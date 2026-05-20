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Tráfico de drogas

Chefe do PCV em região de Cariacica é preso 2 dias após completar 18 anos

Gustavo Nonato Santos foi detido no Morro de Santa Rosa, no bairro Flexal I, com drogas, arma e até carregador de fuzil; segundo a PM, ele assumiu liderança do PCV após prisão de outro chefe

Publicado em 20 de Maio de 2026 às 10:33

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 mai 2026 às 10:33
Gustavo Nonato Santos, de 18 anos, preso em Cariacica
Gustavo Nonato Santos, de 18 anos, preso em Cariacica Reprodução

Dois dias após completar 18 anos, o jovem Gustavo Nonato Santos foi preso na terça-feira (18), no Morro de Santa Rosa, no bairro Flexal I, em Cariacica. Segundo a Polícia Militar, ele é apontado como um dos chefes do Primeiro Comando de Vitória (PCV) na região  função que havia assumido após a prisão do líder anterior, ocorrida em fevereiro deste ano.


Conforme apuração da repórter Isabelle Oliveira, da TV Gazetaa ocorrência teve início após o roubo de uma motocicleta no bairro Retiro Saudoso. Militares foram acionados e seguiram até uma área de mata em Flexal I, conhecida pelo abandono de veículos.


No local, os policiais identificaram um homem em atitude suspeita, agachado. Ele foi abordado e, ao perceber que não conseguiria fugir, se entregou. “Foi possível identificar o indivíduo em atitude suspeita, agachado. Ao ser abordado, ele percebeu que não havia condições de fuga e se rendeu”, relatou o cabo Cassoto, da Polícia Militar, em entrevista à TV Gazeta


Ainda segundo a PM, Gustavo já atuava no tráfico de drogas quando era menor de idade e costumava se vangloriar dessa atuação. Há também suspeitas de envolvimento dele em homicídios.


Com o jovem, foram apreendidas drogas, uma pistola, munições e carregadores. Entre os materiais, havia ainda um carregador de fuzil, o que, segundo os policiais, indica o alto poder de armamento do grupo criminoso.


Em nota, a Polícia Civil informou que o suspeito foi encaminhado à Delegacia Regional de Cariacica, onde foi autuado em flagrante por tráfico de drogas majorado. Em seguida, ele foi levado ao sistema prisional.


A reportagem de A Gazeta tenta localizar a defesa do jovem, e deixa este espaço aberto para um posicionamento.

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