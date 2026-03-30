Websérie "Corrida da Penha"

Com treinos que somam 140 km por semana, atleta compartilha preparação para a Corrida da Penha

No segundo episódio da Websérie, o corredor Valério de Souza Fabiano compartilha sua trajetória de 20 anos no esporte e revela que, para garantir resistência e melhor desempenho, prefere treinar em estradas de chão

Publicado em 30 de março de 2026 às 14:27

Valério de Souza é o segundo personagem da Websérie "Corrida da Penha" Crédito: Divulgação

Para quem está começando no mundo da corrida, até percorrer um percurso de 5 km torna-se um desafio a ser superado, mas este já não é o caso de Valério de Souza Fabiano. Aos 37 anos, o capixaba, que já pratica o esporte há mais de 20, alcança a marca de correr 140 km por semana em seus treinos de atleta profissional de alto desempenho. Conheça a história dele no vídeo abaixo:



Natural de Divino de São Lourenço, o menor município capixaba, Valério foi descoberto por um professor de Educação Física aos 18 anos, enquanto ainda estava na escola. Já na primeira corrida profissional, o atleta conquistou a medalha de prata e, desde então, nunca mais parou. Inclusive, como momento marcante da carreira, o corredor destaca sua primeira maratona, aos 26 anos, em que registrou um tempo de 02h15min10s.

E as preparações são intensas: "Faço musculação duas vezes por semana para evitar lesões e não perder massa muscular. Também treino em estrada de chão para adquirir resistência, força e diminui o impacto. Treino no asfalto só uma vez na semana", pontua.

O episódio de Valério é o segundo da segunda temporada da Websérie "Corrida da Penha", especial produzido pelo Estúdio Gazeta que reúne histórias de pessoas que dedicam a vida ao esporte e irão competir na tradicional prova que abre a Festa da Penha. A primeira história contada foi a de Dani Almeida, que irá participar da prova grávida de 7 meses.

"Eu gosto da Corrida da Penha, já participei de mais de oito edições. Já peguei 2º e 3º lugar e, este ano, vamos ver se ocupo o lugar mais alto do pódio", afirma.

Corrida da Penha

A 13ª edição da Corrida da Penha, realizada por A Gazeta, acontece no dia 5 de abril com um percurso de 7 km. O trajeto começa às 6h30 na Praça do Ciclista, em Itaparica, com chegada na Prainha.



As inscrições estão abertas e podem ser realizadas pelo site https://www.redegazeta.com.br/corridadapenha/.

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