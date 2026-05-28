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Faustão tem alta adiada e segue internado para 'check-up complementar'

O ex-apresentador vai continuar internado em São Paulo para fazer exames de rotina após retirar uma sonda gástrica.
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 28 de Maio de 2026 às 10:43

O apresentador Fausto Silva, o Faustão
Faustão tem alta adiada e segue internado para 'check-up complementar'. Renato Pizzutto/Band
O ex-apresentador Fausto Silva, o Faustão, vai continuar internado em São Paulo para fazer exames de rotina após retirar uma sonda gástrica. A informação foi confirmada pela equipe do apresentador para Splash.
A alta do apresentador foi adiada no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. A permanência no hospital faz parte de um protocolo médico normal após a retirada da sonda gástrica (tubo flexível usado para alimentação e remédios).
A assessoria de Fausto Silva afirma que o estado de saúde do apresentador está sob controle. "O protocolo foi concluído com sucesso. Fausto permanece apenas para um check-up complementar e exames de rotina. Está tudo bem", diz a equipe.
Faustão na apresentação de seu último programa na Band Reprodução/Band - 18/08/2023
O procedimento para retirar a sonda já estava agendado desde o ano passado. Segundo a equipe do ex-apresentador, a internação atual é um procedimento padrão e planejado.
Faustão passou por três transplantes de órgãos nos últimos anos. Ele recebeu um coração em agosto de 2023, um rim em fevereiro de 2024 e, depois, passou por um transplante de fígado.
O apresentador precisou de um novo transplante de rim em agosto de 2025. Desde a última cirurgia, o comunicador vive de forma reclusa e afastado da televisão.
Na semana passada, João Silva, filho do apresentador, destacou como é a rotina do pai longe da TV. Ele afirmou que o pai passa boa parte do dia entre reels no Instagram e programas de futebol. "Ele gosta das coisas do Brasil. Cazé é um grande exemplo. Ele gosta das coisas bem escrachadas mesmo... Então ele gosta muito do Matheus Ceará. Assiste o dia inteiro, porque é só p%&*a'", disse ele, em entrevista ao canal AchismosTV.

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