Chefe do PCV em região de Cariacica é preso 2 dias após completar 18 anos

Dois dias após completar 18 anos, o jovem Gustavo Nonato Santos foi preso na terça-feira (18), no Morro de Santa Rosa, no bairro Flexal I, em Cariacica. Segundo a Polícia Militar, ele é apontado como um dos chefes do Primeiro Comando de Vitória (PCV) na região — função que havia assumido após a prisão do líder anterior, ocorrida em fevereiro deste ano.





Conforme apuração da repórter Isabelle Oliveira, da TV Gazeta, a ocorrência teve início após o roubo de uma motocicleta no bairro Retiro Saudoso. Militares foram acionados e seguiram até uma área de mata em Flexal I, conhecida pelo abandono de veículos.





No local, os policiais identificaram um homem em atitude suspeita, agachado. Ele foi abordado e, ao perceber que não conseguiria fugir, se entregou. “Foi possível identificar o indivíduo em atitude suspeita, agachado. Ao ser abordado, ele percebeu que não havia condições de fuga e se rendeu”, relatou o cabo Cassoto, da Polícia Militar, em entrevista à TV Gazeta.





Ainda segundo a PM, Gustavo já atuava no tráfico de drogas quando era menor de idade e costumava se vangloriar dessa atuação. Há também suspeitas de envolvimento dele em homicídios.





Com o jovem, foram apreendidas drogas, uma pistola, munições e carregadores. Entre os materiais, havia ainda um carregador de fuzil, o que, segundo os policiais, indica o alto poder de armamento do grupo criminoso.





Em nota, a Polícia Civil informou que o suspeito foi encaminhado à Delegacia Regional de Cariacica, onde foi autuado em flagrante por tráfico de drogas majorado. Em seguida, ele foi levado ao sistema prisional.





A reportagem de A Gazeta tenta localizar a defesa do jovem, e deixa este espaço aberto para um posicionamento.