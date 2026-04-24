Mercado imobiliário do ES foca em produtividade para vencer gargalo de mão de obra

A indústria da construção civil na Região Metropolitana da Grande Vitória projeta um cenário de expansão para este ano, com a previsão de lançamento de 6.664 unidades residenciais em 2026. No entanto, essa previsão vem acompanhada de um desafio estrutural: a dificuldade de contratar mão de obra especializada, apontada como um dos principais entraves em municípios como Vila Velha e Vitória





Os dados são da “Pesquisa Previsão de Lançamentos Imobiliários”, realizada pelo sindicato da Indústria da Construção Civil do Espírito Santo (Sinduscon-ES) entre janeiro e março de 2026, com 20 das maiores incorporadoras do Estado.





De acordo com o levantamento, a escassez de profissionais é o principal motivo para que os lançamentos não sejam em maior quantidade em Vila Velha. Já em Vitória, esse é o segundo fator de maior relevância. Mesmo com esse cenário, a maior parte das empresas participantes (70% do mercado em produção ao fim de 2025) mantém a intenção de expandir suas atividades.





Para o diretor do Sinduscon-ES, Fernando Felz Ferreira, para este ano os lançamentos que estão previstos pelas empresas não serão impactados. “Não acredito que haverá tamanho impacto. Alternativas sempre serão criadas, investimento em tecnologia e treinamento para melhorar a baixa produtividade serão empregadas para manutenção dos projetos”, explica.