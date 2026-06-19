Brasil x Haiti: qual resultado a Seleção precisa para chegar na próxima fase da Copa?

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Dependendo do resultado, o Brasil pode encaminhar a classificação com mais tranquilidade, se complicar na briga por uma vaga ou até chegar à última rodada dependendo de combinações de resultados e critérios de desempate para avançar.

A partida acontece às 21h30 (horário de Brasília), no estádio da Filadélfia. Antes disso, Marrocos e Escócia se enfrentam às 19h, pelo mesmo grupo, em um duelo que tem impacto direto nas chances de classificação do Brasil, já que pode alterar a pontuação da chave e o cenário da última rodada.

O Brasil inicia sua segunda partida na terceira colocação do Grupo C, com um ponto conquistado após o empate na estreia contra o Marrocos. A seleção marroquina também tem um ponto, mas aparece à frente no critério de fair play, por ter recebido menos cartões amarelos.

Classificação do Grupo C

Escócia – 3 pontos

Marrocos – 1 ponto

Brasil – 1 ponto

Haiti – 0 pontos

Ao fim da primeira fase, os dois primeiros colocados de cada chave avançam para o mata-mata. Uma nova regra na edição deste ano da Copa também garante vaga aos oito melhores terceiros colocados, o que amplia as possibilidades de classificação.

Para o Brasil, além da vitória em si, é importante vencer com uma boa diferença de gols, que pode ser determinante na briga pela vaga. O saldo pode aumentar as chances de a seleção terminar na liderança do grupo, funcionar como proteção em caso de combinações desfavoráveis na última rodada e ser decisivo em situações de empate em pontos.

Além disso, em um cenário mais apertado, o desempenho ofensivo também pode pesar na disputa por uma vaga entre os melhores terceiros colocados.

Confira a seguir o que o Brasil precisa em cada cenário.

Cenário 1: Brasil vence o Haiti

O Haiti ainda não pontuou na Copa do Mundo 2026 e está em último lugar no grupo C Crédito: Getty Images

Se vencer o Haiti, a seleção brasileira vai a 4 pontos e fica mais próxima da classificação. Dependendo do resultado entre Escócia e Marrocos nesta sexta, o Brasil pode terminar a segunda rodada na liderança do grupo ou, no mínimo, jogar a última partida dependendo apenas de si.

Caso a Escócia seja derrotada pelo Marrocos, a seleção marroquina também chegaria a 4 pontos e o primeiro lugar seria definido pelos critérios de desempate da Fifa, sendo o primeiro critério saldo de gols e, em seguida, o número de gols marcados.

Ao fim da segunda rodada, a tabela ficaria assim:

Brasil: 4

Marrocos: 4

Escócia: 3

Haiti: 0

Com isso, o Brasil chegaria à última rodada dependendo apenas de si no jogo contra a Escócia para se classificar. Se ganhar ou empatar, passa para a segunda fase independentemente do resultado da partida entre Marrocos e Haiti.

Se perder para a Escócia, o Brasil ainda poderia se classificar, mas precisaria contar com uma vitória do Haiti sobre o Marrocos e vencer no critério de desempate da Fifa, já que empataria em pontos com a seleção marroquina.

Caso a Escócia vença Marrocos, ela vai para 6 pontos, assumindo a liderança do grupo e matematicamente se classificando, mesmo antes de jogar contra o Brasil. Nesse caso, a tabela ficaria assim ao fim da segunda rodada:

Escócia: 6

Brasil: 4

Marrocos: 1

Haiti: 0

Neste cenário, o Brasil chegaria à última rodada dependendo de uma vitória contra a Escócia para se classificar em primeiro lugar, mas também poderia avançar para a próxima fase com um empate, já que chegaria a 5 pontos e não poderia mais ser ultrapassado por Marrocos, que no máximo alcançaria 4.

Se perdesse, contudo, o Brasil ainda poderia se classificar sem necessidade de critérios de desempate caso o Haiti vencesse o Marrocos na última rodada ou empatasse.

Já se o Marrocos vencesse o Haiti, as seleções brasileira e marroquina decidiriam a vaga para a próxima fase por meio de saldo de gols.

Em um cenário em que Escócia e Marrocos empatem na segunda rodada, cada um dos times ganha 1 ponto e o Brasil e Escócia iniciam a terceira rodada matematicamente empatados, dependendo do saldo de gols para definir o primeiro e segundo colocado. A tabela ficaria assim:

Escócia: 4

Brasil: 4

Marrocos: 2

Haiti: 0

Nesse caso, o Brasil chegaria ao último jogo contra a Escócia precisando vencer para não depender do resultado da partida entre Marrocos e Haiti. Em caso de empate ou derrota, a seleção brasileira ainda poderia se classificar sem depender dos critérios de desempate, desde que o Marrocos não vença o Haiti.

Mas se a seleção marroquina vencesse, Brasil, Escócia e Marrocos empatariam em 5 pontos e decidiriam as posições no grupo por meio dos critérios de desempate.

Cenário 2: Brasil empata com Haiti

Se o Brasil empatar com o Haiti, a situação muda bastante porque a Seleção chegaria à última rodada com apenas 2 pontos e sob forte pressão.

Nesse caso, a classificação ficaria mais complicada e dependendo do resultado entre Escócia e Marrocos.

Se a Escócia vencer o Marrocos, a seleção escocesa vai a 6 pontos e estaria matematicamente classificada, enquanto o Brasil terminaria a segunda rodada em segundo lugar do grupo.

A tabela ficaria assim:

Escócia: 6 pontos

Brasil: 2 pontos

Marrocos: 1 ponto

Haiti: 1 ponto

O Brasil chegaria à última rodada precisando de uma vitória contra a Escócia para não depender de outros resultados.

Em caso de empate, a equipe brasileira só se classificaria diretamente se Marrocos e Haiti também empatassem.

Caso o Brasil perdesse para a Escócia, o empate entre Marrocos e Haiti também poderia levar o Brasil para a próxima fase, mas dependendo do critério de desempate, já que as três seleções teriam 2 pontos.

Resultado do jogo entre Marrocos e Escócia nesta sexta influenciará na posição do Brasil na tabela ao fim da segunda rodada Crédito: Getty Images

Se a Escócia perder para o Marrocos, a situação muda, porque o Brasil chega à última rodada em terceiro lugar, com apenas dois pontos. A tabela ficaria assim:

Marrocos: 4 pontos

Escócia: 3 pontos

Brasil: 2 pontos

Haiti: 1 ponto

Nesse cenário, o Brasil precisaria vencer a Escócia para conseguir se classificar.

Um empate ou uma derrota tirariam a seleção brasileira da classificação direta de forma matemática, obrigando a equipe a torcer por uma vaga entre os melhores terceiros colocados.

Se a Escócia empatar com o Marrocos, as seleções chegam à última rodada com situação completamente aberta, ou seja, com chances reais de classificação ainda indefinidas. Nenhum dos times estaria matematicamente classificado ou eliminado, e a definição das vagas dependeria dos resultados da última rodada e dos critérios de desempate da Fifa.

Ao fim da segunda rodada, a tabela estaria assim:

Escócia: 4 pontos

Brasil: 2 pontos

Marrocos: 2 pontos

Haiti: 1 ponto

O Brasil precisaria vencer a Escócia para garantir a classificação sem depender de outros resultados. Em caso de empate, a situação passaria a depender diretamente de um empate entre Marrocos e Haiti e do critério de desempate da Fifa, já que as seleções marroquina e brasileira empatariam com 3 pontos.

Cenário 3: Brasil perde para o Haiti

Brasil enfrenta a Escócia na última rodada da fase de grupos e dependendo do resultado contra o Haiti pode ter um jogo mais tranquilo ou sob pressão Crédito: Getty Images

Uma derrota do Brasil para o Haiti colocaria a seleção brasileira em uma situação muito complicada, com apenas 1 ponto na tabela. Para conseguir se classificar, o Brasil seria obrigado a derrotar a Escócia na última rodada, além de depender de uma combinação de resultados no grupo, tanto na segunda quanto na terceira rodada.

Se a Escócia vencesse o Marrocos na segunda rodada, a seleção escocesa chegaria a 6 pontos e assumiria grande vantagem no grupo, enquanto Brasil e Marrocos ficariam com 1 ponto e o Haiti com 3, deixando o grupo aberto para a última rodada. A tabela ficaria assim:

Escócia 6

Haiti 3

Marrocos 1

Brasil 1

O Brasil chega à última rodada precisando vencer a Escócia para manter chances de classificação, mas ainda dependendo do resultado entre Marrocos e Haiti. Uma vitória do Haiti deixaria a seleção brasileira fora dos dois primeiros colocados do grupo e seria necessário se classificar entre os oito melhores terceiro colocados para avançar.

Enquanto um empate ou vitória do Marrocos manteriam o Brasil na disputa pela segunda vaga, com definição pelos critérios de desempate da Fifa.

Se a Escócia empatar com o Marrocos na segunda rodada, o Brasil chega à última rodada em último lugar e apenas com um ponto. A tabela ficaria assim:

Escócia 4

Haiti 3

Marrocos 2

Brasil 1

Nesse cenário, o Brasil precisaria vencer a Escócia no último jogo, mas precisaria torcer para um empate entre Marrocos e Haiti e, ainda assim, dependeria dos critérios de desempate da Fifa para garantir a vaga.

Se a Escócia perder para o Marrocos na segunda rodada,o Marrocos chegaria à última rodada em primeiro lugar, com 4 pontos, enquanto o Brasil estaria na última posição do grupo, com apenas um ponto. A tabela ficaria assim:

Marrocos 4

Escócia 3

Haiti 3

Brasil 1

Neste caso, o Brasil precisaria vencer a Escócia na última rodada e torcer para uma derrota do Haiti contra o Marrocos para manter as chances de classificação sem depender de critérios de desempate.