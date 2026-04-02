Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Websérie "Corrida da ´Penha"

Corredor de 26 anos explica como esporte virou fenômeno entre a Gen Z

Vitor Gregório, o Greg, é personagem do quarto e último episódio da Websérie "Corrida da Penha" e explicou como a corrida de rua virou parte essencial do seu dia-a-dia

Publicado em 02 de Abril de 2026 às 17:16

Publicado em 

02 abr 2026 às 17:16
Vitor Gregório é quarto e último protagonista da Websérie
Vitor Gregório é quarto e último protagonista da Websérie "Corrida da Penha" Crédito: Divulgação
Se antes aproveitar a vida noturna era o símbolo da juventude, hoje, cada vez mais jovens da Gen Z tem incorporado um estilo de vida saudável - que inclui até acordar 5 da manhã pra correr 22km. Esse é o caso do jornalista Vitor Gregório, o Greg, de 26 anos, que contou sua história com o esporte no vídeo abaixo. 
Greg é mineiro, da capital Belo Horizonte, mas mora no Espírito Santo desde a infância. Um apaixonado pelo esporte, o jornalista começou sua trajetória nos campos de futebol, jogando como lateral-esquerdo, posição que exige muito do físico. No pós-pandemia, decidiu se aventurar na corrida e, no final de 2024, quando completou sua primeira prova de 10km, percebeu que era esse o esporte para a sua vida.
"Quando cruzei a linha de chegada, só conseguia pensar no quanto essa sensação era boa e que deveria abraçar. Hoje, quando saio do trabalho, só penso no que vou comer e em como vou treinar", comenta, bem-humorado.
O corredor também compartilha seu dia-a-dia e treinos nas redes sociais, e se declara como um entusiasta do assunto corrida e Geração Z, corte demográfico composta por indivíduos nascidos a partir de meados ou do final da década de 1990 até o início da década de 2010. 
"Pesquisas mostram que minha geração se preocupa muito com saúde. As pessoas já correm há muito tempo, mas nossa geração abraçou isso de uma forma tão grande, que você vê as pessoas preferindo praticar esportes a sair de casa e voltar de madrugada. Eu mesmo diminui muito a bebida", conta. 
Greg é o protagonista do quarto episódio da Websérie “Corrida da Penha”, especial produzido pelo Estúdio Gazeta que reúne histórias de pessoas que dedicam a vida ao esporte e irão competir na tradicional prova que abre a Festa da Penha. A primeira história contada foi a de Dani Almeida, que irá participar da prova grávida de 7 meses, enquanto Valério de Souza Fabiano, atleta de alto desempenho conta sobre sua rotina de treinos semanais, que chegam a somar 140 km de corrida. O último episódio contou a trajetória do casal Ronaldo e Naysa, que corre junto há 14 anos. 
"Participei pela primeira vez ano passado e foi fantástico. Outra coisa legal é que as pessoas vão correr com um propósito, seja por uma doença que foi curada, seja por um tratamento que estão fazendo. Quando cruzei a linha de chegada no ano passado, conversei com uma mulher que contou que estava ali correndo em gratidão por ter superado um câncer", afirma. 

Corrida da Penha

A Corrida da Penha, realizada por A Gazeta, acontece neste domingo (5/04), às 6h30, com saída na Praça dos Ciclistas, na Praia de Itaparica. As inscrições já estão encerradas, mas vale a pena ir ao local para torcer e sentir a energia deste evento que abre a Festa da Penha.

LEIA MAIS

Juntos há 26 anos, casal mantém parceria na vida e nas pistas de corrida

Com treinos que somam 140 km por semana, atleta compartilha preparação para a Corrida da Penha

Grávida de 7 meses, corredora compartilha as expectativas para a  Corrida da Penha

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Esportes Corrida Corrida de rua
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Vídeo mostra homem agarrado ao teto de viatura da PM em Vila Velha
Vídeo mostra homem agarrado ao teto de viatura da PM em Vila Velha
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 22/04/2026 
Imagem de destaque
Maior produtor de camisinhas do mundo pode subir preços em até 30% por causa da guerra no Irã

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados