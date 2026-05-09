Músico e poeta Emmanuel 7Linhas é morto em ataque a tiros em Vila Velha

O músico, poeta e ativista social Luiz Emmanuel Pinto, conhecido como Emmanuel 7Linhas, foi morto a tiros na madrugada de sexta-feira (8), no Ibes, em Vila Velha.
Segundo informações da Polícia Militar, dois homens passaram de moto efetuando vários disparos na região conhecida como favelinha do Ibes.
Os tiros teriam sido direcionados a pessoas em situação de rua que ficam no local. Uma mulher de 37 anos não identificada também foi morta na ação. O músico de 45 anos tinha um trabalho de ativismo social e estaria interagindo com as pessoas em situação de rua no momento do crime.
Um homem de 34 anos também foi baleado e ferido, mas foi atendido pela equipe do Samu, sendo encaminhado ao Hospital Antônio Bezerra de Faria.
O velório e o enterro do músico ocorreram neste sábado (9) no cemitério Jardim da Paz, na Serra.
Amigos e familiares contaram à repórter Alice Sousa, da TV Gazeta, que Emmanuel 7Linhas era morador de um bairro vizinho ao Ibes e tinha costume de bater papo na calçada com as pessoas.
O ativista social Marcelo Ciqueira relatou que 7Linhas era muito ativo na parte cultural e buscava fazer transformações nesses territórios.
“7Linhas era um ativista social, como eu também sou. A gente vive dentro do território, a gente está lutando contra isso. Isso mostra que a gente não tá blindado 24 horas, né? Mesmo a gente fazendo o bem, a gente pode ser vítima disso aí”, contou.
A filha do músico, Mayrianne Mattos, estudante de Medicina, lembrou que o pai lutava sempre pelo que era justo e era um grande sonhador: acreditava em sonhos coletivos através da arte, da cultura e da literatura.
“Ele transitava com afeto e carinho em todos os tipos de arte, de forma sensível, profunda, autêntica. Meu pai era um espírito livre que vai continuar com a gente, independentemente de onde ele esteja. A gente espera encontrar paz e força”, relata.
7Linhas tinha mais de 30 anos de carreira e era um músico, poeta e rapper muito conhecido por participar de projetos culturais e fazer trabalhos sociais, lidando também com pessoas em situação de rua.
Pedido de apuração rigorosa
A deputada estadual Camila Valadão (Psol) também se manifestou sobre a perda. Ela afirmou que na função de presidenta da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa vai enviar ofício às autoridades para exigir rigorosa apuração do crime.
Recebemos a notícia do assassinato do poeta e artista Emmanuel 7 Linhas, em Vila Velha. Segundo relatos, o ataque que vitimou duas pessoas ocorreu em circunstâncias que podem indicar uma ação de extermínio. Como Presidenta da Comissão de Direitos Humanos da Ales, estamos… pic.twitter.com/YIU2F2siVV— Camila Valadão (@Camilavaladao50) May 9, 2026
A Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha. Até o momento, nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, no momento.