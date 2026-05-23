Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Futebol Capixaba

Porto Vitória vence e volta à liderança da Copa Espírito Santo

Matheus Guedes, Thallyson e Luiz Henrique marcaram os gols da vitória diante do Audax São Mateus

Publicado em 22 de Maio de 2026 às 21:31

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 mai 2026 às 21:31
Porto Vitória
Reprodução/TVE Espírito Santo

O Porto Vitória voltou à liderança e deu mais um passo rumo à classificação antecipada para as semifinais da Copa Espírito Santo 2026. Na noite desta sexta-feira, no jogo de abertura da quinta rodada, o Verdão derrotou o Audax São Mateus, por 3 a 0, no estádio Kleber Andrade, em Cariacica.


Logo com três minutos de bola rolando, o Porto Vitória estava vencendo o Audax, com um gol de cabeça do zagueiro Matheus Guedes. No segundo tempo, aos 12 minutos, em cobrança de pênalti, o lateral-esquerdo Thallyson ampliou. Antes do fim, aos 41, o atacante Luiz Henrique aproveitou uma indecisão da defesa do time mateense e fechou o placar.


Com o resultado, o Porto Vitória chegou aos 12 pontos ganhos, voltou a ultrapassar o Vitória-ES, que agora tem um jogo a menos, e retomou a liderança da Copa ES. O Audax São Mateus, com a derrota, fica com apenas quatro pontos e segue fora da zona de classificação.


A Copa Espírito Santo 2026 prossegue no final da próxima semana, com os jogos da sexta rodada da primeira fase. No sábado, dia 30 de junho, às 18h45, o Porto Vitória visita o Serra, no Estádio Robertão, em Serra Sede. No dia 3 de junho, às 15h, o Audax São Mateus recebe o Rio Branco-ES, no Sernamby, em São Mateus.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Futebol Capixaba
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Servidores da Serra vão ter reajuste de 5,5% no salário
Confusão em evento com a presença de Lula em Aracruz acabou com um agente de segurança ferido
Tumulto em visita de Lula ao ES termina com segurança agredido por indígena
Carla Zambelli aparece na frente do complexo penitenciário de Rebibbia, onde estava detida desde julho
Carla Zambelli é liberada de presídio na Itália após Justiça negar extradição ao Brasil

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados