Faustão tem alta adiada e segue internado para 'check-up complementar'. Renato Pizzutto/Band

O ex-apresentador Fausto Silva, o Faustão, vai continuar internado em São Paulo para fazer exames de rotina após retirar uma sonda gástrica. A informação foi confirmada pela equipe do apresentador para Splash.

A alta do apresentador foi adiada no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. A permanência no hospital faz parte de um protocolo médico normal após a retirada da sonda gástrica (tubo flexível usado para alimentação e remédios).

A assessoria de Fausto Silva afirma que o estado de saúde do apresentador está sob controle. "O protocolo foi concluído com sucesso. Fausto permanece apenas para um check-up complementar e exames de rotina. Está tudo bem", diz a equipe.

Faustão na apresentação de seu último programa na Band Reprodução/Band - 18/08/2023

O procedimento para retirar a sonda já estava agendado desde o ano passado. Segundo a equipe do ex-apresentador, a internação atual é um procedimento padrão e planejado.

Faustão passou por três transplantes de órgãos nos últimos anos. Ele recebeu um coração em agosto de 2023, um rim em fevereiro de 2024 e, depois, passou por um transplante de fígado.

O apresentador precisou de um novo transplante de rim em agosto de 2025. Desde a última cirurgia, o comunicador vive de forma reclusa e afastado da televisão.