Músico e poeta Emmanuel 7Linhas é morto em ataque a tiros em Vila Velha

O músico, poeta e ativista social Luiz Emmanuel Pinto, conhecido como Emmanuel 7Linhas, foi morto a tiros na madrugada de sexta-feira (8), no Ibes, em Vila Velha.





Segundo informações da Polícia Militar, dois homens passaram de moto efetuando vários disparos na região conhecida como favelinha do Ibes.





Os tiros teriam sido direcionados a pessoas em situação de rua que ficam no local. Uma mulher de 37 anos não identificada também foi morta na ação. O músico de 45 anos tinha um trabalho de ativismo social e estaria interagindo com as pessoas em situação de rua no momento do crime.





Um homem de 34 anos também foi baleado e ferido, mas foi atendido pela equipe do Samu, sendo encaminhado ao Hospital Antônio Bezerra de Faria.





O velório e o enterro do músico ocorreram neste sábado (9) no cemitério Jardim da Paz, na Serra.