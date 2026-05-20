Parque Moscoso comemora 114 anos com atrações gratuitas em Vitória

O Parque Moscoso, o mais antigo da capital capixaba, comemora 114 anos com uma programação especial que promete movimentar o Centro de Vitória. Até quinta-feira (21), o espaço recebe uma série de atividades gratuitas que combinam cultura, lazer, educação ambiental e serviços de saúde.





Inaugurado em 1912, o parque é um dos principais símbolos históricos da cidade e atravessa gerações como cenário de encontros, memórias afetivas e manifestações culturais.





A tradicional Concha Acústica será um dos principais palcos da programação, com apresentações musicais e culturais que incluem a Banda da Guarda Municipal, shows do grupo Macakids, teatro de bonecos, coral infantojuvenil e manifestações da cultura popular, como a Banda de Congo Juventude de São Pedro.



A agenda também traz contação de histórias e atividades que resgatam a relação da população com o espaço.