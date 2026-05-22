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Trabalhar na Viação Águia Branca: 83 ofertas de emprego com vagas no ES

Postos são para cargos de motorista e outras carreiras; veja como se inscrever

Publicado em 22 de Maio de 2026 às 14:50

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

22 mai 2026 às 14:50
Viação Águia Branca contrata motoristas e outros profissionais
Viação Águia Branca contrata motoristas e outros profissionais Divulgação

A Viação Águia Branca está com 83 vagas de emprego abertas para os profissionais atuarem nas áreas operacionais, administrativas e de manutenção. Os postos estão disponíveis nos estados do Espírito Santo, Rio de Janeiro e em São Paulo. 


O destaque fica por conta do cargo de motorista interestadual e intermunicipal, que concentra 20 oportunidades. Há chances ainda para agente de vendas, auxiliar administrativo, mecânico diesel, eletricista, analista de manutenção e jovem aprendiz. Todas as vagas são extensivas a pessoas com deficiência (PCDs).


Para concorrer ao cargo de motorista, é necessário ter ensino fundamental completo, carteira de habilitação (CNH) nas categorias D ou E, exame toxicológico em dia, experiência comprovada na condução de ônibus, carretas ou caminhões, curso de direção defensiva e noções de mecânica automotiva.


Os colaboradores também terão acesso a benefícios como alojamento, assistência médica e odontológica, previdência privada, cooperativa de crédito, seguro de vida, vale-alimentação, vale-refeição e vale-transporte. 

Os interessados podem realizar a inscrição e consultar os requisitos específicos de cada vaga pela página de carreira da empresa

A empresa desenvolve iniciativas voltadas ao bem-estar e à valorização dos profissionais, como o programa Medicina do Sono, focado na qualidade do descanso e na segurança nas estradas, e o MO(vi)Mento de Águia, que incentiva hábitos saudáveis e o equilíbrio físico e mental.


Há ainda outros programas como o Projeto Amor que Acolhe que promove a inclusão profissional de pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), a partir das habilidades individuais de cada colaborador.

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