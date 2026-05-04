Mãe e filho desaparecem após passeio em Alegre

*ATUALIZAÇÃO: Na quinta-feira (7), a Polícia Civil informou que os dois foram encontrados e estavam bem.
Mãe e filho desapareceram após um passeio em família na sexta-feira (1) em Alegre, no Sul do Espírito Santo. Familiares contam que eles foram vistos pela última vez caminhando próximo ao Parque de Exposições da cidade. Desde então, a mulher não retornou ligações ou entrou em contato.
Além disso, a família afirma que nenhum pertence pessoal dos dois foi levado. O menino sofre de problemas cardíacos, portanto precisa retornar para casa para continuar o tratamento com medicamentos controlados.
A Polícia Civil disse que o caso segue em investigação e que, para que a apuração seja preservada, nenhuma outra informação será repassada. Informações que possam ajudar no caso podem ser passadas para o Disque-Denúncia: por telefone, basta discar 181; pelo site, clique aqui; já pelo WhatsApp, basta mandar uma mensagem para o número 27 99253-8181.