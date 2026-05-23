Servidores da Serra vão ter reajuste de 5,5% no salário

Em meio a debates e acusações de que o índice proposto em projeto encaminhado pelo prefeito Weverson Meireles (PDT) estava abaixo do esperado, a Câmara de Vereadores da Serra aprovou, em sessão extraordinária nesta sexta-feira (22), r eajuste de 5,5% para os servidores do Executivo municipal. O aumento está relacionado à revisão geral anual nos vencimentos do funcionalismo e tem efeito retroativo a 1º de maio deste ano.





Segundo o painel de votação da Câmara, a proposta foi aprovada à unanimidade, recebendo 20 votos favoráveis dos vereadores presentes em plenário.





Apesar de a Lei Orgânica Municipal autorizar a inclusão de prefeito, vice, secretários municipais e vereadores no reajuste concedido a título de revisão geral anual, o prefeito Weverson Meireles (PDT) decidiu retirar da matéria encaminhada à Casa de Leis trecho que contemplava todos esses agentes políticos.





A ntes da aprovação, o projeto recebeu emenda modificativa, apresentada pela Mesa Diretora da Casa, visando à inclusão dos servidores do Legislativo no reajuste, mas prevendo aumento dividido em duas parcelas de 2% e 3,5%, respectivamente.





O s servidores do magistério também foram contemplados com os mesmos índices concedidos aos demais funcionários do Executivo serrano. A proposta também autoriza a prefeitura a adequar o salário dos professores aos valores estabelecidos pelo Ministério da Educação (MEC).



