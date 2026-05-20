Parque Moscoso comemora 114 anos com atrações gratuitas em Vitória

O Parque Moscoso, o mais antigo da capital capixaba, comemora 114 anos com uma programação especial que promete movimentar o Centro de Vitória. Até quinta-feira (21), o espaço recebe uma série de atividades gratuitas que combinam cultura, lazer, educação ambiental e serviços de saúde.
Inaugurado em 1912, o parque é um dos principais símbolos históricos da cidade e atravessa gerações como cenário de encontros, memórias afetivas e manifestações culturais.
A tradicional Concha Acústica será um dos principais palcos da programação, com apresentações musicais e culturais que incluem a Banda da Guarda Municipal, shows do grupo Macakids, teatro de bonecos, coral infantojuvenil e manifestações da cultura popular, como a Banda de Congo Juventude de São Pedro.
A agenda também traz contação de histórias e atividades que resgatam a relação da população com o espaço.
A memória do parque ganha destaque em ações interativas, como a exposição “O Parque e suas Imagens”, que reúne registros históricos e contemporâneos, e a “Trilha das Memórias”, com QR Codes espalhados pelo local que revelam curiosidades sobre sua trajetória.
Outra proposta é o “Flashback Moscoso”, que convida o público a reviver o clima das antigas praças, além do tradicional “Lembre-Lembre”, com fotos inspiradas nos retratos clássicos.
Para o público infantil, a programação inclui brinquedos infláveis, jogos educativos, teatro, personagens e atividades recreativas ao longo dos três dias, garantindo diversão para todas as idades.
As ações de educação ambiental também marcam presença, com atividades sobre preservação, exposições temáticas e experiências interativas, incluindo realidade virtual. O público poderá aprender sobre espécies como baleias jubarte e tartarugas marinhas, além de temas como conservação da natureza e biodiversidade.
Além disso, o evento oferece serviços gratuitos de saúde, como vacinação contra a gripe, testes rápidos de ISTs, orientações sobre saúde bucal, atividades físicas e acompanhamento de indicadores como IMC, ampliando o acesso da população a cuidados básicos.
Serviço
114 anos do Parque Moscoso
Data: até quinta-feira (21)
Local: Parque Moscoso - Av. Cleto Nunes, s/n - Centro
Entrada: gratuita