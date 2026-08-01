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Obra irregular

Crea alerta para risco de novos deslizamentos após tragédia que matou 4 em Cariacica

Vistoria aponta que escavação foi feita fora das normas técnicas e que imóvel interditado só poderá ser reocupado após obra de estabilização e emissão de laudos

Publicado em 01 de Agosto de 2026 às 12:22

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

01 ago 2026 às 12:22

As condições climáticas podem agravar o risco de novos deslizamentos no terreno onde o dono de uma distribuidora e três operários morreram soterrados durante uma obra em Nova Rosa da Penha II, em CariacicaO alerta foi feito pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo (Crea-ES), após vistoria realizada na manhã deste sábado (1º). 


Segundo os técnicos, o terreno permanece instável e será necessária uma obra de estabilização antes que os moradores do prédio interditado, localizado acima da área do deslizamento, possam retornar às suas casas.


De acordo com o engenheiro fiscal do Crea-ES, Juliano Battisti, as variações climáticas, como chuva, sol e vento, podem comprometer ainda mais a estabilidade do solo. Por isso, a reocupação do imóvel somente será permitida após a execução das obras necessárias e a emissão de laudos técnicos por profissionais habilitados e pelos órgãos competentes, incluindo a Defesa Civil.


Durante a vistoria, os fiscais também constataram indícios de que a obra era executada sem responsáveis técnicos e identificaram irregularidades na escavação do terreno.

Trabalhadores morrem em deslizamento de terra em obra na Cariacica
Trabalhadores morrem em deslizamento de terra em obra na Cariacica Isabelle Olivieira

Segundo Battisti, os trabalhadores preparavam a estrutura para a construção de um muro de arrimo quando a escavação avançou além do limite permitido. Com o deslizamento, houve uma grande perda de massa de um solo predominantemente argiloso, reduzindo a sustentação da área.


"O imóvel que está logo acima corre risco, pois houve muita perda de sustentação do solo. Não podemos dizer que ele está condenado, pois é possível realizar um trabalho de estabilização e recuperação da estrutura abaixo. A liberação ocorrerá somente após a assinatura de responsáveis técnicos e da Defesa Civil", afirmou o engenheiro.


O representante do Crea-ES também alertou para os riscos da execução de obras sem projeto e sem acompanhamento de um profissional habilitado.


"Quando não se seguem essas regras, infelizmente, as pessoas ficam expostas a situações de risco. Uma maneira de identificar se uma obra está irregular é observar se os trabalhadores estão usando equipamentos de proteção e se foram feitos cortes irregulares no terreno", explicou.


Segundo Battisti, a escavação deveria ter sido executada em níveis, e não com um corte praticamente vertical.


"O terreno precisava ser escavado em níveis, e não em um ângulo de 90°, como estava sendo feito. Infelizmente, a intervenção ocorria totalmente fora das normas técnicas e de segurança. Por isso, ocorreu o deslizamento. O corte chegou a um ponto em que o solo, devido às suas características, não suportou a inclinação e cedeu ao seu estado natural", concluiu.


O Crea-ES informou que denúncias sobre obras com indícios de irregularidades podem ser feitas de forma on-line pelo site da autarquia. Após o registro, equipes de fiscalização podem ser enviadas ao local para verificar a situação.


*Com informações da repórter Isabelle Oliveira, da TV Gazeta

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