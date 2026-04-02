Corredor de 26 anos explica como esporte virou fenômeno entre a Gen Z

Vitor Gregório é quarto e último protagonista da Websérie "Corrida da Penha" Crédito: Divulgação

Se antes aproveitar a vida noturna era o símbolo da juventude, hoje, cada vez mais jovens da Gen Z tem incorporado um estilo de vida saudável - que inclui até acordar 5 da manhã pra correr 22km. Esse é o caso do jornalista Vitor Gregório, o Greg, de 26 anos, que contou sua história com o esporte no vídeo abaixo.

Greg é mineiro, da capital Belo Horizonte, mas mora no Espírito Santo desde a infância. Um apaixonado pelo esporte, o jornalista começou sua trajetória nos campos de futebol, jogando como lateral-esquerdo, posição que exige muito do físico. No pós-pandemia, decidiu se aventurar na corrida e, no final de 2024, quando completou sua primeira prova de 10km, percebeu que era esse o esporte para a sua vida.

"Quando cruzei a linha de chegada, só conseguia pensar no quanto essa sensação era boa e que deveria abraçar. Hoje, quando saio do trabalho, só penso no que vou comer e em como vou treinar", comenta, bem-humorado.

O corredor também compartilha seu dia-a-dia e treinos nas redes sociais, e se declara como um entusiasta do assunto corrida e Geração Z, corte demográfico composta por indivíduos nascidos a partir de meados ou do final da década de 1990 até o início da década de 2010.

"Pesquisas mostram que minha geração se preocupa muito com saúde. As pessoas já correm há muito tempo, mas nossa geração abraçou isso de uma forma tão grande, que você vê as pessoas preferindo praticar esportes a sair de casa e voltar de madrugada. Eu mesmo diminui muito a bebida", conta.

Greg é o protagonista do quarto episódio da Websérie “Corrida da Penha”, especial produzido pelo Estúdio Gazeta que reúne histórias de pessoas que dedicam a vida ao esporte e irão competir na tradicional prova que abre a Festa da Penha. A primeira história contada foi a de Dani Almeida, que irá participar da prova grávida de 7 meses, enquanto Valério de Souza Fabiano, atleta de alto desempenho conta sobre sua rotina de treinos semanais, que chegam a somar 140 km de corrida. O último episódio contou a trajetória do casal Ronaldo e Naysa , que corre junto há 14 anos.

"Participei pela primeira vez ano passado e foi fantástico. Outra coisa legal é que as pessoas vão correr com um propósito, seja por uma doença que foi curada, seja por um tratamento que estão fazendo. Quando cruzei a linha de chegada no ano passado, conversei com uma mulher que contou que estava ali correndo em gratidão por ter superado um câncer", afirma.

Corrida da Penha