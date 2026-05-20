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Casal diz que matou advogado após noite com bebidas e assédio em Guarapari

Freddy Francis Rangel Mariano, de 47 anos, foi encontrado morto em às margens de uma estrada na região de Jaboticaba

Publicado em 20 de Maio de 2026 às 11:53

Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

20 mai 2026 às 11:53
O advogado Freddy Francis Rangel Mariano, que foi encontrado morto com marcas de tiros e corte no pescoço em Guarapari
O advogado Freddy Francis Rangel Mariano, que foi encontrado morto com marcas de tiros e corte no pescoço em Guarapari Crédito: Redes sociais

O casal preso pela morte do advogado Freddy Francis Rangel Mariano, de 47 anos, em Guarapariafirmou em depoimento que cometeu o crime após uma discussão motivada por uma suposta importunação sexual. Segundo os suspeitos, a vítima teria assediado a mulher durante uma reunião com consumo de bebidas alcoólicas.


O delegado Franco Malini, chefe da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Guarapari, detalhou nesta quarta-feira (20) a versão apresentada pelo casal.


“Segundo apuramos, a vítima era advogada do autor. Ele havia ido até a casa do autor para discutir uma questão de uma ação de divórcio. Nessa reunião, eles ingeriram bebida alcoólica e a vítima possivelmente fez uso de drogas, então eles estavam muito alterados”, explicou.


De acordo com o delegado, em determinado momento houve um desentendimento. “A vítima teria assediado a mulher e isso gerou um desentendimento entre eles, resultando nas facadas que mataram a vítima. Segundo depoimento dos autores, ambos efetuaram as facadas”, afirmou.


Após o crime, ainda conforme a investigação, o casal teria colocado o corpo no carro e o abandonado em uma estrada na localidade de Jaboticaba, na madrugada de segunda-feira (18). Na ocasião, a Polícia Militar informou que a vítima foi encontrada por testemunhas com marcas que indicavam possíveis disparos de arma de fogo e um corte no pescoço. No entanto, segundo a Polícia Civilainda não há confirmação de tiros.


A Polícia Científica vai realizar, na tarde desta quarta-feira (20), uma perícia com uso de luminol na residência do casal, onde o crime foi cometido. O composto orgânico é utilizado como reagente para identificar vestígios de sangue no ambiente.

Prisão

A Polícia Civil chegou aos suspeitos após identificar o carro utilizado para transportar o corpo. O veículo foi localizado na tarde de terça-feira (19), estacionado em frente a um bar no bairro Setiba, onde o casal estava.


“A equipe ficou de campana até que eles entrassem no carro, para ter certeza de que eram eles mesmos que utilizavam o carro. Quando o autor entrou no veículo e foi até sua casa, ele foi abordado pela equipe”, disse Malini. 


Os nomes dos dois presos não foram divulgados.

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