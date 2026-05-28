Feira de empregos terá 500 oportunidades em Vila Velha neste sábado (30)

A Ambiental Vila Velha, concessionária da Aegea responsável pelo esgotamento sanitário do município em parceria público-privada com a Cesan, promove neste sábado, 30 de maio, a Feira de Empregos, com a oferta de 500 vagas. A iniciativa acontece em parceria com o Sine Vila Velha, das 8h às 12h, no Parque Linear de Ulisses Guimarães.
Além das oportunidades de trabalho, a ação contará com atividades socioambientais e espaço de lazer para crianças.
Os interessados devem comparecer ao local com documentação pessoal dentro do prazo de validade. A Carteira Nacional de Habilitação (CNH) será considerada um diferencial em parte das oportunidades. O acesso é gratuito e aberto à comunidade.
Entre as oportunidades previstas para o banco de talentos estão vagas para agente comercial, auxiliar de saneamento, operador multifuncional, mecânico e eletricista.
Os candidatos poderão cadastrar currículos no banco de talentos da Ambiental Vila Velha, ampliando as chances de futuras contratações pela concessionária.
A coordenadora de Responsabilidade Social da Ambiental Vila Velha, Anna Júlia Carvalho, ressalta que iniciativas como essa ajudam a aproximar oportunidades e transformar realidades.
“Eventos como este aproximam as empresas da comunidade e criam pontes reais entre quem busca trabalho e quem precisa de profissionais qualificados. É o saneamento a serviço das pessoas, ampliando oportunidades e fortalecendo vínculos com a comunidade”, destaca.
Vagas previstas
Agente Comercial
Auxiliar de Saneamento Esgoto
Operador Multifuncional
Mecânico
Eletricista
SERVIÇO
Feira de Empregos – Ambiental Vila Velha e Sine
Data: 30 de maio de 2026 (sábado)
Horário: 8h às 12h
Local: Rua Oiti – Parque Linear de Ulisses Guimarães – Vila Velha
Entrada franca
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