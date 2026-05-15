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Virginia Fonseca anuncia fim do namoro com Vini Jr

A influenciadora e o jogador encerram um relacionamento após pouco mais de seis meses

Publicado em 15 de Maio de 2026 às 08:54

Virginia Fonseca anuncia fim do namoro com Vini Jr
Virginia Fonseca anuncia fim do namoro com Vini Jr Reprodução Instagram Virginia Fonseca

A influenciadora Virginia Fonseca anunciou, na manhã desta sexta-feira (15), o fim do seu relacionamento com o jogador de futebol Vinicius Júnior. Nos últimos dias, o status do casal já passava por especulações de um possível término, pouco mais de seis meses após o início.


"Ao longo da minha vida, aprendi a nunca negociar aquilo que, pra mim, é inegociável. Então, quando algo deixa de fazer sentido, eu prefiro ter maturidade para encerrar com carinho do que permanecer por permanecer", afirmou Virginia.

Virginia anuncia fim do namoro com Vini Jr.: 'Enquanto estivemos juntos, me dediquei muito'.
Virginia anuncia fim do namoro com Vini Jr.: 'Enquanto estivemos juntos, me dediquei muito'. Reprodução Instagram Virgínia Fonseca

A influenciadora, inclusive, estava em Madri, na Espanha, onde Vinicius mora e defende o clube Real Madri. Apesar dos registros acompanhando o agora ex-namorado diretamente do estádio, os sinais de desgaste já se mostravam presentes nas últimas aparições em público.

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