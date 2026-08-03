Crea-ES: corte de 90º em obra onde quatro morreram em Cariacica estava fora das normas

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo (Crea-ES) apontou que a escavação da obra onde morreram soterrados o empresário Vanderson Santana André, de 35 anos, e os pedreiros Ronival Moreira de Jesus, Ruan Moreira da Luz e Valdomiro Moreira de Jesus era executada fora das normas técnicas. Imagens (veja acima) mostram o momento do deslizamento.





Os quatro morreram na tarde de sexta-feira (31), após um barranco ceder durante a ampliação de uma distribuidora de bebidas em Nova Rosa da Penha II, em Cariacica, na Grande Vitória. O dono da obra era o empresário que também morreu no local. A família dele não quis falar com a reportagem.





Após vistoria realizada no último sábado (1º), técnicos do Crea-ES concluíram que o terreno havia sido escavado com um corte praticamente vertical, de 90º, situação considerada incompatível com as normas de segurança para esse tipo de obra.





Segundo o engenheiro fiscal do Crea-ES, Giuliano Battisti, cortes para aterros, taludes ou construção de muros de arrimo precisam obedecer a inclinações, ou seja feita em níveis, previstas em normas técnicas.