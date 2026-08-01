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Desabamento

Empresário gravou vídeo antes de morrer soterrado com 3 operários em Cariacica

Imagens foram gravadas na sexta-feira (31), momentos antes do deslizamento durante uma obra matar soterrados o dono de uma distribuidora e três trabalhadores em Nova Rosa da Penha II

Publicado em 01 de Agosto de 2026 às 11:08

Nayra Loureiro

Nayra Loureiro

Publicado em 

01 ago 2026 às 11:08

O empresário Vanderson Santana gravou um vídeo junto aos operários Ruan Moreira da Luz, Ronival Moreira de Jesus e Valdomiro Moreira de Jesus momentos antes do deslizamento de um barranco que matou os quatro durante uma obra no bairro Nova Rosa da Penha II, em Cariacica, na tarde de sexta-feira (31). Os corpos foram localizados e retirados no dia da tragédia.  


Na gravação, os trabalhadores aparecem em um momento descontraído e conversam sobre o preço de um energético. Um deles comenta que a bebida foi comprada por R$ 6,80 e brinca sobre a possibilidade de revendê-la por um valor mais baixo para atrair clientes. “Você tem que vender barato para vender muito”, afirma o dono da distribuidora no vídeo.

A construção pertencia Vanderson, que é dono de uma distribuidora localizada em um terreno ao lado. A Prefeitura de Cariacica informou que a obra estava embargada pela Secretaria de Desenvolvimento da Cidade e Meio Ambiente por apresentar irregularidades e não atender às normas de segurança.


Equipes do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil municipal atuaram no local. A perícia da Polícia Científica foi acionada, e o caso será investigado pela Delegacia Especializada de Acidentes de Trabalho (Deat).

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Imóveis interditados

O subsecretário municipal da Defesa Civil, Jonathan Jantorno, informou que a distribuidora e duas casas vizinhas foram interditadas. Segundo ele, o proprietário do imóvel deu continuidade à obra, mesmo após o embargo, contratando pedreiros para realizar os serviços.


"Infelizmente, o proprietário contratou pedreiros para continuar a obra de forma irregular. Por conta da escavação, aconteceu um deslizamento de terra. Por tudo isso, os imóveis na parte de trás e superior da distribuidora ficaram totalmente comprometidos", afirmou.

O local foi isolado.

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