Crea alerta para risco de novos deslizamentos após tragédia que matou 4 em Cariacica

Segundo Battisti, os trabalhadores preparavam a estrutura para a construção de um muro de arrimo quando a escavação avançou além do limite permitido. Com o deslizamento, houve uma grande perda de massa de um solo predominantemente argiloso, reduzindo a sustentação da área.





"O imóvel que está logo acima corre risco, pois houve muita perda de sustentação do solo. Não podemos dizer que ele está condenado, pois é possível realizar um trabalho de estabilização e recuperação da estrutura abaixo. A liberação ocorrerá somente após a assinatura de responsáveis técnicos e da Defesa Civil", afirmou o engenheiro.





O representante do Crea-ES também alertou para os riscos da execução de obras sem projeto e sem acompanhamento de um profissional habilitado.





"Quando não se seguem essas regras, infelizmente, as pessoas ficam expostas a situações de risco. Uma maneira de identificar se uma obra está irregular é observar se os trabalhadores estão usando equipamentos de proteção e se foram feitos cortes irregulares no terreno", explicou.





Segundo Battisti, a escavação deveria ter sido executada em níveis, e não com um corte praticamente vertical.





"O terreno precisava ser escavado em níveis, e não em um ângulo de 90°, como estava sendo feito. Infelizmente, a intervenção ocorria totalmente fora das normas técnicas e de segurança. Por isso, ocorreu o deslizamento. O corte chegou a um ponto em que o solo, devido às suas características, não suportou a inclinação e cedeu ao seu estado natural", concluiu.





O Crea-ES informou que denúncias sobre obras com indícios de irregularidades podem ser feitas de forma on-line pelo site da autarquia. Após o registro, equipes de fiscalização podem ser enviadas ao local para verificar a situação.





*Com informações da repórter Isabelle Oliveira, da TV Gazeta.