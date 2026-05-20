Lançamento na Praia do Canto terá apenas 17 unidades de até 234 metros quadrados

Um empreendimento de torre única, com apenas 17 unidades de 73 m² a 234 m² de conceito de coleção residencial, na Praia do Canto, Vitória. Esse é o lançamento mais recente da Mocelin Engenharia, escolhido para celebrar os 40 anos de existência da empresa, que nasceu em Guarapari.





Com o nome de IRIS@786, terá residências com duas a cinco suítes, incluindo opções garden e cobertura duplex, com foco em uma atmosfera reservada e silenciosa entre poucos moradores. O projeto conceitual é assinado pelo Architects Office e o arquitetônico, do escritório MV Baldi.





A proposta da fachada utiliza chanfros e recortes que funcionam como filtros visuais, regulando a luz natural e preservando a privacidade dos moradores. O paisagismo é desenvolvido pela Cardim Paisagismo e traz o conceito da Mata Atlântica para a estrutura do edifício. O empreendimento ainda vai contar com sistema de irrigação automática, reaproveitamento de águas pluviais e energia fotovoltaica nas áreas comuns.