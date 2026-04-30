Impulsionada por Aracruz, Praia Grande ganha novo loteamento com foco em valorização

A região de Aracruz tem sido considerada pelo mercado imobiliário a “bola da vez” do Norte capixaba, por conta de uma série de investimentos sendo realizados no seu entorno, com a chegada de grandes projetos, como a primeira Zona de Processamento de Exportação (ZPE) privada do estado e o Porto da Imetame. Há ainda a confirmação de uma futura fábrica de carros da montadora chinesa GWM, na área do Parklog com capacidade para produzir, anualmente, 200 mil veículos.





Isso tudo tem feito com que a cidade e outros municípios no seu entorno sejam mais valorizados, atraindo novos empreendimentos imobiliários, como é o caso de Fundão, que recebe o primeiro loteamento comercailizado pela Empar Incorporadora, o Costa dos Corais Residencial, que fica localizado em Praia Grande.





O loteamento está localizado a poucos metros do mar e oferece infraestrutura completa aos futuros moradores, como instalação elétrica, de água e esgoto. Os lotes de 300 metros quadrados estão sendo comercializados a partir de R$ 278 mil.





“O Costa dos Corais está conectado a importantes eixos de mobilidade, como a ES-010 e a nova ligação entre Jardim Camburi e Jacaraípe, além da proximidade com o município de Aracruz, fatores que tendem a impulsionar ainda mais a valorização do empreendimento”, afirma Camila Menezes, diretora da Empar Incorporadora.