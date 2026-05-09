Superação: como a corrida ajudou corredor do ES a vencer a obesidade e chegar a 100 maratonas

Treze anos mais tarde, o ultramaratonista cruza a linha de chegada de sua 100ª maratona. O palco dessa conquista foi Roma, na Itália, local em que Edinho correu a Maratona de Roma. Por lá, teve a oportunidade de passar por regiões icônicas. “É um museu a céu aberto. Você passa em frente ao Vaticano, você larga em frente ao Coliseu, passa por museus, igrejas, são 42 km de bons motivos para a pessoa treinar e vir fazer uma maratona em Roma.”





Para que a meta fosse atingida, o ultramaratonista iniciou um projeto em maio de 2025, quando tinha no currículo 86 maratonas concluídas. De lá para cá, ele completou 14 maratonas. “Eu passei por Brasil, Argentina, Estados Unidos e Itália. Roma para completar a centésima. Foi um acerto gigantesco. Tô extremamente encantado.”





Durante o percurso, o capixaba teve a oportunidade de correr com pessoas fazendo a primeira maratona, e algumas delas diziam que, por se tratar de um corredor experiente, seria fácil. Mas Edinho pensa diferente. “Correr uma maratona nunca vai ser fácil. Então, eu faço da minha maratona um momento de diversão, de alegria.”