o crescimento do negócio (Imagem: fizkes | Shutterstock)
Cultura comercial estimula a empresa a focar o cliente e o crescimento do negócio Crédito: Imagem: fizkes | Shutterstock
Empresas que crescem de forma consistente costumam ter algo em comum: vendas deixam de ser responsabilidade de um único setor e passam a fazer parte da cultura do negócio. Quando áreas como marketing, atendimento, financeiro e operação trabalham alinhadas, a tendência é aumentar a eficiência, melhorar resultados e reduzir desperdícios.
Em 2025, levantamento do Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas) mostrou que empresas com planejamento estruturado têm mais chances de superar os primeiros anos de atividade. Já o estudo da McKinsey & Company aponta que organizações com estratégia comercial bem definida podem elevar a eficiência de vendas em até 20%.
Para Gustavo Braz, CEO do Grupo PMD, ecossistema empresarial com atuação em desenvolvimento comercial, expansão de negócios e distribuição de soluções para o mercado brasileiro, muitas empresas ainda tratam vendas de forma limitada. “As empresas que conseguem escalar não dependem apenas de bons vendedores. Elas criam processos claros, indicadores e uma mentalidade voltada para geração de receita em todos os níveis”, afirma.

Cultura comercial na prática

Ter cultura comercial significa fazer a empresa inteira pensar no cliente e no crescimento do negócio. Não se resume a vender mais, mas a vender melhor, com método e constância. Na prática, isso acontece quando:
  • Marketing gera oportunidades qualificadas para vendas;
  • Atendimento melhora experiência e retenção;
  • Financeiro acompanha margem e rentabilidade;
  • Liderança cobra metas e indicadores;
  • Equipes entendem seu papel no resultado final;
Segundo Gustavo Braz, quando esse alinhamento acontece, o crescimento fica menos dependente de campanhas pontuais ou sazonalidades. “Quando existe cultura comercial, a empresa entende melhor o cliente, melhora a conversão e ganha previsibilidade. Isso permite crescer com mais controle”, diz.

Por onde o empresário pode começar

Muitos empresários acreditam que precisam vender mais, quando o problema está na forma como vendem. Antes de buscar novos clientes, o ideal é organizar a operação comercial. Os primeiros passos costumam ser:
  • Mapear o funil de vendas, da prospecção ao fechamento;
  • Definir metas realistas e indicadores semanais;
  • Padronizar atendimento e follow-up;
  • Treinar equipe comercial e lideranças;
  • Medir taxa de conversão e custo de aquisição.
“Sem processo, não existe escala. Crescer no improviso costuma gerar retrabalho, perda de margem e instabilidade”, afirma o executivo.
Estruturar a área comercial é essencial para obter bons resultados (Imagem: insta_photos | Shutterstock)
Estruturar a área comercial é essencial para obter bons resultados Crédito: Imagem: insta_photos | Shutterstock

Erros comuns que travam o crescimento

Mesmo empresas com boa demanda podem perder resultado quando não estruturam a área comercial. Entre os erros mais frequentes, estão:
  • Depender de poucos vendedores;
  • Não acompanhar números;
  • Usar ferramentas sem método;
  • Falta de treinamento;
  • Liderança distante da operação comercial.
“Cultura comercial não é ferramenta. É comportamento organizacional. Se a liderança não sustenta o processo, o modelo não se mantém”, explica Gustavo Braz.

O que muda no resultado

Quando a empresa amadurece comercialmente, tende a vender com mais previsibilidade, melhorar margens e reduzir oscilações no caixa. Também ganha capacidade de adaptação em momentos de mercado mais desafiadores. “Empresas que estruturam sua cultura comercial deixam de depender de picos de venda e passam a crescer com consistência. Isso muda completamente o jogo”, conclui o CEO do Grupo PMD.
Por Carolina Lara

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