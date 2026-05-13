Festival de Hip-hop em Colatina terá homenagem ao poeta 7Linhas

Muito mais que um estilo musical, o Hip-hop é um movimento cultural que revela um estilo de vida para a comunidade. Com esse espírito, o Festival ‘Conexão: Arte x Debate’ oferece uma programação musical e artística, com entrada gratuita, entre os dias 16 e 17 de maio, a partir das 13h na Casa da Cultura de Colatina, na Região Noroeste do Espírito Santo.
Dentre as atrações, está uma homenagem ao músico e poeta Emmanuel 7Linhas, que foi morto em um ataque a tiros na última sexta-feira (9), no Íbes, em Vila Velha. O artista de 45 anos, fortemente ligado ao hip-hop, tinha um trabalho de ativismo social e estaria interagindo com as pessoas em situação de rua no momento do crime.
O poeta Da Silva e MC Pedrela serão os encarregados da homenagem, que também apresentará projeção de fotos e vídeos das poesias de 7Linhas.
Essa é a primeira edição do Festival, que destaca os 5 elementos do hip-hop: DJ, Grafite, Breaking, MC’s e Conhecimento. “Esse evento mostra que o Hip-hop é feito por muitas mãos e que eles precisam estar juntos para fazer essa arte crescer ainda mais”, destacou o produtor underground, Nico Dias.
Confira a programação
Sábado | 16 de maio
13h00 – Recepção e credenciamento
14h00 – Início do painel de grafite com Chama Amanda, Geanna Abreu e Thais Apolinário
16h00 – Café da tarde com DJ Jota
17h00 – Abertura institucional
Saudação da Secretaria de Cultura, Loressa Campostrini
17h30 – Pocket show com Carlean D’alta + convidados
18h00 – Mostra audiovisual de hip hop / exibição do documentário
18h30 – Abertura da mesa de debate e roda de conversa com o tema:
“O futuro do Hip Hop”, com os convidados: Mariana Capatto (NUHRAP – Colatina); Professor Adikto (Vitória); Chama Amanda (Vitória); PH (Aracruz); Poeta DaSilva (Serra); Tião Cancio (Serra); DaRua (Vitória); BSH (Baixo Guandu); Alec Power (Serra); Isabela Mamedi (Vitória)
19h30 – Pocket show com Elenco Caro
20h00 – Batalha de Breaking
20h30 – Batalha de MCs
21h30 – DJ Jota – set (transição) + Breaking
21h50 – Pocket show com Lucrecia
22h20 – Pocket show com Dogma MC’s e 15NoPente
Domingo | 17 de maio
09h00 – Café da manhã com DJ Jota
10h00 – Grafite e troca de saberes
Oficina de escrita criativa com Poeta DaSilva
11h00 – Oficina de educação financeira para agentes culturais com Tião Cancio
12h00 – Almoço
13h00 – Encerramento com Cypher aberta de MCs
Microfone livre para artistas locais
14h00 – Retorno
Serviço
Festival Conexão Arte x Debate – Festival de Hip Hop
Local: Casa da Cultura – Rua Santa Maria, 292 – Centro, Colatina (ES).
Datas: 16 e 17 de maio
Horário geral: a partir das 14h
Entrada franca