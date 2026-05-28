Feira de empregos terá 500 oportunidades em Vila Velha neste sábado (30)

A Ambiental Vila Velha, concessionária da Aegea responsável pelo esgotamento sanitário do município em parceria público-privada com a Cesan, promove neste sábado, 30 de maio, a Feira de Empregos, com a oferta de 500 vagas. A iniciativa acontece em parceria com o Sine Vila Velha, das 8h às 12h, no Parque Linear de Ulisses Guimarães.





Além das oportunidades de trabalho, a ação contará com atividades socioambientais e espaço de lazer para crianças.





Os interessados devem comparecer ao local com documentação pessoal dentro do prazo de validade. A Carteira Nacional de Habilitação (CNH) será considerada um diferencial em parte das oportunidades. O acesso é gratuito e aberto à comunidade.