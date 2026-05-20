Casal diz que matou advogado após noite com bebidas e assédio em Guarapari

O casal preso pela morte do advogado Freddy Francis Rangel Mariano, de 47 anos, em Guarapari, afirmou em depoimento que cometeu o crime após uma discussão motivada por uma suposta importunação sexual. Segundo os suspeitos, a vítima teria assediado a mulher durante uma reunião com consumo de bebidas alcoólicas.





O delegado Franco Malini, chefe da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Guarapari, detalhou nesta quarta-feira (20) a versão apresentada pelo casal.





“Segundo apuramos, a vítima era advogada do autor. Ele havia ido até a casa do autor para discutir uma questão de uma ação de divórcio. Nessa reunião, eles ingeriram bebida alcoólica e a vítima possivelmente fez uso de drogas, então eles estavam muito alterados”, explicou.





De acordo com o delegado, em determinado momento houve um desentendimento. “A vítima teria assediado a mulher e isso gerou um desentendimento entre eles, resultando nas facadas que mataram a vítima. Segundo depoimento dos autores, ambos efetuaram as facadas”, afirmou.



