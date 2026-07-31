Cantor de forró é preso durante "Operação Fim de Festa" em Cariacica

Um homem conhecido como "Paulinho do Forró" foi preso durante a Operação Fim de Festa, realizada na noite de quinta-feira (30), no bairro Santo André, em Cariacica, no Espírito Santo. Segundo a Polícia Penal, Paulo Sergio de Azevedo Castro, de 37 anos, estava foragido da Justiça desde dezembro de 2025, quando não retornou ao sistema prisional após ser beneficiado com uma saída temporária. Ele cumpria pena por tráfico de drogas.





De acordo com a corporação, os agentes chegaram ao paradeiro do foragido após receberem informações de que ele estava fazendo apresentações musicais em bares de Cariacica. Paulo Sergio foi localizado em frente a um desses estabelecimentos, não ofereceu resistência à prisão e foi encaminhado à delegacia.





Ainda conforme as investigações, Paulinho do Forró já era conhecido pelas forças de segurança do Sul do Espírito Santo por atuar no tráfico de drogas em Bom Jesus do Norte. Segundo a Polícia Penal, ele integrava uma organização criminosa com ligação a criminosos do Rio de Janeiro.





A reportagem de A Gazeta tenta localizar a defesa de Paulo Sergio e deixa este espaço aberto para um posicionamento.