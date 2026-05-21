Lula quer programa inspirado no ES para recuperar celular roubado

Com mais de 2,5 milhões de celulares roubados no Brasil, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) quer encontrar uma solução para devolver os aparelhos aos donos sem prejudicar os compradores inocentes, enganados por criminosos. A proposta foi apresentada nesta quinta-feira (21) durante evento no Espírito Santo, Estado que conta hoje com o Projeto Recupera, lançado em 2024, que já devolveu aos proprietários 1,3 mil smartphones que foram parar nas mãos de bandidos.





O chefe do Executivo federal participava da 6ª Teia Nacional de Pontos de Cultura, no Sesc de Aracruz, quando explicou que o preço baixo oferecido pelo mercado de celulares roubados acaba atraindo os consumidores.





“Ninguém resiste a uma feira do Paraguai, ninguém resiste a uma Shopee. Ninguém resiste. Quando é baratinho, todo mundo quer. Então, tem especialista que rouba celular que vale R$ 5 mil e vende por R$ 2 mil. O cara que compra acha que é o mais esperto do mundo.”





Na fala, o presidente afirmou ainda que chegou a cogitar o envio de mensagens aos aparelhos solicitando a devolução dos dispositivos, iniciativa similar ao usada no momento em território capixaba.





No Estado, o Projeto Recupera realiza rastreamento dos aparelhos e envia intimações aos atuais portadores do dispositivos para identificar a cadeia de receptação e entregar os celulares às vítimas. Ao receber o produto, a polícia não pune o indíviduo que fez a devolução.





O projeto adotado no Espírito Santo foi inspirado numa ideia implementada no Piauí, na época em que Francisco Lucas Costa Veloso era secretário da Segurança Pública naquele Estado. Agora, Chico Lucas, como é conhecido, está à frente da secretaria nacional da área, justamente no governo Lula, que planeja transformar em política para todo o país algo semelhante às medidas locais, que já reduziram o prejuízo aos cidadãos nos Estados onde foram implantadas.





Lula explicou, no entanto, que a ideia de notificar quem está com o aparelho ainda esbarra em um obstáculo: o risco de prejudicar o comprador que adquiriu o celular sem saber da origem ilícita.