Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Mercado em alta

Impulsionada por Aracruz, Praia Grande ganha novo loteamento com foco em valorização

Empreendimento tem lotes de 300 metros quadrados e infraestrutura, focando nos futuros moradores atraídos pelo desenvolvimento da região

Publicado em 30 de Abril de 2026 às 16:55

Públicado em 

30 abr 2026 às 16:55
Karine Nobre

Colunista

Karine Nobre

Costa dos Corais, Empar
Os lotes de 300 metros quadrados estão sendo comercializados a partir de R$ 278 mil Empar/Divulgação

A região de Aracruz tem sido considerada pelo mercado imobiliário a “bola da vez” do Norte capixaba, por conta de uma série de investimentos sendo realizados no seu entorno, com a chegada de grandes projetos, como a primeira Zona de Processamento de Exportação (ZPE) privada do estado e o Porto da Imetame. Há ainda a confirmação de uma futura fábrica de carros da montadora chinesa GWM, na área do Parklog com capacidade para produzir, anualmente, 200 mil veículos.


Isso tudo tem feito com que a cidade e outros municípios no seu entorno sejam mais valorizados, atraindo novos empreendimentos imobiliários, como é o caso de Fundão, que recebe o primeiro loteamento comercailizado pela Empar Incorporadora, o Costa dos Corais Residencial, que fica localizado em Praia Grande. 


O loteamento está localizado a poucos metros do mar e oferece infraestrutura completa aos futuros moradores, como instalação elétrica, de água e esgoto. Os lotes de 300 metros quadrados estão sendo comercializados a partir de R$ 278 mil.


“O Costa dos Corais está conectado a importantes eixos de mobilidade, como a ES-010 e a nova ligação entre Jardim Camburi e Jacaraípe, além da proximidade com o município de Aracruz,  fatores que tendem a impulsionar ainda mais a valorização do empreendimento”, afirma Camila Menezes, diretora da Empar Incorporadora.

Praia de Itaparica terá novo condomínio clube de alto padrão da Proeng

Royal Lancaster Residence, Proeng
Royal Lancaster Residence já atingiu 80% de suas unidades vendidas Proeng/Divulgação

A Proeng prepara o lançamento de mais um empreendimento na Praia de Itaparica, previsto para maio. Segundo adiantou para a coluna, Lamberto Palombini, presidente da Proeng, o novo empreendimento ficará na quadra do mar e terá duas torres com lazer estilo clube. O empreendimento terá foco em moradia final e de alto padrão.


O anúncio foi feito durante um evento de confraternização do Royal Lancaster Residence, empreendimento lançado recentemente pela construtora que já atingiu 80% de suas unidades vendidas. Localizado na avenida Saturnino Rangel Mauro, na segunda quadra do mar, o empreendimento contempla apartamentos de três quartos, além de unidades garden.


O desempenho de vendas confirma o momento positivo da Praia de Itaparica, que se consolida como um dos bairros mais dinâmicos da cidade, segundo Andrea Lessa, gerente geral comercial da Proeng. “O crescimento ordenado, a excelente infraestrutura e o apelo natural da região transformaram o bairro em um polo urbano altamente desejado por diferentes perfis de público”, destaca.

Em Cariacica

Épura inicia vendas da segunda fase do Bella Vita

A Épura Construtora iniciou a comercialização das unidades da Torre B do residencial Bella Vita, localizado no bairro Morada de Santa Fé, em Cariacica. O empreendimento, situado a 300 metros da Rodovia Leste-Oeste, oferece apartamentos de dois e três quartos com varanda e uma vaga de garagem. O estande de vendas está operando na Praça de Eventos do Shopping Moxuara até o mês de outubro.


O projeto inclui infraestrutura de lazer com piscina adulto e infantil, quadra esportiva, playground, duas churrasqueiras e bicicletário. De acordo com o cronograma da construtora, as áreas comuns do edifício serão entregues mobiliadas e decoradas. O horário de visita e atendimento do estande é de segunda a sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados, das 13h às 21h.

Re/Max Espírito Santo movimenta R$ 111 milhões no 1º trimestre

A Re/Max Espírito Santo fechou o primeiro trimestre de 2026 com um Valor Geral de Vendas (VGV) de R$ 111 milhões. O resultado gerou R$ 4,6 milhões em comissões no período, conforme dados apresentados durante o Encontro R3, realizado no auditório da Findes, em Vitória, na última sexta (24). A rede opera atualmente com 20 unidades e um quadro de 330 profissionais no Estado.


“Os R$ 111 milhões em VGV e R$ 4,6 milhões em comissões nestes primeiros 90 dias mostram que o capixaba valoriza o atendimento especializado. Estamos escalando nossa operação com segurança jurídica e eficiência, mantendo o foco no sucesso do franqueado e do cliente final”, conta Eduardo Ambrósio, sócio master franqueado da Re/Max Espírito Santo.


O balanço regional aponta Vila Velha como o município com maior volume de novos projetos, enquanto Vitória registra 3,7% de salas e lojas vazias para locação (vacância), índice que reflete a baixa oferta de espaços físicos disponíveis na capital. 


Durante o evento, foram discutidas táticas de mercado importadas do The Winners Experience, em Milão, como a implementação do modelo de casa aberta (open house) e novas estratégias de anúncios digitais (tráfego pago) para exposição de imóveis. O foco da gestão para o próximo trimestre permanece na prospecção planejada e no modelo de exclusividade, visando manter o ritmo de crescimento da operação capixaba.


No ranking de performance do trimestre, o corretor Hudnei Calmon (Re/Max Rede Foccus Prime) liderou as vendas no estado, seguido por Leonardo Costa de Paula e Renato Avelar. Entre as agências, a Re/Max Rede Foccus Prime I ocupou a primeira posição em volume de negócios, com a Re/Max Häuser e a Re/Max Imovi completando o levantamento das três unidades com maior faturamento.

Deloitte e Abrainc

97% das empresas do segmento econômico planejam lançamentos

O Indicador de Confiança do Setor Imobiliário Residencial, realizado pela Deloitte em parceria com a Associação Brasileira das Incorporadoras (Abrainc), registrou alta de 2,5% na procura e de 0,7% nas vendas do segmento Minha Casa, Minha Vida no quarto trimestre de 2025. O levantamento revela que 22% dos executivos do setor perceberam aumento na demanda, superando os 8% do trimestre anterior, o que resultou em uma projeção de novos negócios: 97% dos empresários do setor econômico afirmam que pretendem realizar ao menos um lançamento imobiliário nos próximos 12 meses.

Regularização de imóveis em cartório é mais rápida e barata que via judicial

A regularização vai além da segurança jurídica, sendo o requisito principal para vender o imóvel com segurança
A regularização vai além da segurança jurídica, sendo o requisito principal para vender o imóvel com segurança Shutterstock

A formalização da propriedade imobiliária via procedimentos extrajudiciais tem se tornado o caminho mais eficiente para converter a posse em escritura definitiva. Segundo o especialista em Direito Imobiliário, Carlos Augusto da Motta Leal, o uso de vias administrativas — como a transferência de bens e regularização de documentos direto no cartório (adjudicação, inventário e usucapião extrajudicial) — elimina a necessidade de ações judiciais demoradas. Esse formato permite que a propriedade, apta para venda, doação ou herança, seja consolidada diretamente em cartórios.


Cada caso exige análise técnica rigorosa para garantir o enquadramento correto nas normas vigentes. A regularização vai além da segurança jurídica, sendo o requisito principal para vender o imóvel com segurança, conseguir financiamento bancário e garantir a valorização do patrimônio. O exame individualizado de cada situação é essencial para garantir o registro correto e evitar problemas futuros na transferência do bem.

Em agosto

Superlógica Next 2026 foca em automação e eficiência operacional

O Grupo Superlógica confirmou a edição 2026 do festival Next para os dias 24 e 25 de agosto, no Distrito Anhembi, em São Paulo. O evento, que em 2025 atraiu 3,5 mil participantes, terá como eixo central o uso de inteligência aplicada e automação para elevar a produtividade em administradoras e imobiliárias. A programação prevê mais de 120 palestrantes e 80 horas de conteúdo técnico, com o primeiro dia restrito a parceiros da plataforma e o segundo aberto ao mercado geral.


“O Next se consolidou como o grande ponto de encontro para quem quer entender, na prática, como inovação e automação vêm redesenhando o mercado do morar. Estamos falando de tecnologias que aumentam a produtividade, reduzem atividades operacionais e permitem que as equipes atuem de forma mais estratégica, com mais tempo para análise, relacionamento e tomada de decisão”, afirma Carlos Cêra, cofundador e CEO do Grupo Superlógica.

Mais Metro Quadrado

Costa dos Corais, Empar

Impulsionada por Aracruz, Praia Grande ganha novo loteamento com foco em valorização

Clientes fizeram fila para entrar primeiro no estande de vendas do Boulevard Arbori.jpeg

Condomínio de luxo em Vila Velha tem fila no estande e vende 90% dos lotes no pré-lançamento

A dificuldade de contratar mão de obra especializada é um dos principais entraves para o mercado imobiliário

Mercado imobiliário do ES foca em produtividade para vencer gargalo de mão de obra

Karine Nobre

A jornalista Karine Nobre traz, semanalmente, análises do mercado automotivo, especulações e novidades do que acontece no setor, no Espírito Santo, Brasil e no mundo.

Tópicos Relacionados

Aracruz Fundão Mercado imobiliário mercado imobiliário ES Loteamentos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Casagrande lidera disputa pelo Senado no ES
Casagrande lidera cenários para o Senado no ES, aponta Quaest
Imagem de destaque
8 receitas deliciosas de ensopado para os dias frios
Levantamento analisou 4 cenários em que os nomes visando à disputa pelo comando do Executivo estadual
Hartung, Pazolini, Ricardo e Magno têm empate técnico na disputa pelo governo do ES, diz Quaest

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados