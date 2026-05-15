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Para toda a família

Festival Tortinha Black terá shows, oficinas e debate sobre escrita negra no ES

Evento gratuito ocupa o Teatro do Sesi e o Parque Baleia Jubarte em maio com programação voltada à valorização da cultura afro-capixaba
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 15 de Maio de 2026 às 09:00

Festival Tortinha Black
Festival Tortinha Black Yan Brunoro / Show Brincariar - Izaque; Divulgação

Vitória vai receber dois dias de música, oficinas, dança, gastronomia, teatro e debates sobre cultura negra com a nova edição do Festival Tortinha Black. Com entrada gratuita, a programação acontece nos dias 21 e 23 de maio, no Teatro do Sesi, em Jardim da Penha, e no Parque Baleia Jubarte, na Praça do Papa, reunindo atrações para crianças, jovens e famílias em uma celebração da cultura afro-capixaba.

Consolidado como um espaço de valorização da cultura afro-brasileira no Espírito Santo, o festival aposta em atividades formativas e apresentações artísticas para promover o fortalecimento da identidade negra e das manifestações de matriz africana. Ao longo do dia 23 de maio, o público poderá participar de oficinas de turbante, gastronomia, dança urbana, circo e artesanato, além de acompanhar apresentações musicais, espetáculos e o tradicional festival de pipas.

Entre os destaques da programação estão a participação da Banda de Congo Mirim São Benedito e Santo Antônio de Pádua, da Serra, levando ao evento uma das manifestações culturais mais tradicionais do Espírito Santo, e as atrações voltadas ao público infantil, como o show “Brincariar – Vamos Brincar com Música” e a apresentação do grupo Estripolia. Além das atividades culturais, o evento contará com uma feira de economia solidária e criativa

Oficina Ateliê de Circo e Malabares com Carlitos Cachoeira
Oficina Ateliê de Circo e Malabares com Carlitos Cachoeira Acervo Pessoal / Divulgação

Seminário “Quando a Palavra Vira Quilombo”

A abertura do festival acontece no dia 21 de maio, com o seminário “Quando a Palavra Vira Quilombo”, realizado no Teatro do SESI. A proposta é discutir a escrita negra como instrumento de resistência, memória e transformação social, reunindo público e convidados em uma noite de reflexão e troca de experiências.

A programação começa às 18h30, com credenciamento e recepção dos participantes. Em seguida, às 19h30, será realizada uma mesa-redonda dedicada ao debate sobre literatura, oralidade, identidade e produção intelectual negra. O encontro termina com um espaço aberto para perguntas e participação do público.

Já no dia 23 de maio, o Parque Baleia Jubarte recebe as demais programações do festival, das 10h às 19h, com atividades distribuídas ao longo de todo o dia e classificação livre.

Programe-se

Seminário “Quando a Palavra Vira Quilombo”

  • Data: 21 de maio de 2026
  • Horário: A partir das 18h30
  • Local: Teatro do SESI
  • Entrada gratuita

Festival Tortinha Black

  • Data: 23 de maio de 2026
  • Horário: Das 10h às 19h
  • Local: Parque Baleia Jubarte
  • Classificação: Livre
  • Entrada gratuita

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