Vídeo mostra comerciante matando homem após assalto em São Mateus

Um vídeo mostra o momento em que um comerciante mata a tiros um homem suspeito de cometer um assalto ao seu estabelecimento, na manhã de sexta-feira (15), em São Mateus, no Norte do Espírito Santo.





As imagens, registradas por uma testemunha, mostram quando o comerciante encontra o homem momentos após o crime. A vítima foi identificada como Vagner Martins Santos. Por serem fortes, as cenas foram parcialmente exibidas.





Segundo a Polícia Militar, equipes foram acionadas após denúncia de disparos de arma de fogo no bairro Boa Vista. No local, os policiais encontraram o homem já sem vida. Após análise de imagens de videomonitoramento e relatos de testemunhas, foi constatado que ele havia acabado de cometer um assalto no centro da cidade.





Os militares foram até o comércio e localizaram o proprietário, que relatou que o suspeito entrou no estabelecimento usando capacete e jaqueta. De acordo com o comerciante, o homem se aproximou levando a mão ao bolso e anunciou o assalto. Foram levados pertences pessoais, objetos da loja e dinheiro.





Após o crime, o comerciante — que possui posse legal de arma de fogo — perseguiu o suspeito. Na rua, segundo o relato, o homem tentou tomar a arma, momento em que foram efetuados os disparos.





Ainda de acordo com a Polícia Militar, o homem morto havia saído recentemente do sistema prisional e possuía passagens por roubo, tráfico de drogas e homicídio. O corpo foi levado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) da Polícia Científica, em Linhares, onde passará por necropsia antes de ser liberado para a família.





Segundo a Polícia Civil, o comerciante de 28 anos foi conduzido à Delegacia Regional de São Mateus e autuado em flagrante por homicídio. Ele foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP).





*Com informações do g1ES