Tumulto em visita de Lula ao ES termina com segurança agredido por indígena

Um conflito entre indígenas e agentes de segurança foi registrado durante a passagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) por Aracruz, no Norte do Espírito Santo, na quinta-feira (21). Durante a confusão, um agente do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) da Presidência foi atingido na cabeça e precisou levar pontos.





O conflito começou quando indígenas do território Tupinikim tentaram se aproximar da área reservada às autoridades que compunham a mesa de honra da 6ª Teia Nacional de Pontos de Cultura, realizada no Sesc de Aracruz. A intenção, segundo membros do grupo, era fazer uma apresentação cultural para saudar o presidente. A movimentação teria acionado o alerta da equipe de segurança presidencial, que bloqueou o avanço do grupo.





A sexta edição do maior encontro de pontos de cultura do Brasil foi realizada entre os dias 19 e 24 de maio em território indígena de Aracruz. Além de Lula e da primeira-dama, Janja, a ministra da Cultura, Margareth Menezes, foi uma das autoridades presentes no evento.





Vídeos obtidos pela reportagem (veja acima) mostram o tumulto nas proximidades do palco. Nas imagens, um indígena ergue uma casaca – instrumento musical tradicional – e atinge um dos agentes que faziam a segurança da Presidência na cabeça.





A Polícia Federal (PF) foi procurada para mais detalhes sobre o caso e, por nota, informou que “todas as medidas de polícia judiciária vêm sendo adotadas para a adequada apuração do caso, identificação e responsabilização dos envolvidos”.



