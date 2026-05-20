Casal diz que matou advogado após noite com bebidas e assédio em Guarapari

O casal preso pela morte do advogado Freddy Francis Rangel Mariano, de 47 anos, em Guarapari, afirmou em depoimento que cometeu o crime após uma discussão motivada por uma suposta importunação sexual. Segundo os suspeitos, a vítima teria assediado a mulher durante uma reunião com consumo de bebidas alcoólicas.
O delegado Franco Malini, chefe da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Guarapari, detalhou nesta quarta-feira (20) a versão apresentada pelo casal.
“Segundo apuramos, a vítima era advogada do autor. Ele havia ido até a casa do autor para discutir uma questão de uma ação de divórcio. Nessa reunião, eles ingeriram bebida alcoólica e a vítima possivelmente fez uso de drogas, então eles estavam muito alterados”, explicou.
De acordo com o delegado, em determinado momento houve um desentendimento. “A vítima teria assediado a mulher e isso gerou um desentendimento entre eles, resultando nas facadas que mataram a vítima. Segundo depoimento dos autores, ambos efetuaram as facadas”, afirmou.
Após o crime, ainda conforme a investigação, o casal teria colocado o corpo no carro e o abandonado em uma estrada na localidade de Jaboticaba, na madrugada de segunda-feira (18). Na ocasião, a Polícia Militar informou que a vítima foi encontrada por testemunhas com marcas que indicavam possíveis disparos de arma de fogo e um corte no pescoço. No entanto, segundo a Polícia Civil, ainda não há confirmação de tiros.
A Polícia Científica vai realizar, na tarde desta quarta-feira (20), uma perícia com uso de luminol na residência do casal, onde o crime foi cometido. O composto orgânico é utilizado como reagente para identificar vestígios de sangue no ambiente.
Prisão
A Polícia Civil chegou aos suspeitos após identificar o carro utilizado para transportar o corpo. O veículo foi localizado na tarde de terça-feira (19), estacionado em frente a um bar no bairro Setiba, onde o casal estava.
“A equipe ficou de campana até que eles entrassem no carro, para ter certeza de que eram eles mesmos que utilizavam o carro. Quando o autor entrou no veículo e foi até sua casa, ele foi abordado pela equipe”, disse Malini.
Os nomes dos dois presos não foram divulgados.