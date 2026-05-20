Rede Gazeta anuncia cobertura das eleições 2026; veja datas e projetos

A Rede Gazeta iniciou uma ampla cobertura das eleições 2026 no Espírito Santo, com previsão de debates, sabatinas, pesquisas e programação especial em todos os seus veículos: A Gazeta, CBN Vitória, TV Gazeta e g1.
Quase 3 milhões de capixabas devem ir às urnas para escolher presidente, governador, senador, deputados federais e estaduais, em um pleito marcado pelo desafio da desinformação.
Um dos pilares dessa programação é a tradição dos debates, realizados desde 1982 pela TV Gazeta e ampliados ao longo dos anos para os demais veículos, consolidando-se como espaço decisivo das eleições capixabas.
Além dos debates, a Rede Gazeta reforça o compromisso histórico com uma cobertura eleitoral apartidária, contextualizada e voltada a ajudar o eleitor a comparar programas de governo, analisar perfis e tomar uma decisão consciente para decidir o voto.
A estratégia inclui ampliar a checagem de fatos, explicar regras do pleito, acompanhar os candidatos e os acontecimentos em torno deles, e dar voz a diferentes correntes políticas, sempre amparado no jornalismo profissional.
A Gazeta: profundidade e análise no digital
Em A Gazeta, a cobertura eleitoral se articula também com um calendário de sabatinas e debates, acompanhamento de bastidores, análises e explicações sobre temas centrais da campanha com reportagens e colunas especializadas.
Um núcleo especial deve entrar totalmente em atividade a partir de julho, quando são definidas as escolhas dos partidos em relação aos seus candidatos.
A ideia será detalhar as propostas dos candidatos ao governo e ao Senado, além de produzir conteúdos sobre quem disputa vagas na Câmara dos Deputados e na Assembleia Legislativa.
Ao longo das eleições, A Gazeta também acompanha o impacto local da disputa presidencial, mostrando como as decisões em Brasília afetam diretamente a vida dos capixabas. A redação prepara ainda conteúdos de serviço, com guias do eleitor e orientações.
O trabalho avança também amparado com apoio tecnológico para soluções audiovisuais e elementos que ajudem a quem procura a informação em A Gazeta.
Além disso, está nos planos transportar para as redes sociais o conjunto de informações apuradas pelas equipes de reportagem diariamente, várias vezes por dia ao longo do processo.
CBN Vitória: eleições em tempo real
Na CBN Vitória, a programação ganhou quadro fixo sobre eleições a partir de maio, com serviço de utilidade pública ao eleitor. Também estão previstos, entre o final de agosto e o mês de setembro, rodadas de entrevistas, em formato de sabatina, com candidatos ao governo do Estado e ao Senado.
Ainda em setembro, A Gazeta e CBN Vitória realizarão, conjuntamente, com transmissão multiplataforma, debate entre os candidatos ao governo no primeiro turno.
Para o editor-chefe de A Gazeta e CBN Vitória, Geraldo Nascimento, o foco está no desafio de ser ágil numa cobertura digital praticamente tempo real, sem abrir mão do rigor e da isenção.
"A cobertura eleitoral hoje é, sobretudo, digital: a notícia chega ao celular do eleitor a qualquer hora, em qualquer lugar, e a nossa responsabilidade é sermos rápidos sem abrir mão da checagem e do contexto. Em A Gazeta e na CBN Vitória, trabalhamos com a ideia de informação em fluxo contínuo, com agilidade e profundidade. Numa eleição em que a polarização e a desinformação tendem a crescer, nosso papel é oferecer um espaço seguro para o eleitor se informar, comparar propostas e formar sua própria opinião, com base em fatos e não em boatos", afirma Geraldo.
TV Gazeta e g1
A cobertura diária começa no 16 de agosto, com o telejornal “Boa Noite Espírito Santo” trazendo a agenda de compromissos dos candidatos ao governo e o acompanhamento, com repórteres, da rotina diária de campanha dos candidatos ao governo.
As produções da TV Gazeta – reportagens especiais, entradas ao vivo, sabatinas e debates – serão reproduzidas ou transmitidas ao vivo também no g1 e no GloboPlay, ampliando o alcance e permitindo que o conteúdo seja visto em qualquer horário e dispositivo.
Entre 14 e 18 de setembro, o telejornal “Gazeta Meio Dia” fará uma rodada de entrevistas com os candidatos ao governo.
De 21 a 25 de setembro, o “Bom Dia Espírito Santo” passa a receber os candidatos ao Senado, também em formato de sabatina, aprofundando propostas e temas relevantes para o Espírito Santo.
No dia 29 de setembro, a TV Gazeta promove o tradicional debate entre os candidatos ao governo, apresentado como o confronto final decisivo antes do primeiro turno.
Em caso de segundo turno para o governo do Estado, estão previstas entrevistas com os dois candidatos nos dias 15 e 16 de outubro, no “Boa Noite Espírito Santo”, além de um novo debate com transmissão simultânea na TV, no g1 e no GloboPlay.
Para o editor-chefe da TV Gazeta e do g1 ES, Bruno Dalvi, a cobertura na TV aberta ganha ainda mais peso num cenário de desinformação, uso de robôs e notícias falsas nas redes.
“A TV Gazeta se consolidou como um espaço em que o eleitor pode ver os candidatos frente a frente, sem filtros, apresentando propostas e respondendo a questionamentos diversos. Em um ano especialmente desafiador, marcado por fake news e disparos de desinformação em massa que circulam em velocidade nas redes sociais, a missão do jornalismo profissional é oferecer um contraponto sólido, informação checada, contextualizada e plural, com um compromisso inegociável com o apartidarismo e com o interesse público. Estaremos onde o fato está na Grande Vitória e nas regiões Norte, Sul e Noroeste do Estado”, destaca Bruno Dalvi.
Pesquisas
Para acompanhar a intenção do eleitorado, a Rede Gazeta contratou sete rodadas de pesquisas eleitorais com o instituto Quaest. O calendário prevê cinco levantamentos no primeiro turno e dois levantamentos no segundo turno. Todos oferecendo recortes sobre intenções de voto, avaliação de governo e outras informações da corrida eleitoral.
Os resultados serão divulgados em todos os veículos do grupo, com análises, comparações de séries históricas e desdobramentos em reportagens, infográficos e programas especiais.
A proposta é que o público tenha acesso a dados qualificados e metodologias transparentes, considerando que pesquisas circulam intensamente também em redes sociais.
Eleitorado capixaba nas urnas
Nas últimas eleições municipais, o Espírito Santo tinha 2.999.642 eleitoras e eleitores aptos a votar, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o que dá a dimensão do público que deve ir às urnas novamente em 2026.
Esse universo, distribuído pelos 78 municípios do Estado, reforça a importância de uma cobertura que chegue tanto às grandes cidades da Grande Vitória quanto às regiões Norte, Sul e Noroeste.
Neste ano, os capixabas votarão para presidente da República, governador, senador, deputado federal e deputado estadual, em eleições gerais que devem mobilizar o debate público. A Rede Gazeta planeja ações específicas para explicar o papel de cada cargo, as atribuições de cada poder e como o resultado nas urnas impacta o dia a dia dos cidadãos.
Com essa combinação de debates históricos, sete rodadas de pesquisas com o instituto Quaest, sabatinas em diferentes plataformas e uma cobertura capilarizada por todo o Estado, a Rede Gazeta trabalha para realizar a maior cobertura eleitoral do Espírito Santo.
Com informações do g1 ES