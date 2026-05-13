Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • HZ
  • Cultura
  • Festival de Hip-hop em Colatina terá homenagem ao poeta 7Linhas
Conexão Arte x Debate

Festival de Hip-hop em Colatina terá homenagem ao poeta 7Linhas

Evento reúne artistas de todo o Estado com programação recheada nos dias 16 e 17 de maio
André Cypreste

André Cypreste

Publicado em 13 de Maio de 2026 às 08:00

Festival de Hip-hop em Colatina terá música, debate e homenagem ao poeta 7Linhas
Festival de Hip-hop em Colatina terá música, debate e homenagem ao poeta 7Linhas Mauricio Freitas

Muito mais que um estilo musical, o Hip-hop é um movimento cultural que revela um estilo de vida para a comunidade. Com esse espírito, o Festival ‘Conexão: Arte x Debate’ oferece uma programação musical e artística, com entrada gratuita, entre os dias 16 e 17 de maio, a partir das 13h na Casa da Cultura de Colatina, na Região Noroeste do Espírito Santo.


Dentre as atrações, está uma homenagem ao músico e poeta Emmanuel 7Linhas, que foi morto em um ataque a tiros na última sexta-feira (9), no Íbes, em Vila Velha. O artista de 45 anos, fortemente ligado ao hip-hop, tinha um trabalho de ativismo social e estaria interagindo com as pessoas em situação de rua no momento do crime.


O poeta Da Silva e MC Pedrela serão os encarregados da homenagem, que também apresentará projeção de fotos e vídeos das poesias de 7Linhas.

Veja Também 

Emmanuel 7Linhas foi morto a tiros em Vila Velha

Músico e poeta Emmanuel 7Linhas é morto em ataque a tiros em Vila Velha

Essa é a primeira edição do Festival, que destaca os 5 elementos do hip-hop: DJ, Grafite, Breaking, MC’s e Conhecimento. “Esse evento mostra que o Hip-hop é feito por muitas mãos e que eles precisam estar juntos para fazer essa arte crescer ainda mais”, destacou o produtor underground, Nico Dias.

Evento reúne artistas de todo o Estado com programação recheada nos dias 16 e 17 de maio
Evento reúne artistas de todo o Estado com programação recheada nos dias 16 e 17 de maio Mauricio Freitas

Confira a programação

Sábado | 16 de maio


  • 13h00 – Recepção e credenciamento

  • 14h00 – Início do painel de grafite com Chama Amanda, Geanna Abreu e Thais Apolinário

  • 16h00 – Café da tarde com DJ Jota

  • 17h00 – Abertura institucional

    • Saudação da Secretaria de Cultura, Loressa Campostrini

  • 17h30 – Pocket show com Carlean D’alta + convidados

  • 18h00 – Mostra audiovisual de hip hop / exibição do documentário

  • 18h30 – Abertura da mesa de debate e roda de conversa com o tema:
     “O futuro do Hip Hop”, com os convidados: Mariana Capatto (NUHRAP – Colatina); Professor Adikto (Vitória); Chama Amanda (Vitória); PH (Aracruz); Poeta DaSilva (Serra); Tião Cancio (Serra); DaRua (Vitória); BSH (Baixo Guandu); Alec Power (Serra); Isabela Mamedi (Vitória)

  • 19h30 – Pocket show com Elenco Caro

  • 20h00 – Batalha de Breaking

  • 20h30 – Batalha de MCs

  • 21h30 – DJ Jota – set (transição) + Breaking

  • 21h50 – Pocket show com Lucrecia

  • 22h20 – Pocket show com Dogma MC’s e 15NoPente


Domingo | 17 de maio

  • 09h00 – Café da manhã com DJ Jota

  • 10h00 – Grafite e troca de saberes

    • Oficina de escrita criativa com Poeta DaSilva

  • 11h00 – Oficina de educação financeira para agentes culturais com Tião Cancio

  • 12h00 – Almoço

  • 13h00 – Encerramento com Cypher aberta de MCs

    • Microfone livre para artistas locais

  • 14h00 – Retorno

Serviço

Festival Conexão Arte x Debate – Festival de Hip Hop
Local: Casa da Cultura – Rua Santa Maria, 292 – Centro, Colatina (ES).
Datas: 16 e 17 de maio
Horário geral: a partir das 14h
Entrada franca

Veja Também 

Projeto “Cores Ancestrais” promove debates sobre arte, educação e ancestralidade no MAES

Projeto Cores Ancestrais promove debates sobre arte, educação e ancestralidade

Espetáculo “SOMA” une dança, tecnologia e maternidade em estreia no Theatro Carlos Gomes

Bailarina do ES estreia espetáculo em Vitória que une dança e maternidade

Mestrinho e Os Garotin são atrações da Semana S do Comércio

Mestrinho, Os Garotin e Grupo Cria são atrações em evento gratuito no ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Música Colatina Dj
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

2ª Delegacia Regional de Vila Velha
Homem tenta roubar socorrista na orla de Vila Velha, apanha e acaba detido
Senador Flávio Bolsonaro durante entrevista
Flávio diz que omitiu contato com Vorcaro por cláusula em patrocínio de filme
Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, DEHPP, Vitória
Homem é preso por suspeita de tentar matar o próprio sogro em Viana

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados