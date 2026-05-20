Bebê encontrado entre paredes na Paraíba morre; polícia pede internação da mãe

O bebê encontrado entre os muros de duas casas em Caaporã, na Região Metropolitana de João Pessoa, nesta terça-feira (19) morreu poucas horas após o resgate, segundo a Polícia Civil da Paraíba.
Recém-nascido foi socorrido para um hospital de Alhandra, a 41 km de João Pessoa, ontem e levado a um hospital da capital em seguida. O bebê foi transferido para o Hospital Edson Ramalho de helicóptero e estava na UTI.
A polícia pediu a internação da mãe da criança por ato infracional análogo a aborto e infanticídio. A adolescente segue internada na maternidade Cândida Vargas, em João Pessoa.
Bebê foi achado após um homem ouvir barulhos no quintal da própria casa na cidade de Caaporã. Ele usou uma escada para ver entre os muros, encontrou o recém-nascido e acionou o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).
Criança foi levada para hospital "em estado delicado", segundo a TV Cabo Branco, filiada da Globo. Após receber os primeiros atendimentos em um hospital de Alhandra, a 41 km de João Pessoa, ele foi levado de helicóptero a um hospital da capital, onde morreu.
Adolescente escondeu a gravidez da família e do próprio namorado, dando à luz a criança no banheiro de casa, segundo a polícia. "Imediatamente, [ela] pegou a criança, subiu em uma muretinha e lançou a criança onde ela foi encontrada. Ela se manteve em silêncio até a polícia chegar", disse o delegado Edernei Hass à emissora.