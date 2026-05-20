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Lançamento na Praia do Canto terá apenas 17 unidades de até 234 metros quadrados

Mocelin Engenharia aposta em poucas unidades e privacidade com torre única e projeto personalizado

Publicado em 20 de Maio de 2026 às 11:55

Públicado em 

20 mai 2026 às 11:55
Karine Nobre

Colunista

Karine Nobre

IRIS@786 Mocelin Engenharia
O IRIS@786, terá residências com duas a cinco suítes, incluindo opções garden e cobertura duplex Mocelin Engenharia/Divulgação

Um empreendimento de torre única, com apenas 17 unidades de 73 m² a 234 m² de conceito de coleção residencial, na Praia do Canto, Vitória. Esse é o lançamento mais recente da Mocelin Engenharia, escolhido para celebrar os 40 anos de existência da empresa, que nasceu em Guarapari.


Com o nome de IRIS@786, terá residências com duas a cinco suítes, incluindo opções garden e cobertura duplex, com foco em uma atmosfera reservada e silenciosa entre poucos moradores. O projeto conceitual é assinado pelo Architects Office e o arquitetônico, do escritório MV Baldi. 


A proposta da fachada utiliza chanfros e recortes que funcionam como filtros visuais, regulando a luz natural e preservando a privacidade dos moradores. O paisagismo é  desenvolvido pela Cardim Paisagismo e traz o conceito da Mata Atlântica para a estrutura do edifício. O empreendimento ainda vai contar com sistema de irrigação automática, reaproveitamento de águas pluviais e energia fotovoltaica nas áreas comuns. 

Nos interiores, o design de Bebel Tinoco aposta em sofisticação atemporal, utilizando madeira, pedras naturais e iluminação difusa. O projeto prioriza conforto térmico e acústico, com ambientes mais silenciosos e iluminação natural equilibrada. As áreas comuns terão piscina, sauna, espaço gourmet, churrasqueira, academia, Pet Care e Espaço Kids com Jardim Sensorial.


“A Mocelin está completando 40 anos neste ano e o empreendimento IRIS@786 chega como um presente. O olhar que trazemos como incorporadora é o de desenvolver produtos e projetos com precisão, atenção aos detalhes e propósito, para que o cliente receba, de fato, mais do que imaginou ao adquirir um imóvel da Mocelin Engenharia”, destaca o CEO da empresa, Cesar Mocelin.

Na Praia do Canto

Singular For Life inicia entrega das unidades

Ainda na Praia do Canto, a Incorporadora Nazca e a Construtora Abaurre iniciaram  a fase de vistoria das unidades e áreas comuns para a entrega das chaves aos moradores. Com um apartamento por andar, o empreendimento aposta em uma experiência residencial mais reservada e integrada ao cotidiano dos moradores. A arquitetura com conceito biofílico, aliada ao paisagismo e aos ambientes com iluminação e ventilação naturais, reforça a proposta de bem-estar e conexão com os espaços.

MRV recebe premiação nacional de tecnologia

Premiação reconhece contribuição dos profissionais da MRV no desenvolvimento de soluções para o setor
Premiação reconhece contribuição dos profissionais da MRV no desenvolvimento de soluções para o setor Divulgação

A construtora MRV venceu o Prêmio BIM Fórum Brasil 2026 na categoria Construção de Edificações, com o projeto “Usos BIM em Construções Residenciais”. A premiação deste ano selecionou 25 finalistas distribuídos em nove categorias setoriais e teve como critério técnico o alinhamento com as diretrizes da buildingSMART International, entidade global de padronização da tecnologia para o setor.


A metodologia premiada (Building Information Modeling) consiste na modelagem digital e integrada das etapas de um empreendimento. O foco do projeto vencedor da companhia foi a aplicação desse ecossistema digital para a mitigação de desperdícios, compatibilização de projetos de engenharia e controle de previsibilidade de custos e prazos em obras habitacionais de escala.


Este é o segundo reconhecimento da construtora na área de digitalização de processos de engenharia. Em 2019, a empresa havia conquistado o Prêmio de Excelência BIM, promovido pelo SindusCon-SP, na categoria Contratante de Projetos, período em que iniciou o cronograma de expansão da ferramenta em suas operações.


“O BIM é uma tecnologia que nos permite ganhar escala com mais eficiência, reduzir desperdícios, aumentar a previsibilidade e elevar a qualidade dos empreendimentos”, afirma Flávio Paulino, diretor de Produtos e Projetos da MRV&CO.

Grand 7k

Grand abre inscrições para corrida de rua

Vila Velha será o cenário da corrida de rua Grand 7K no dia 12 de julho, com largada às 6h30 na Praça do Ciclista, em Itaparica. O percurso de 7 quilômetros passará por Itapoã e pela Praia da Costa, desafiando os atletas até a linha de chegada no estacionamento do Morro do Moreno. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas no site oficial do evento (https://www.resultadofinal.com/g7k) ou de forma presencial nas lojas Move On Esporte de toda a Grande Vitória.


Idealizado pela Grand Construtora, o evento esportivo traz para as ruas de Vila Velha o conceito de bem-estar utilizado pela marca para seus empreendimentos. O objetivo da organização é proporcionar uma experiência diferenciada de saúde, bem-estar e superação integral, integrando atletas amadores e profissionais.

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A jornalista Karine Nobre traz, semanalmente, análises do mercado automotivo, especulações e novidades do que acontece no setor, no Espírito Santo, Brasil e no mundo.

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