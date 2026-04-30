Impulsionada por Aracruz, Praia Grande ganha novo loteamento com foco em valorização

A região de Aracruz tem sido considerada pelo mercado imobiliário a “bola da vez” do Norte capixaba, por conta de uma série de investimentos sendo realizados no seu entorno, com a chegada de grandes projetos, como a primeira Zona de Processamento de Exportação (ZPE) privada do estado e o Porto da Imetame. Há ainda a confirmação de uma futura fábrica de carros da montadora chinesa GWM, na área do Parklog com capacidade para produzir, anualmente, 200 mil veículos.
Isso tudo tem feito com que a cidade e outros municípios no seu entorno sejam mais valorizados, atraindo novos empreendimentos imobiliários, como é o caso de Fundão, que recebe o primeiro loteamento comercailizado pela Empar Incorporadora, o Costa dos Corais Residencial, que fica localizado em Praia Grande.
O loteamento está localizado a poucos metros do mar e oferece infraestrutura completa aos futuros moradores, como instalação elétrica, de água e esgoto. Os lotes de 300 metros quadrados estão sendo comercializados a partir de R$ 278 mil.
“O Costa dos Corais está conectado a importantes eixos de mobilidade, como a ES-010 e a nova ligação entre Jardim Camburi e Jacaraípe, além da proximidade com o município de Aracruz, fatores que tendem a impulsionar ainda mais a valorização do empreendimento”, afirma Camila Menezes, diretora da Empar Incorporadora.
Praia de Itaparica terá novo condomínio clube de alto padrão da Proeng
A Proeng prepara o lançamento de mais um empreendimento na Praia de Itaparica, previsto para maio. Segundo adiantou para a coluna, Lamberto Palombini, presidente da Proeng, o novo empreendimento ficará na quadra do mar e terá duas torres com lazer estilo clube. O empreendimento terá foco em moradia final e de alto padrão.
O anúncio foi feito durante um evento de confraternização do Royal Lancaster Residence, empreendimento lançado recentemente pela construtora que já atingiu 80% de suas unidades vendidas. Localizado na avenida Saturnino Rangel Mauro, na segunda quadra do mar, o empreendimento contempla apartamentos de três quartos, além de unidades garden.
O desempenho de vendas confirma o momento positivo da Praia de Itaparica, que se consolida como um dos bairros mais dinâmicos da cidade, segundo Andrea Lessa, gerente geral comercial da Proeng. “O crescimento ordenado, a excelente infraestrutura e o apelo natural da região transformaram o bairro em um polo urbano altamente desejado por diferentes perfis de público”, destaca.
Em Cariacica
Épura inicia vendas da segunda fase do Bella Vita
A Épura Construtora iniciou a comercialização das unidades da Torre B do residencial Bella Vita, localizado no bairro Morada de Santa Fé, em Cariacica. O empreendimento, situado a 300 metros da Rodovia Leste-Oeste, oferece apartamentos de dois e três quartos com varanda e uma vaga de garagem. O estande de vendas está operando na Praça de Eventos do Shopping Moxuara até o mês de outubro.
O projeto inclui infraestrutura de lazer com piscina adulto e infantil, quadra esportiva, playground, duas churrasqueiras e bicicletário. De acordo com o cronograma da construtora, as áreas comuns do edifício serão entregues mobiliadas e decoradas. O horário de visita e atendimento do estande é de segunda a sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados, das 13h às 21h.
Re/Max Espírito Santo movimenta R$ 111 milhões no 1º trimestre
A Re/Max Espírito Santo fechou o primeiro trimestre de 2026 com um Valor Geral de Vendas (VGV) de R$ 111 milhões. O resultado gerou R$ 4,6 milhões em comissões no período, conforme dados apresentados durante o Encontro R3, realizado no auditório da Findes, em Vitória, na última sexta (24). A rede opera atualmente com 20 unidades e um quadro de 330 profissionais no Estado.
“Os R$ 111 milhões em VGV e R$ 4,6 milhões em comissões nestes primeiros 90 dias mostram que o capixaba valoriza o atendimento especializado. Estamos escalando nossa operação com segurança jurídica e eficiência, mantendo o foco no sucesso do franqueado e do cliente final”, conta Eduardo Ambrósio, sócio master franqueado da Re/Max Espírito Santo.
O balanço regional aponta Vila Velha como o município com maior volume de novos projetos, enquanto Vitória registra 3,7% de salas e lojas vazias para locação (vacância), índice que reflete a baixa oferta de espaços físicos disponíveis na capital.
Durante o evento, foram discutidas táticas de mercado importadas do The Winners Experience, em Milão, como a implementação do modelo de casa aberta (open house) e novas estratégias de anúncios digitais (tráfego pago) para exposição de imóveis. O foco da gestão para o próximo trimestre permanece na prospecção planejada e no modelo de exclusividade, visando manter o ritmo de crescimento da operação capixaba.
No ranking de performance do trimestre, o corretor Hudnei Calmon (Re/Max Rede Foccus Prime) liderou as vendas no estado, seguido por Leonardo Costa de Paula e Renato Avelar. Entre as agências, a Re/Max Rede Foccus Prime I ocupou a primeira posição em volume de negócios, com a Re/Max Häuser e a Re/Max Imovi completando o levantamento das três unidades com maior faturamento.
Deloitte e Abrainc
97% das empresas do segmento econômico planejam lançamentos
O Indicador de Confiança do Setor Imobiliário Residencial, realizado pela Deloitte em parceria com a Associação Brasileira das Incorporadoras (Abrainc), registrou alta de 2,5% na procura e de 0,7% nas vendas do segmento Minha Casa, Minha Vida no quarto trimestre de 2025. O levantamento revela que 22% dos executivos do setor perceberam aumento na demanda, superando os 8% do trimestre anterior, o que resultou em uma projeção de novos negócios: 97% dos empresários do setor econômico afirmam que pretendem realizar ao menos um lançamento imobiliário nos próximos 12 meses.
Regularização de imóveis em cartório é mais rápida e barata que via judicial
A formalização da propriedade imobiliária via procedimentos extrajudiciais tem se tornado o caminho mais eficiente para converter a posse em escritura definitiva. Segundo o especialista em Direito Imobiliário, Carlos Augusto da Motta Leal, o uso de vias administrativas — como a transferência de bens e regularização de documentos direto no cartório (adjudicação, inventário e usucapião extrajudicial) — elimina a necessidade de ações judiciais demoradas. Esse formato permite que a propriedade, apta para venda, doação ou herança, seja consolidada diretamente em cartórios.
Cada caso exige análise técnica rigorosa para garantir o enquadramento correto nas normas vigentes. A regularização vai além da segurança jurídica, sendo o requisito principal para vender o imóvel com segurança, conseguir financiamento bancário e garantir a valorização do patrimônio. O exame individualizado de cada situação é essencial para garantir o registro correto e evitar problemas futuros na transferência do bem.
Em agosto
Superlógica Next 2026 foca em automação e eficiência operacional
O Grupo Superlógica confirmou a edição 2026 do festival Next para os dias 24 e 25 de agosto, no Distrito Anhembi, em São Paulo. O evento, que em 2025 atraiu 3,5 mil participantes, terá como eixo central o uso de inteligência aplicada e automação para elevar a produtividade em administradoras e imobiliárias. A programação prevê mais de 120 palestrantes e 80 horas de conteúdo técnico, com o primeiro dia restrito a parceiros da plataforma e o segundo aberto ao mercado geral.
“O Next se consolidou como o grande ponto de encontro para quem quer entender, na prática, como inovação e automação vêm redesenhando o mercado do morar. Estamos falando de tecnologias que aumentam a produtividade, reduzem atividades operacionais e permitem que as equipes atuem de forma mais estratégica, com mais tempo para análise, relacionamento e tomada de decisão”, afirma Carlos Cêra, cofundador e CEO do Grupo Superlógica.