Parque Cultural Casa do Governador celebra quatro anos com show de Ava Rocha

O Parque Cultural Casa do Governador comemora quatro anos de funcionamento com uma programação cultural gratuita neste fim de semana, em Vila Velha. Entre os destaques está o show da cantora Ava Rocha, que se apresenta no sábado (16), às 15h, acompanhada do pianista Chicão.





As atividades fazem parte da programação do Parque Aberto, projeto que transforma o espaço em um grande circuito de arte, cultura e lazer ao ar livre. O evento também contará com oficinas, ioga, feira de artesanato, praça de alimentação, visitas mediadas e espetáculo de narração de histórias.





Os ingressos gratuitos já estão disponíveis na plataforma By Inti.