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Parque Cultural Casa do Governador celebra quatro anos com show de Ava Rocha

Programação especial de aniversário reúne música, yoga, oficinas, visitas guiadas e espetáculo de histórias neste fim de semana, em Vila Velha
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 15 de Maio de 2026 às 08:00

Parque Cultural Casa do Governador celebra quatro anos com show gratuito de Ava Rocha
Parque Cultural Casa do Governador celebra quatro anos com show gratuito de Ava Rocha Cacá Meirelles

O Parque Cultural Casa do Governador comemora quatro anos de funcionamento com uma programação cultural gratuita neste fim de semana, em Vila Velha. Entre os destaques está o show da cantora Ava Rocha, que se apresenta no sábado (16), às 15h, acompanhada do pianista Chicão.

As atividades fazem parte da programação do Parque Aberto, projeto que transforma o espaço em um grande circuito de arte, cultura e lazer ao ar livre. O evento também contará com oficinas, ioga, feira de artesanato, praça de alimentação, visitas mediadas e espetáculo de narração de histórias.

Os ingressos gratuitos já estão disponíveis na plataforma By Inti.

Parque Cultural Casa do Governador
Parque Cultural Casa do Governador Divulgação/Flinc

Um dos principais nomes da música brasileira contemporânea, Ava Rocha leva ao Parque o espetáculo “Femme Frame #2”, performance que mistura música, experimentação e elementos cênicos.

Ao lado do pianista Chicão, a artista apresenta canções autorais como “Lamento” e “Pra Dizer Adeus”, além de releituras inéditas e músicas do álbum “Néktar”, lançado em 2023.

Filha do cineasta Glauber Rocha, Ava construiu uma trajetória marcada pelo diálogo entre MPB, eletrônica, poesia e performance, tornando-se uma das vozes mais inventivas da cena musical brasileira atual.

Oficinas, ioga e histórias ao ar livre

A programação continua no domingo (17), começando às 8h30 com aula de ioga ministrada por Taysa Machado. Às 10h30, a oficina “Cinéticas Orgânicas: da coleta à forma”, conduzida pela educadora Julia Garcia, propõe a criação de esculturas interativas a partir de elementos naturais encontrados no próprio parque. A atividade é voltada para maiores de 5 anos e terá vagas limitadas.

O encerramento acontece às 11h, com o espetáculo “Uma festa presente – Narração de Histórias”, apresentado por Adélia Oliveira. Inspirada na obra “Lúcia-já-vou-indo”, de Heloísa Penteado, a atividade utiliza oralidade e contação de histórias para aproximar o público de memórias afetivas e narrativas populares.


Além da programação cultural, o público poderá participar de visitas mediadas gratuitas pelo Bosque de Esculturas e pela Galeria Gabinete, que atualmente recebe a mostra “Gabinete de Curiosidades #1 – Raul Mourão”.

Entre os destaques do acervo permanente do Parque Cultural Casa do Governador estão duas obras recém-incorporadas: a instalação “Magic Square #3”, do artista Hélio Oiticica, e “Falta”, de José Bechara.


Serviço

Parque Aberto – 4 anos do Parque Cultural Casa do Governador

  • Data: 16 e 17 de maio de 2026
  • Local: Parque Cultural Casa do Governador
  • Entrada gratuita
  • Ingressos disponíveis na plataforma By Inti

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