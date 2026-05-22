Trabalhar na Viação Águia Branca: 83 ofertas de emprego com vagas no ES

A Viação Águia Branca está com 83 vagas de emprego abertas para os profissionais atuarem nas áreas operacionais, administrativas e de manutenção. Os postos estão disponíveis nos estados do Espírito Santo, Rio de Janeiro e em São Paulo.





O destaque fica por conta do cargo de motorista interestadual e intermunicipal, que concentra 20 oportunidades. Há chances ainda para agente de vendas, auxiliar administrativo, mecânico diesel, eletricista, analista de manutenção e jovem aprendiz. Todas as vagas são extensivas a pessoas com deficiência (PCDs).





Para concorrer ao cargo de motorista, é necessário ter ensino fundamental completo, carteira de habilitação (CNH) nas categorias D ou E, exame toxicológico em dia, experiência comprovada na condução de ônibus, carretas ou caminhões, curso de direção defensiva e noções de mecânica automotiva.





Os colaboradores também terão acesso a benefícios como alojamento, assistência médica e odontológica, previdência privada, cooperativa de crédito, seguro de vida, vale-alimentação, vale-refeição e vale-transporte.