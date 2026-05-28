Motociclista morre em acidente com caminhão na BR 259, em Baixo Guandu





Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão ocorreu por volta das 5h45. O motociclista, que não teve o nome nem a idade divulgados, morreu no local. A moto que ele conduzia não estava emplacada. O caminhoneiro não ficou ferido.





Por conta do acidente, a rodovia precisou ser parcialmente interditada para a realização da perícia. Às 7h35, o trânsito fluía com desvio lateral nos dois sentidos, conforme informou a PRF.





A reportagem de A Gazeta entrou em contato com a Polícia Civil em busca de mais informações sobre o caso e aguarda retorno.