Rede Gazeta anuncia cobertura das eleições 2026; veja datas e projetos

A Rede Gazeta iniciou uma ampla cobertura das eleições 2026 no Espírito Santo, com previsão de debates, sabatinas, pesquisas e programação especial em todos os seus veículos: A Gazeta, CBN Vitória, TV Gazeta e g1.





Quase 3 milhões de capixabas devem ir às urnas para escolher presidente, governador, senador, deputados federais e estaduais, em um pleito marcado pelo desafio da desinformação.





Um dos pilares dessa programação é a tradição dos debates, realizados desde 1982 pela TV Gazeta e ampliados ao longo dos anos para os demais veículos, consolidando-se como espaço decisivo das eleições capixabas.





Além dos debates, a Rede Gazeta reforça o compromisso histórico com uma cobertura eleitoral apartidária, contextualizada e voltada a ajudar o eleitor a comparar programas de governo, analisar perfis e tomar uma decisão consciente para decidir o voto.

