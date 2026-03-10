Advogado trabalhista, coordenador do curso de especialização em Direito do Trabalho da FDV e torcedor fervoroso do Botafogo. Neste espaço, oferece uma visão crítica e abrangente para desmistificar os conceitos trabalhistas e promover um entendimento mais profundo das dinâmicas legais das relações de trabalho
Que as águas de março levem o assédio embora
Que março também seja isso para o mundo do trabalho. Que as “águas” deste tempo simbólico ajudem a levar embora práticas que já deveriam ter ficado no passado: o assédio, a discriminação velada, o preconceito travestido de normalidade
