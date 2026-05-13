Festival de Hip-hop em Colatina terá homenagem ao poeta 7Linhas

Muito mais que um estilo musical, o Hip-hop é um movimento cultural que revela um estilo de vida para a comunidade. Com esse espírito, o Festival ‘Conexão: Arte x Debate’ oferece uma programação musical e artística, com entrada gratuita, entre os dias 16 e 17 de maio, a partir das 13h na Casa da Cultura de Colatina, na Região Noroeste do Espírito Santo.





Dentre as atrações, está uma homenagem ao músico e poeta Emmanuel 7Linhas, que foi morto em um ataque a tiros na última sexta-feira (9), no Íbes, em Vila Velha. O artista de 45 anos, fortemente ligado ao hip-hop, tinha um trabalho de ativismo social e estaria interagindo com as pessoas em situação de rua no momento do crime.





O poeta Da Silva e MC Pedrela serão os encarregados da homenagem, que também apresentará projeção de fotos e vídeos das poesias de 7Linhas.