Polícia Penal do ES vai convocar 600 aprovados no concurso público

A Polícia Penal do Espírito Santo vai convocar, de uma única vez, os 600 candidatos aprovados no concurso público. Eles farão parte da mesma turma, ao contrário do certame anterior, em que o curso de formação foi dividido em duas turmas de 300 alunos.





A confirmação foi feita pelo governador Ricardo Ferraço (MDB) em suas redes sociais. Segundo ele, o edital de convocação deve ser publicado a qualquer momento no Diário Oficial do Estado.





A aula inaugural da Academia da Polícia Penal está marcada para o dia 21 de agosto. O diretor-geral da Polícia Penal, Franco Morais, informou que, antes da abertura oficial, será publicado o manual do aluno, com informações sobre uniforme, horário das aulas, rotina de treinamentos, entre outros itens.