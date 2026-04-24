Mercado imobiliário do ES foca em produtividade para vencer gargalo de mão de obra

A indústria da construção civil na Região Metropolitana da Grande Vitória projeta um cenário de expansão para este ano, com a previsão de lançamento de 6.664 unidades residenciais em 2026. No entanto, essa previsão vem acompanhada de um desafio estrutural: a dificuldade de contratar mão de obra especializada, apontada como um dos principais entraves em municípios como Vila Velha e Vitória
Os dados são da “Pesquisa Previsão de Lançamentos Imobiliários”, realizada pelo sindicato da Indústria da Construção Civil do Espírito Santo (Sinduscon-ES) entre janeiro e março de 2026, com 20 das maiores incorporadoras do Estado.
De acordo com o levantamento, a escassez de profissionais é o principal motivo para que os lançamentos não sejam em maior quantidade em Vila Velha. Já em Vitória, esse é o segundo fator de maior relevância. Mesmo com esse cenário, a maior parte das empresas participantes (70% do mercado em produção ao fim de 2025) mantém a intenção de expandir suas atividades.
Para o diretor do Sinduscon-ES, Fernando Felz Ferreira, para este ano os lançamentos que estão previstos pelas empresas não serão impactados. “Não acredito que haverá tamanho impacto. Alternativas sempre serão criadas, investimento em tecnologia e treinamento para melhorar a baixa produtividade serão empregadas para manutenção dos projetos”, explica.
Inovação como resposta à escassez
Paralelo a isso, o mercado já vem buscando alternativas para suprir a necessidade de mão de obra, explica Ferreira. Para manter os cronogramas de obras sem comprometer a viabilidade financeira — já pressionada pelas taxas de juros e pelos custos de produção —, o setor acelera a transição para métodos que exigem menos trabalhadores no canteiro.
“Existem alternativas que já estão em uso no mercado capixaba - paredes em elementos leves, drywall, uso de pré-moldados, steel frame, equipamentos diversos. Outra ação necessária é a qualificação da mão de obra. O indicador da produtividade na indústria em geral no Brasil é, entretanto, um dos maiores desafios”
Segundo o dirigente, o Brasil atualmente ocupa a 94ª posição no ranking global de produtividade do trabalho entre 184 países, de acordo com dados da Organização Internacional do Trabalho (OIT), em 2026.
Colunista de A Gazeta anuncia 2ª edição de congresso de locação nacional
A especialista em locação e colunista de Imóveis A Gazeta, Raquel Queiroz Braga, confirmou a segunda edição do Congresso Locação Blindada para os dias 19 e 20 de agosto, no Tokio Marine Hall, em São Paulo. O evento projeta um crescimento de 60% em público e estrutura em relação ao ano anterior, com expectativa de reunir 800 profissionais, entre corretores, gestores imobiliários e advogados. Os ingressos já estão à venda no site Locação Blindada.
A programação concentra 15 horas de conteúdo técnico focado nos impactos da Reforma Tributária sobre o setor de locações. A análise central busca antecipar as mudanças na carga tributária e nos custos operacionais das imobiliárias. “O objetivo do congresso é proporcionar trocas mais intensas, conexões mais profundas e o impacto imediato no dia a dia das imobiliárias. É a chance de alavancar carreiras, construir novas redes de negócios e atualizar temas que fazem a diferença prática no mercado de locação”, afirma.
Re/Max Espírito Santo importa estratégias europeias para o mercado local
A Re/Max Espírito Santo realiza nesta sexta-feira, 24 de abril, o Encontro R3 no auditório da Findes, em Vitória. O evento reúne mais de 200 corretores para analisar os resultados do primeiro trimestre de 2026 e aplicar estratégias de mercado trazidas do The Winners Clube, realizado recentemente em Milão, na Itália. A iniciativa foca na importação de modelos europeus de operação.
“Ao conectarmos o que há de mais moderno em Milão com a realidade local, garantimos que o corretor capixaba opere em um padrão de excelência global, elevando o nível de serviço para o cliente final e impulsionando a economia do Estado”, afirma Eduardo Ambrósio, Master Franqueado Regional Re/Max Espírito Santo.
Haverá ainda premiação dos profissionais e imobiliárias com maior volume de negócios e performance em vendas (Top Producers) no período. “O mercado imobiliário capixaba está em um ciclo de maturidade e exigência técnica. O Encontro R3 não é apenas uma celebração de resultados, mas o nosso motor de inovação,” afirma.
Lotes CBL foca em brasileiros no exterior para ampliar VGV
A Lotes CBL realiza na pŕoxima quarta-feira (29), no Sesc Guarapari, o treinamento “CBL Connections – Vendas Internacionais”. O foco é capacitar corretores para o atendimento de capixabas residentes no exterior, segmento que representou 20% do valor geral de vendas (VGV) da empresa em 2025. O evento utiliza o loteamento Atlantic Garden, em Guarapari, como projeto-piloto para a aplicação de boas práticas de vendas para clientes de fora do país. A programação, conduzida pelo gerente comercial da CBL, Renato Nolasco, detalha a operação logística e jurídica necessária para captar esse capital externo.
By.Re assume operação de locação flexível no JC Life Residence
A By.Re, especializada em gestão de locação por curta temporada, iniciou operações no empreendimento JC Life Residence, da Impacto Engenharia, em Jardim Camburi. A parceria foca no segmento de apartamentos compactos e studios, tipologias que registram demanda crescente no Espírito Santo.
De acordo com a empresária Renata Araújo, além de administrar as reservas e cuidar da comunicação com os hóspedes, a By.Re também é responsável pela decoração e preparação dos apartamentos. “A proposta é entregar ao investidor uma solução completa, com o imóvel pronto para entrar no mercado de locação logo após a conclusão da obra”, explica.
A operação responde ao aumento da procura por moradias práticas e temporárias, perfil impulsionado por profissionais que viajam a trabalho e pelo crescimento de serviços de aluguel de aplicativo, como Airbnb. A entrada da gestora no JC Life reforça a tendência de integração entre incorporadoras e empresas de property management para valorizar o potencial de vendas das unidades remanescentes e atrair compradores focados em renda passiva.
Pré-lançamento do Boulevard Arbori é neste sábado
A Vaz Desenvolvimento Imobiliário e a Portocale realizam neste sábado (25) o pré-lançamento do Boulevard Arbori – Residence & Resort, empreendimento de alto padrão localizado na Rodovia Leste-Oeste, em Vila Velha. O projeto marca a inauguração do Parque Nari, bairro planejado que visa capitanear a expansão imobiliária e a valorização do novo eixo logístico e residencial da cidade. O evento acontece a partir das 8 horas, no estande do Boulevard Arbori (Rodovia Leste Oeste) - Parque Nari.