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Xanddy relembra rumores em início de namoro com Carla Perez

O cantor contou que precisou lidar com boatos sobre sua sexualidade antes mesmo de sair com a dançarina
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 16 de Maio de 2026 às 10:10

Xanddy, 46, relembrou o primeiro encontro com Carla Perez e contou que precisou enfrentar rumores sobre sua sexualidade antes mesmo de sair com a dançarina. O cantor afirmou que pessoas próximas a ela apostavam dinheiro que ele não apareceria para um jantar após um show em Salvador.
Durante participação no podcast Pulse, Xanddy disse que Carla viajou de São Paulo para assistir a uma apresentação dele na capital baiana. Segundo o artista, a surpresa aconteceu em uma fase em que ela já era um dos maiores nomes da televisão brasileira, enquanto ele ainda levava uma vida simples. "Ela era a Carla Perez e eu só tinha uma cueca e um Corsa verde", brincou.
Carla Perez e Xanddy
Carla Perez e Xanddy Reprodução/Multishow
O cantor contou que chamou Carla para subir ao palco durante o show e que, depois da apresentação, ela o procurou no camarim para convidar ele e a banda para jantar. Antes de sair para o encontro, porém, Xanddy reuniu os músicos e avisou que abandonaria o grupo caso alguém resolvesse aparecer no restaurante para atrapalhar.
No jantar, ele descobriu que a equipe da dançarina havia feito apostas sobre sua sexualidade. "Cheguei ao jantar e o engraçado é que estava rolando na mesa dela uma aposta de que eu, na verdade, não gostava da fruta", revelou. Segundo Xanddy, os comentários surgiam pelo fato de ele dançar no palco, o que alimentava boatos de que ele não se interessava por mulheres. "Todo mundo ficou com cara de tacho porque tinham perdido a aposta. Tinham apostado dinheiro mesmo", disse ele.
Xanddy e Carla Perez estão juntos há 24 anos e são pais de Camilly Victoria, 24, e Victor Alexandre, 22.

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