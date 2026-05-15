Virginia Fonseca anuncia fim do namoro com Vini Jr

A influenciadora Virginia Fonseca anunciou, na manhã desta sexta-feira (15), o fim do seu relacionamento com o jogador de futebol Vinicius Júnior. Nos últimos dias, o status do casal já passava por especulações de um possível término, pouco mais de seis meses após o início.





"Ao longo da minha vida, aprendi a nunca negociar aquilo que, pra mim, é inegociável. Então, quando algo deixa de fazer sentido, eu prefiro ter maturidade para encerrar com carinho do que permanecer por permanecer", afirmou Virginia.