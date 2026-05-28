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ESTour acelerou processo de internacionalização do turismo capixaba

Iniciativas de fortalecimento do turismo capixaba, capitaneadas pelo Sebrae/ES, Setur e outros parceiros do segmento, possibilitaram estreitamento de relações com a Argentina

Publicado em 28 de Maio de 2026 às 09:36

Estúdio Gazeta

Estúdio Gazeta

Publicado em 

28 mai 2026 às 09:36

O ESTour - Salão Capixaba de Turismo, evento realizado no último mês pela Cooperativa de Eventos e Turismo do Espírito Santo (Cooptures), em correalização com o Sebrae/ES e a Secretaria de Estado do Turismo, e apoio do Contures e da Fecomércio-ES, já está gerando uma série de efeitos positivos para o turismo capixaba.  

A expectativa de negócios gerados comprova esse impacto: do lado dos compradores, a projeção média é de R$ 4,6 milhões, enquanto os fornecedores estimam cerca de R$ 10,7 milhões em negociações, totalizando mais de R$ 15 milhões em oportunidades para o setor que mais cresce e se desenvolve no Espírito Santo.

No novo episódio do EstúdioCast, o superintendente do Sebrae/ES, Pedro Rigo, destacou que o evento serviu como catalisador para o fortalecimento da cadeia de comercialização do turismo, aproximando o estado de operadores internacionais, companhias aéreas e plataformas digitais. “Conseguimos dimensionar a importância que o turismo tem para transformar realidades. O ESTour inaugurou um novo momento para colocar em prática tudo que preparamos com o plano de marketing do turismo, nossa estratégia de promover o Espírito Santo no Brasil e no mercado internacional”, afirma. 

Durante a entrevista, Rigo revelou ainda que os esforços do Governo do Estado, do Sebrae/ES, entre outros parceiros, estão trazendo expectativas sobre a possibilidade de um voo direto para Buenos Aires. "Temos um aeroporto internacional em Vitória. Estamos conversando com uma companhia aérea sobre a possibilidade de um voo direto experimental para Buenos Aires. Queremos entender esse fluxo daqui para lá e de lá para cá para. E acontecendo esse voo, temos certeza de que teremos pelo menos voos sazonais em alta temporada. Com isso, a gente vai experimentando esse novo momento do turismo capixaba".

Confira todos os detalhes dessa e de outras novidades preparadas pelo Sebrae/ES no vídeo acima.

Sebrae/ES

Pedro Rigo, superintendente do Sebrae-ES, e a repórter Yasmin Spiegel
Pedro Rigo, superintendente do Sebrae/ES, e a repórter Yasmin Spiegel Gabriel Mazim
Site: https://es.sebrae.com.br/

Instagram: @sebrae.es

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