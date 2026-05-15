Festival Tortinha Black terá shows, oficinas e debate sobre escrita negra no ES

Vitória vai receber dois dias de música, oficinas, dança, gastronomia, teatro e debates sobre cultura negra com a nova edição do Festival Tortinha Black. Com entrada gratuita, a programação acontece nos dias 21 e 23 de maio, no Teatro do Sesi, em Jardim da Penha, e no Parque Baleia Jubarte, na Praça do Papa, reunindo atrações para crianças, jovens e famílias em uma celebração da cultura afro-capixaba.





Consolidado como um espaço de valorização da cultura afro-brasileira no Espírito Santo, o festival aposta em atividades formativas e apresentações artísticas para promover o fortalecimento da identidade negra e das manifestações de matriz africana. Ao longo do dia 23 de maio, o público poderá participar de oficinas de turbante, gastronomia, dança urbana, circo e artesanato, além de acompanhar apresentações musicais, espetáculos e o tradicional festival de pipas.





Entre os destaques da programação estão a participação da Banda de Congo Mirim São Benedito e Santo Antônio de Pádua, da Serra, levando ao evento uma das manifestações culturais mais tradicionais do Espírito Santo, e as atrações voltadas ao público infantil, como o show “Brincariar – Vamos Brincar com Música” e a apresentação do grupo Estripolia. Além das atividades culturais, o evento contará com uma feira de economia solidária e criativa