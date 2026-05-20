Vereadores e servidores são condenados por turismo com verba de Câmara no ES

Vereadores, ex-vereadores, assessores e servidores ligados à Câmara de Colatina foram condenados pela Justiça do Espírito Santo por participação em um esquema de uso irregular de diárias e viagens custeadas com dinheiro público sob a justificativa de participação em cursos de capacitação. As irregularidades teriam ocorrido entre os anos de 2017 e 2019. As condenações ultrapassam R$ 605 mil, segundo a sentença.





Na decisão assinada pelo juiz Menandro Taufner Gomes, da Vara da Fazenda Pública Estadual de Colatina, na terça-feira (19), é revelado que 15 investigados transformaram a estrutura do Legislativo em uma espécie de “agência de turismo” financiada pelos cofres públicos, usando eventos de “baixíssima densidade acadêmica” como justificativa formal para viagens a cidades turísticas como Porto Seguro (BA), Curitiba (PR), Belo Horizonte (MG), São Paulo (SP) e Brasília (DF).





A sentença é resultado de uma ação por ato de improbidade administrativa ajuizada pelo Ministério Público Estadual (MPES) em 2021. Ainda cabe recurso ao Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES).





Entre os condenados no processo, estão vereadores que atualmente exercem mandato no Legislativo municipal. São eles: Felippe Tedinha (PP), atual presidente da Câmara; Jolimar Barbosa (Podemos), chefe da Casa de Leis à época dos fatos e atualmente vice-presidente; e Jorge Guimarães (MDB). O vereador Eliésio Bolzoni (MDB) havia sido inicialmente incluído pelo MPES na ação, mas foi retirado ao longo da tramitação dos autos.





Por outro lado, o vereador Juarez Vieira de Paula (Podemos) também foi condenado nos autos, mas aparece como inativo nesta legislatura, apesar de sua eleição para o cargo em 2024.





Os agentes políticos que exerciamm mandato de vereador em Colatina que foram condenados são: Renann Bragatto Gon (PSB), Wanderson Ferreira da Silva (PP), Adeuir Francisco Rosa (Cidadania), Wady José Jarjura (Cidadania) e Audreya Mota Franca Bravo (PSB).





A lista dos servidores e assessores (técnicos e comissionados) condenados no processo é formada por Keli do Carmo Silva, Jovana Baier Avancini, Santos Valdeci Vigano, Otila Molino Sabadine, Cristiane Salume Marino e Eliane Zovico Soella.





Consulta ao Portal de Transparência da Câmara de Colatina, na tarde desta quarta-feira (20), aponta que as servidoras Keli do Carmo, Cristiane Salume Marino e Eliane Zovico Soella seguem como funcionárias ativas da Casa de Leis.





O presidente da Câmara foi procurado para comentar a decisão da Justiça e explicar que providências deverá tomar acerca do processo em que também é réu. Ele afirmou que ainda não foi comunicado oficialmente sobre o desfecho do processo, mas que, tão logo seja intimado, tomará as providências para, segundo ele, “provar que não há irregularidades” no caso das diárias.





O vereador Juarez Vieira informou que recorrerá da decisão. Jolimar e Jorge Guimarães também foram procurados, mas não encaminharam resposta até a conclusão deste texto.





A Câmara também foi procurada para informar se há servidores condenados no processo com cargo ativo no Legislativo. Em caso de resposta, este texto será atualizado. A reportagem tenta localizar a defesa dos demais condenados no processo. O espaço segue aberto para eventuais esclarecimentos.