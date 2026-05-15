Parque Cultural Casa do Governador celebra quatro anos com show de Ava Rocha

O Parque Cultural Casa do Governador comemora quatro anos de funcionamento com uma programação cultural gratuita neste fim de semana, em Vila Velha. Entre os destaques está o show da cantora Ava Rocha, que se apresenta no sábado (16), às 15h, acompanhada do pianista Chicão.
As atividades fazem parte da programação do Parque Aberto, projeto que transforma o espaço em um grande circuito de arte, cultura e lazer ao ar livre. O evento também contará com oficinas, ioga, feira de artesanato, praça de alimentação, visitas mediadas e espetáculo de narração de histórias.
Os ingressos gratuitos já estão disponíveis na plataforma By Inti.
Um dos principais nomes da música brasileira contemporânea, Ava Rocha leva ao Parque o espetáculo “Femme Frame #2”, performance que mistura música, experimentação e elementos cênicos.
Ao lado do pianista Chicão, a artista apresenta canções autorais como “Lamento” e “Pra Dizer Adeus”, além de releituras inéditas e músicas do álbum “Néktar”, lançado em 2023.
Filha do cineasta Glauber Rocha, Ava construiu uma trajetória marcada pelo diálogo entre MPB, eletrônica, poesia e performance, tornando-se uma das vozes mais inventivas da cena musical brasileira atual.
Oficinas, ioga e histórias ao ar livre
A programação continua no domingo (17), começando às 8h30 com aula de ioga ministrada por Taysa Machado. Às 10h30, a oficina “Cinéticas Orgânicas: da coleta à forma”, conduzida pela educadora Julia Garcia, propõe a criação de esculturas interativas a partir de elementos naturais encontrados no próprio parque. A atividade é voltada para maiores de 5 anos e terá vagas limitadas.
O encerramento acontece às 11h, com o espetáculo “Uma festa presente – Narração de Histórias”, apresentado por Adélia Oliveira. Inspirada na obra “Lúcia-já-vou-indo”, de Heloísa Penteado, a atividade utiliza oralidade e contação de histórias para aproximar o público de memórias afetivas e narrativas populares.
Além da programação cultural, o público poderá participar de visitas mediadas gratuitas pelo Bosque de Esculturas e pela Galeria Gabinete, que atualmente recebe a mostra “Gabinete de Curiosidades #1 – Raul Mourão”.
Entre os destaques do acervo permanente do Parque Cultural Casa do Governador estão duas obras recém-incorporadas: a instalação “Magic Square #3”, do artista Hélio Oiticica, e “Falta”, de José Bechara.
Serviço
Parque Aberto – 4 anos do Parque Cultural Casa do Governador
- Data: 16 e 17 de maio de 2026
- Local: Parque Cultural Casa do Governador
- Entrada gratuita
- Ingressos disponíveis na plataforma By Inti