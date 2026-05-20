'Grey's Anatomy' ganhará novo spin-off ambientado no Texas

A atriz Ellen Pompeo na série Grey's Anatomy ABC/Divulgação

O universo de Grey's Anatomy está prestes a crescer mais uma vez. Segundo informações divulgadas pelo Deadline, a ABC encomendou oficialmente um novo spin-off da franquia médica, com estreia prevista para 2027.

Diferentemente dos derivados anteriores, a nova produção deve apresentar uma história completamente inédita, sem foco inicial em personagens já conhecidos pelo público. Ambientada no interior do Texas, a trama acompanhará a rotina intensa de profissionais que atuam em um centro médico rural considerado a última esperança de atendimento para moradores de regiões isoladas.

Nova série será ambientada longe dos grandes centros

De acordo com a descrição oficial divulgada pela emissora, o spin-off mostrará médicos enfrentando desafios extremos em uma unidade hospitalar localizada no oeste texano, distante das grandes cidades e com estrutura limitada.

A proposta representa uma mudança significativa dentro da franquia, tradicionalmente ambientada em hospitais urbanos movimentados, como o Grey Sloan Memorial, em Seattle.

A nova produção será cocriada por Shonda Rhimes e Meg Marinis, atual showrunner da série original. Em comunicado divulgado à imprensa, Marinis celebrou a expansão do universo criado por Rhimes.

"Essa oportunidade dará vida a novos personagens e histórias com o mesmo coração, emoção e conexão que o público ama em Grey's Anatomy", afirmou.

Série pode quebrar tradição da franquia

O novo projeto chama atenção justamente por não partir, ao menos inicialmente, de personagens conhecidos da série principal. Nos derivados anteriores, isso aconteceu de forma diferente.

Private Practice, por exemplo, foi centrada em Addison Montgomery, interpretada por Kate Walsh. Já Station 19 acompanhava Ben Warren e a rotina de bombeiros em Seattle.

Agora, pela primeira vez, um derivado da franquia pode existir sem protagonistas diretamente ligados à trama original. Apesar disso, rumores apontam que conexões com personagens clássicos ainda podem surgir futuramente.

Ellen Pompeo estará na produção

Outro detalhe confirmado é a participação de Ellen Pompeo, intérprete de Meredith Grey, como produtora executiva da nova série.

Até o momento, porém, a atriz não foi anunciada no elenco, e a emissora ainda mantém mistério sobre possíveis participações especiais de nomes conhecidos pelos fãs.

Franquia segue forte após mais de 20 temporadas

Mesmo após mais de duas décadas no ar, Grey's Anatomy continua sendo um dos maiores sucessos da televisão americana. A série já teve a 23ª temporada confirmada e segue entre as produções de maior audiência da ABC, além de manter forte desempenho nas plataformas de streaming Disney+ e Hulu.