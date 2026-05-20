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Falta de ferro pode causar queda de cabelo? Saiba como identificar e prevenir

Quando os níveis do nutriente estão baixos, o corpo prioriza funções vitais e acaba reduzindo o aporte para os folículos capilares

Publicado em 20 de Maio de 2026 às 13:12

Portal Edicase

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Publicado em 

20 mai 2026 às 13:12
A queda de cabelo pode ser um sinal de que o organismo está com deficiência de ferro (Imagem: New Africa | Shutterstock)
A queda de cabelo pode ser um sinal de que o organismo está com deficiência de ferro Crédito: Imagem: New Africa | Shutterstock
A queda de cabelo é uma queixa bastante comum e pode acontecer por diferentes motivos, como estresse, alterações hormonais, fatores genéticos e até hábitos inadequados no dia a dia. Além disso, a deficiência de nutrientes também pode contribuir para a perda dos fios.
Segundo Tatiana Teixeira Eto, coordenadora do curso de Nutrição da Faculdade Anhanguera, a deficiência de ferro, por exemplo, está entre os principais fatores que impactam diretamente a saúde dos fios. “O ferro tem papel fundamental no transporte de oxigênio pelo organismo. Quando os níveis estão baixos, o corpo prioriza funções vitais e acaba reduzindo o aporte para estruturas como os folículos capilares, o que pode levar ao enfraquecimento e à queda dos cabelos”, explica.
A seguir, confira como identificar e prevenir a queda de cabelo devido à deficiência de ferro.

1. Fique atento aos sinais do organismo

Além da queda de cabelo , a deficiência de ferro pode causar cansaço excessivo, fraqueza, palidez e unhas quebradiças.

2. Faça exames para confirmar o diagnóstico

A relação entre queda de cabelo e falta de ferro só pode ser confirmada por exames de sangue, que avaliam níveis de ferritina, ferro e hemoglobina. Um médico pode solicitar o exame para avaliar os níveis do nutriente no organismo.

3. Invista em uma alimentação rica em ferro

Carnes vermelhas, aves, peixes, feijão, lentilha e vegetais de folhas verdes são boas fontes do nutriente e devem fazer parte da rotina alimentar .
A combinação entre ferro e vitamina C pode potencializar a absorção do nutriente pelo organismo e favorecer a saúde dos fios (Imagem: Art_Photo | Shutterstock)
A combinação entre ferro e vitamina C pode potencializar a absorção do nutriente pelo organismo e favorecer a saúde dos fios Crédito: Imagem: Art_Photo | Shutterstock

4. Combine ferro com vitamina C para melhor absorção

Consumir alimentos ricos em vitamina C, como laranja, limão e acerola, junto às fontes de ferro, ajuda o organismo a absorver melhor o nutriente.

5. Busque orientação profissional

Antes de iniciar qualquer suplementação, buscar orientação profissional é essencial para identificar a causa da queda de cabelo e garantir um tratamento seguro e adequado. “A suplementação pode ser indicada em alguns casos, mas deve ser feita com acompanhamento. O excesso de ferro também pode trazer riscos, por isso o ideal é sempre investigar a causa da queda antes de iniciar qualquer tratamento”, orienta Tatiana Teixeira Eto.

Atenção aos sinais do organismo

Manter níveis adequados de ferro é essencial não apenas para a saúde capilar, mas para o bom funcionamento do organismo como um todo. Por isso, ao perceber sinais persistentes, é importante procurar orientação especializada.
Por Priscila Dezidério

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