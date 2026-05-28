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Polícia Penal do ES vai convocar 600 aprovados no concurso público

Convocados farão parte de uma única turma; aula inaugural está marcada para o dia 21 de agosto

Publicado em 28 de Maio de 2026 às 11:40

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

28 mai 2026 às 11:40
Polícia Penal terá reforço no quadro de pessoal
Polícia Penal terá reforço no quadro de pessoal Divulgação / PPES

A Polícia Penal do Espírito Santo vai convocar, de uma única vez, os 600 candidatos aprovados no concurso público. Eles farão parte da mesma turma, ao contrário do certame anterior, em que o curso de formação foi dividido em duas turmas de 300 alunos.


A confirmação foi feita pelo governador Ricardo Ferraço (MDB) em suas redes sociais. Segundo ele, o edital de convocação deve ser publicado a qualquer momento no Diário Oficial do Estado.


A aula inaugural da Academia da Polícia Penal está marcada para o dia 21 de agosto. O diretor-geral da Polícia Penal, Franco Morais, informou que, antes da abertura oficial, será publicado o manual do aluno, com informações sobre uniforme, horário das aulas, rotina de treinamentos, entre outros itens.

“A chamada demonstra planejamento e compromisso com a segurança pública e com a qualidade dos serviços prestados pela Secretaria de Justiça (Sejus) e pela Polícia Penal”, comentou o secretário de Justiça, Nelson Merçon.


O concurso da Polícia Penal ofereceu 600 vagas para candidatos com ensino médio completo. A remuneração inicial é de R$ 5.631, além de auxílio-alimentação de R$ 800. O edital foi publicado em setembro de 2025.


Ao todo, 58.287 candidatos se inscreveram no certame, que contou com provas objetiva e de redação, teste de aptidão física, avaliação psicotécnica, exame de saúde e investigação social.

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