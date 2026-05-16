Estresse e metas abusivas: nova regra obriga empresas a tratar saúde mental

Cris Kerr é palestrante, escritora e consultora em diversidade e inclusão e esteve em Vitória recentemente para participar do Fórum de Gestores, promovido pela Associação Brasileira de Recursos Humanos, seccional Espírito Santo (ABRH-ES).





Ela ressalta que a nova atualização da norma regulamentadora reforça a necessidade de mudança dessa cultura organizacional. Entre outros pontos, destaca que as empresas passam a ser obrigadas a avaliar riscos psicossociais, como assédio moral e sexual, sobrecarga de trabalho e jornadas exaustivas — como rotinas em que o trabalhador entra às 8h e sai às 20h, por exemplo.





“Esse cenário contribui para um ambiente inseguro, em que os profissionais se sentem ameaçados, desvalorizados e constantemente pressionados. Como consequência, surgem problemas como estresse, ansiedade, depressão e burnout. Este último, inclusive, não está relacionado apenas ao excesso de trabalho, mas também à forma como o indivíduo se sente dentro do ambiente — se ele é tóxico ou psicologicamente seguro”, afirma.





Cris lembra que o Brasil está entre os países com maiores índices de ansiedade no mundo. Segundo ela, dados mostram que apenas 21% dos trabalhadores se sentem realmente pertencentes e ouvidos nas empresas. Ao mesmo tempo, 45% relatam estresse, 20% tristeza, 17% raiva e cerca de 40% estão em busca de um novo emprego, impulsionando fenômenos como a “demissão silenciosa”.





Outra informação destacada pela especialista é que pesquisas indicam que três em cada dez trabalhadores já sofreram algum tipo de assédio, sendo 46% moral e 14% sexual.





“No caso do assédio sexual, a maioria das vítimas são mulheres. Muitas dessas situações envolvem humilhações, exclusão social, fofocas, apelidos ofensivos e até chantagens relacionadas ao emprego”, pontua.





Cris explica que, do ponto de vista biológico, ambientes tóxicos mantêm o cérebro em estado de alerta constante, como se houvesse o tempo todo uma ameaça real. Isso provoca a liberação frequente de hormônios como cortisol e adrenalina, gerando estresse crônico. Segundo ela, a longo prazo, esse processo pode causar desequilíbrios no sistema imunológico, inflamações e doenças como depressão, diabetes e até câncer.





“Diante desse cenário, torna-se fundamental que as empresas adotem medidas práticas, como a criação de programas de gerenciamento de riscos ocupacionais, capacitação das lideranças, revisão da carga de trabalho e implementação de canais seguros de denúncia. Mais do que cumprir normas, é necessário transformar a cultura organizacional”, avalia.





Para a especialista, a liderança tem papel central nesse processo. Estudos mostram que ambientes com segurança psicológica — onde as pessoas se sentem respeitadas, ouvidas e valorizadas — geram maior engajamento, produtividade e bem-estar. Habilidades como empatia, escuta ativa e inteligência emocional passam a ser essenciais.





“A nova norma entra em vigor com prazo para adaptação, e a expectativa é que haja fiscalização e aplicação de multas para garantir o cumprimento. No entanto, mais do que uma obrigação legal, trata-se de uma mudança necessária para promover ambientes de trabalho mais saudáveis, humanos e sustentáveis”, comenta Cris.