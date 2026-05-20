Almoço saudável: 5 receitas de carne de panela para os dias frios

Poucas preparações combinam tanto com temperaturas baixas quanto pratos cozidos lentamente em caldo encorpado e ingredientes frescos. A carne de panela, por exemplo, além de perfumar a cozinha, ajuda a deixar o almoço mais gostoso. Inclusive, as receitas dela podem ganhar releituras mais leves sem perder textura macia nem sabores intensos.
A seguir, descubra 5 receitas de carne de panela para os dias frios!
1. Carne de panela com batata e cenoura
Ingredientes
- 1 kg de acém cortado em cubos
- 3 batatas cortadas em cubos
- 2 cenouras cortadas em cubos
- 1 tomate picado
- 1 cebola picada
- 4 dentes de alho picados
- 2 colheres de sopa de extrato de tomate
- 2 colheres de sopa de azeite de oliva extravirgem
- 1 colher de sopa de páprica doce
- 1 colher de chá de páprica picante
- 1 colher de chá de cominho
- 1 colher de chá de sal
- 1/2 colher de chá de pimenta-do-reino moída
- 1 folha de louro
- 1,5 l de caldo de carne
- 2 colheres de sopa de salsa picada
Modo de preparo
Em uma panela grande, aqueça o azeite de oliva em fogo médio-alto e sele os cubos de acém aos poucos até ficarem bem dourados. Retire e reserve. Na mesma panela, refogue a cebola e o alho até ficarem macios. Acrescente o tomate, o extrato de tomate, as pápricas, o cominho, o sal e a pimenta-do-reino. Misture bem.
Retorne a carne para a panela e adicione a folha de louro e o caldo de carne. Cozinhe em fogo baixo, com a panela parcialmente tampada, por aproximadamente 1 hora e 20 minutos, até a carne começar a desmanchar. Acrescente as batatas e as cenouras e cozinhe por mais 30 minutos, mexendo ocasionalmente, até os legumes ficarem macios e o caldo engrossar naturalmente. Finalize com salsa e sirva ainda quente.
2. Carne de panela desfiada com inhame e cebola caramelizada
Ingredientes
- 1 kg de músculo bovino
- 500 g de inhame cortado em pedaços grandes
- 2 cebolas cortadas em fatias grossas
- 4 dentes de alho amassados
- 2 colheres de sopa de azeite de oliva extravirgem
- 1 colher de sopa de vinagre de maçã
- 1 colher de chá de páprica defumada
- 1 colher de chá de sal
- 1/2 colher de chá de pimenta-do-reino moída
- 1 l de caldo de carne
Modo de preparo
Aqueça uma panela de pressão em fogo médio-alto e doure o músculo inteiro no azeite de oliva extravirgem até formar uma crosta escura por fora. Em seguida, adicione as cebolas e deixe cozinhar lentamente até começarem a caramelizar naturalmente. Acrescente o alho, a páprica defumada, o sal, a pimenta-do-reino e o vinagre de maçã.
Despeje o caldo de carne, tampe a panela e cozinhe por aproximadamente 50 minutos após pegar pressão. Desligue o fogo e aguarde a pressão sair. Abra a panela, desfie parcialmente a carne com auxílio de um garfo e acrescente o inhame. Cozinhe sem tampa, em fogo médio, até o caldo reduzir e ficar mais espesso. Sirva ainda quente.
3. Carne de panela com quiabo e grão-de-bico
Ingredientes
- 1 kg de acém cortado em cubos médios
- 300 g de quiabo
- 2 xícaras de chá de grão-de-bico cozido
- 2 tomates picados
- 1 cebola picada
- 4 dentes de alho picados
- 2 colheres de sopa de azeite de oliva extravirgem
- 2 colheres de sopa de extrato de tomate
- 1 colher de chá de páprica doce
- 1 colher de chá de cominho
- 1 colher de chá de sal
- 1/2 colher de chá de pimenta-do-reino moída
- 1 folha de louro
- 3 xícaras de chá de caldo de carne caseiro
Modo de preparo
Em uma panela grande, aqueça o azeite de oliva em fogo médio-alto e sele os cubos de acém aos poucos até ficarem bem dourados. Retire e reserve. Na mesma panela, refogue a cebola e o alho até ficarem levemente dourados. Acrescente os tomates, o extrato de tomate, a páprica, o cominho, o sal e a pimenta-do-reino. Misture bem.
Retorne a carne para a panela, adicione a folha de louro e o caldo de carne. Tampe parcialmente e cozinhe em fogo baixo por aproximadamente 1 hora e 20 minutos, até a carne ficar macia. Enquanto isso, aqueça uma frigideira antiaderente em fogo médio e grelhe rapidamente o quiabo por cerca de 5 minutos, mexendo delicadamente, apenas para reduzir a “baba”.
Acrescente o quiabo e o grão-de-bico cozido à panela da carne e cozinhe por mais 15 minutos, até os sabores incorporarem e o caldo engrossar levemente. Sirva em seguida.
4. Carne de panela com lentilha e abobrinha
Ingredientes
- 1 kg de coxão duro cortado em cubos
- 1 xícara de chá de lentilha cozida
- 2 abobrinhas cortadas em meia-lua
- 1 cebola picada
- 4 dentes de alho amassados
- 2 colheres de sopa de azeite de oliva extravirgem
- 2 tomates picados
- 1 colher de chá de orégano seco
- 1 colher de chá de sal
- 1/2 colher de chá de páprica picante
- 1 l de caldo de carne caseiro
Modo de preparo
Em uma panela, doure os cubos de coxão duro no azeite de oliva extravirgem em fogo médio-alto até ficarem bem selados. Depois, adicione a cebola e cozinhe até começar a caramelizar levemente. Acrescente o alho e os tomates. Tempere com orégano seco, sal e páprica. Adicione o caldo de carne e cozinhe lentamente por 1 hora e 20 minutos. Misture a lentilha cozida e a abobrinha nos minutos finais para que mantenham a textura firme. Sirva ainda quente.
5. Carne de panela com repolho e feijão-branco
Ingredientes
- 1 kg de coxão mole cortado em cubos
- 2 xícaras de chá de feijão-branco cozido
- 3 xícaras de chá de repolho fatiado
- 1 cebola picada
- 4 dentes de alho picados
- 2 colheres de sopa de azeite de oliva extravirgem
- 1 colher de chá de páprica picante
- 1 colher de chá de sal
- 1/2 colher de chá de pimenta-do-reino moída
- 1 tomate picado
- 1 l de caldo de carne
Modo de preparo
Em uma panela grande, aqueça o azeite de oliva extravirgem em fogo médio-alto e doure os cubos de carne até ficarem bem selados. Acrescente a cebola, o alho e o tomate e cozinhe até formar um molho leve. Tempere com páprica, sal e pimenta-do-reino. Adicione o caldo de carne e cozinhe em fogo baixo por aproximadamente 1 hora e 15 minutos. Acrescente o feijão-branco cozido e cozinhe por mais 10 minutos. Nos minutos finais, misture o repolho fatiado e cozinhe apenas até ficar macio. Sirva em seguida.