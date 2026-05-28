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Oportunidades

Feira de empregos terá 500 oportunidades em Vila Velha neste sábado (30)

Ação terá postos de trabalho, cadastro de currículos, atividades socioambientais e espaço infantil

Publicado em 28 de Maio de 2026 às 12:35

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

28 mai 2026 às 12:35
Carteira de trabalho digital
Carteira de trabalho digital Marcelo Camargo/Agência Brasil

A Ambiental Vila Velha, concessionária da Aegea responsável pelo esgotamento sanitário do município em parceria público-privada com a Cesan, promove neste sábado, 30 de maio, a Feira de Empregos, com a oferta de 500 vagas. A iniciativa acontece em parceria com o Sine Vila Velha, das 8h às 12h, no Parque Linear de Ulisses Guimarães.


Além das oportunidades de trabalho, a ação contará com atividades socioambientais e espaço de lazer para crianças.


Os interessados devem comparecer ao local com documentação pessoal dentro do prazo de validade. A Carteira Nacional de Habilitação (CNH) será considerada um diferencial em parte das oportunidades. O acesso é gratuito e aberto à comunidade.

Entre as oportunidades previstas para o banco de talentos estão vagas para agente comercial, auxiliar de saneamento, operador multifuncional, mecânico e eletricista.


Os candidatos poderão cadastrar currículos no banco de talentos da Ambiental Vila Velha, ampliando as chances de futuras contratações pela concessionária.


A coordenadora de Responsabilidade Social da Ambiental Vila Velha, Anna Júlia Carvalho, ressalta que iniciativas como essa ajudam a aproximar oportunidades e transformar realidades.


“Eventos como este aproximam as empresas da comunidade e criam pontes reais entre quem busca trabalho e quem precisa de profissionais qualificados. É o saneamento a serviço das pessoas, ampliando oportunidades e fortalecendo vínculos com a comunidade”, destaca.

Vagas previstas 

  • Agente Comercial

  • Auxiliar de Saneamento Esgoto

  • Operador Multifuncional

  • Mecânico

  • Eletricista

SERVIÇO

  • Feira de Empregos – Ambiental Vila Velha e Sine

  • Data: 30 de maio de 2026 (sábado)

  • Horário: 8h às 12h

  • Local: Rua Oiti – Parque Linear de Ulisses Guimarães – Vila Velha

  • Entrada franca

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