Mulher morta e enterrada dentro de casa no ES será sepultada em MG

O velório e o sepultamento de Monique Oliveira Fernandes, de 33 anos, morta pelo marido e enterrada dentro de casa em São José do Calçado, no Sul do Espírito Santo, serão realizados a partir das 19h desta sexta-feira (31), no Cemitério de Carangola, em Minas Gerais, cidade onde ela nasceu.





O corpo foi liberado aos familiares na manhã desta sexta-feira. Monique estava desaparecida desde o dia 7 de julho e foi encontrada morta há uma semana, no último dia 24, enterrada dentro da casa onde morava.





O companheiro dela, Mário Almeida Pinto, de 46 anos, apresentou-se espontaneamente à Polícia Civil, confessou o feminicídio e foi preso. O caso segue sob investigação.