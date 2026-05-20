Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • HZ
  • Cultura
  • Parque Moscoso comemora 114 anos com atrações gratuitas em Vitória
Centro de Vitória

Parque Moscoso comemora 114 anos com atrações gratuitas em Vitória

Evento reúne shows, teatro, atividades infantis, ações de saúde e experiências culturais em maio
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 20 de Maio de 2026 às 11:36

Parque Moscoso celebra 114 anos
Parque Moscoso celebra 114 anos Elizabeth Nader

O Parque Moscoso, o mais antigo da capital capixaba, comemora 114 anos com uma programação especial que promete movimentar o Centro de Vitória. Até quinta-feira (21), o espaço recebe uma série de atividades gratuitas que combinam cultura, lazer, educação ambiental e serviços de saúde.

Inaugurado em 1912, o parque é um dos principais símbolos históricos da cidade e atravessa gerações como cenário de encontros, memórias afetivas e manifestações culturais. 


A tradicional Concha Acústica será um dos principais palcos da programação, com apresentações musicais e culturais que incluem a Banda da Guarda Municipal, shows do grupo Macakids, teatro de bonecos, coral infantojuvenil e manifestações da cultura popular, como a Banda de Congo Juventude de São Pedro.

A agenda também traz contação de histórias e atividades que resgatam a relação da população com o espaço.

Parque Moscoso celebra 114 anos
Parque Moscoso celebra 114 anos Elizabeth Nader

A memória do parque ganha destaque em ações interativas, como a exposição “O Parque e suas Imagens”, que reúne registros históricos e contemporâneos, e a “Trilha das Memórias”, com QR Codes espalhados pelo local que revelam curiosidades sobre sua trajetória.

Outra proposta é o “Flashback Moscoso”, que convida o público a reviver o clima das antigas praças, além do tradicional “Lembre-Lembre”, com fotos inspiradas nos retratos clássicos.

Para o público infantil, a programação inclui brinquedos infláveis, jogos educativos, teatro, personagens e atividades recreativas ao longo dos três dias, garantindo diversão para todas as idades.

As ações de educação ambiental também marcam presença, com atividades sobre preservação, exposições temáticas e experiências interativas, incluindo realidade virtual. O público poderá aprender sobre espécies como baleias jubarte e tartarugas marinhas, além de temas como conservação da natureza e biodiversidade.

Além disso, o evento oferece serviços gratuitos de saúde, como vacinação contra a gripe, testes rápidos de ISTs, orientações sobre saúde bucal, atividades físicas e acompanhamento de indicadores como IMC, ampliando o acesso da população a cuidados básicos.

Serviço

114 anos do Parque Moscoso
Data: até quinta-feira (21)

Local: Parque Moscoso - Av. Cleto Nunes, s/n - Centro
Entrada: gratuita

Veja Também 

Luedji Luna e MC Tha farão show gratuito na Teia Nacional

Teia Nacional chega a Aracruz com shows gratuitos de Luedji Luna e MC Tha

Itamar Vieira Junior participa de lançamento de Biblioteca itinerante em Vargem Alta

Itamar Vieira Junior participa de lançamento de Biblioteca itinerante em Vargem Alta

Os Garotin

‘Os Garotin’ aproveitam samba em bar tradicional do Centro de Vitória

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cultura parque moscoso Centro de Vitória Aniversário
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira
Pesquisa diz que maioria dos brasileiros conectados aprova convocação
Rafaela dos Santos Oliveira e Gabriel Alexandre Viana morreram em acidente na Serra
Família suspeita que carro 'fechou' moto em acidente com mortes na Serra
Imagem de destaque
Baralho cigano: veja as tendências financeiras para cada signo até o fim de maio

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados