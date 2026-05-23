Porto Vitória vence e volta à liderança da Copa Espírito Santo

O Porto Vitória voltou à liderança e deu mais um passo rumo à classificação antecipada para as semifinais da Copa Espírito Santo 2026. Na noite desta sexta-feira, no jogo de abertura da quinta rodada, o Verdão derrotou o Audax São Mateus, por 3 a 0, no estádio Kleber Andrade, em Cariacica.





Logo com três minutos de bola rolando, o Porto Vitória estava vencendo o Audax, com um gol de cabeça do zagueiro Matheus Guedes. No segundo tempo, aos 12 minutos, em cobrança de pênalti, o lateral-esquerdo Thallyson ampliou. Antes do fim, aos 41, o atacante Luiz Henrique aproveitou uma indecisão da defesa do time mateense e fechou o placar.





Com o resultado, o Porto Vitória chegou aos 12 pontos ganhos, voltou a ultrapassar o Vitória-ES, que agora tem um jogo a menos, e retomou a liderança da Copa ES. O Audax São Mateus, com a derrota, fica com apenas quatro pontos e segue fora da zona de classificação.





A Copa Espírito Santo 2026 prossegue no final da próxima semana, com os jogos da sexta rodada da primeira fase. No sábado, dia 30 de junho, às 18h45, o Porto Vitória visita o Serra, no Estádio Robertão, em Serra Sede. No dia 3 de junho, às 15h, o Audax São Mateus recebe o Rio Branco-ES, no Sernamby, em São Mateus.