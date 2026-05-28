ESTour acelerou processo de internacionalização do turismo capixaba

Durante a entrevista, Rigo revelou ainda que os esforços do Governo do Estado, do Sebrae/ES, entre outros parceiros, estão trazendo expectativas sobre a possibilidade de um voo direto para Buenos Aires. "Temos um aeroporto internacional em Vitória. Estamos conversando com uma companhia aérea sobre a possibilidade de um voo direto experimental para Buenos Aires. Queremos entender esse fluxo daqui para lá e de lá para cá para. E acontecendo esse voo, temos certeza de que teremos pelo menos voos sazonais em alta temporada. Com isso, a gente vai experimentando esse novo momento do turismo capixaba".