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Alta demanda

Mercado imobiliário do ES foca em produtividade para vencer gargalo de mão de obra

Com previsão de 6,6 mil novas unidades na Grande Vitória para 2026, setor aposta em novos métodos construtivos e treinamento para mitigar o déficit de trabalhadores

Publicado em 24 de Abril de 2026 às 11:21

Públicado em 

24 abr 2026 às 11:21
Karine Nobre

Colunista

Karine Nobre

A dificuldade de contratar mão de obra especializada é um dos principais entraves para o mercado imobiliário
A dificuldade de contratar mão de obra especializada é um dos principais entraves para o mercado imobiliário Shutterstock

A indústria da construção civil na Região Metropolitana da Grande Vitória projeta um cenário de expansão para este ano, com a previsão de lançamento de 6.664 unidades residenciais em 2026. No entanto, essa previsão vem acompanhada de um desafio estrutural: a dificuldade de contratar mão de obra especializada, apontada como um dos principais entraves em municípios como Vila Velha e Vitória


Os dados são da “Pesquisa Previsão de Lançamentos Imobiliários”, realizada pelo sindicato da Indústria da Construção Civil do Espírito Santo (Sinduscon-ES) entre janeiro e março de 2026, com 20 das maiores incorporadoras do Estado. 


De acordo com o levantamento, a escassez de profissionais é o principal motivo para que os lançamentos não sejam em maior quantidade em Vila Velha. Já em Vitória, esse é o segundo fator de maior relevância. Mesmo com esse cenário, a maior parte das empresas participantes (70% do mercado em produção ao fim de 2025) mantém a intenção de expandir suas atividades.


Para o diretor do Sinduscon-ES, Fernando Felz Ferreira, para este ano os lançamentos que estão previstos pelas empresas não serão impactados. “Não acredito que haverá tamanho impacto. Alternativas sempre serão criadas, investimento em tecnologia e treinamento para melhorar a baixa produtividade serão empregadas para manutenção dos projetos”, explica.

Inovação como resposta à escassez

Paralelo a isso, o mercado já vem buscando alternativas para suprir a necessidade de mão de obra, explica Ferreira. Para manter os cronogramas de obras sem comprometer a viabilidade financeira — já pressionada pelas taxas de juros e pelos custos de produção —, o setor acelera a transição para métodos que exigem menos trabalhadores no canteiro.


“Existem alternativas que já estão em uso no mercado capixaba - paredes em elementos leves, drywall, uso de pré-moldados, steel frame, equipamentos diversos. Outra ação necessária é  a qualificação da mão de obra. O indicador da produtividade na indústria em geral no Brasil é, entretanto, um dos maiores desafios”


Segundo o dirigente, o Brasil atualmente ocupa a 94ª posição no ranking global de produtividade do trabalho entre 184 países, de acordo com dados da Organização Internacional do Trabalho (OIT), em 2026.


Colunista de A Gazeta anuncia 2ª edição de congresso de locação nacional

A especialista em locação e colunista de Imóveis A Gazeta, Raquel Queiroz Braga, confirmou a segunda edição do Congresso Locação Blindada para os dias 19 e 20 de agosto, no Tokio Marine Hall, em São Paulo. O evento projeta um crescimento de 60% em público e estrutura em relação ao ano anterior, com expectativa de reunir 800 profissionais, entre corretores, gestores imobiliários e advogados. Os ingressos já estão à venda no site Locação Blindada.


A programação concentra 15 horas de conteúdo técnico focado nos impactos da Reforma Tributária sobre o setor de locações. A análise central busca antecipar as mudanças na carga tributária e nos custos operacionais das imobiliárias. “O objetivo do congresso é proporcionar trocas mais intensas, conexões mais profundas e o impacto imediato no dia a dia das imobiliárias. É a chance de alavancar carreiras, construir novas redes de negócios e atualizar temas que fazem a diferença prática no mercado de locação”, afirma.

Re/Max Espírito Santo importa estratégias europeias para o mercado local

Evento vai reunir mais de 200 corretores para analisar resultados do 1º trimestre e aplicar estratégias de mercado
Evento vai reunir mais de 200 corretores para analisar resultados do 1º trimestre e aplicar estratégias de mercado Shutterstock

A Re/Max Espírito Santo realiza nesta sexta-feira, 24 de abril, o Encontro R3 no auditório da Findes, em Vitória. O evento reúne mais de 200 corretores para analisar os resultados do primeiro trimestre de 2026 e aplicar estratégias de mercado trazidas do The Winners Clube, realizado recentemente em Milão, na Itália. A iniciativa foca na importação de modelos europeus de operação.


“Ao conectarmos o que há de mais moderno em Milão com a realidade local, garantimos que o corretor capixaba opere em um padrão de excelência global, elevando o nível de serviço para o cliente final e impulsionando a economia do Estado”, afirma Eduardo Ambrósio, Master Franqueado Regional Re/Max Espírito Santo. 


Haverá ainda premiação dos profissionais e imobiliárias com maior volume de negócios e performance em vendas (Top Producers) no período. “O mercado imobiliário capixaba está em um ciclo de maturidade e exigência técnica. O Encontro R3 não é apenas uma celebração de resultados, mas o nosso motor de inovação,” afirma.


Lotes CBL foca em brasileiros no exterior para ampliar VGV

A Lotes CBL realiza na pŕoxima quarta-feira (29), no Sesc Guarapari, o treinamento “CBL Connections – Vendas Internacionais”. O foco é capacitar corretores para o atendimento de capixabas residentes no exterior, segmento que representou 20% do valor geral de vendas (VGV) da empresa em 2025. O evento utiliza o loteamento Atlantic Garden, em Guarapari, como projeto-piloto para a aplicação de boas práticas de vendas para clientes de fora do país. A programação, conduzida pelo gerente comercial da CBL, Renato Nolasco, detalha a operação logística e jurídica necessária para captar esse capital externo.

By.Re assume operação de locação flexível no JC Life Residence

JC Life da Impacto Engenharia
A By.Re iniciou operações no empreendimento JC Life Residence Impacto Engenharia/Divulgação

A By.Re, especializada em gestão de locação por curta temporada, iniciou operações no empreendimento JC Life Residence, da Impacto Engenharia, em Jardim Camburi. A parceria foca no segmento de apartamentos compactos e studios, tipologias que registram demanda crescente no Espírito Santo. 


De acordo com a empresária Renata Araújo, além de administrar as reservas e cuidar da comunicação com os hóspedes, a By.Re também é responsável pela decoração e preparação dos apartamentos. “A proposta é entregar ao investidor uma solução completa, com o imóvel pronto para entrar no mercado de locação logo após a conclusão da obra”, explica.


A operação responde ao aumento da procura por moradias práticas e temporárias, perfil impulsionado por profissionais que viajam a trabalho e pelo crescimento de serviços de aluguel de aplicativo, como Airbnb. A entrada da gestora no JC Life reforça a tendência de integração entre incorporadoras e empresas de property management para valorizar o potencial de vendas das unidades remanescentes e atrair compradores focados em renda passiva.


Pré-lançamento do Boulevard Arbori é neste sábado

A Vaz Desenvolvimento Imobiliário e a Portocale realizam neste sábado (25) o pré-lançamento do Boulevard Arbori – Residence & Resort, empreendimento de alto padrão localizado na Rodovia Leste-Oeste, em Vila Velha. O projeto marca a inauguração do Parque Nari, bairro planejado que visa capitanear a expansão imobiliária e a valorização do novo eixo logístico e residencial da cidade. O evento acontece a partir das 8 horas, no estande do Boulevard Arbori (Rodovia Leste Oeste) - Parque Nari.

Mais Metro Quadrado

Clientes fizeram fila para entrar primeiro no estande de vendas do Boulevard Arbori.jpeg

Condomínio de luxo em Vila Velha tem fila no estande e vende 90% dos lotes no pré-lançamento

A dificuldade de contratar mão de obra especializada é um dos principais entraves para o mercado imobiliário

Mercado imobiliário do ES foca em produtividade para vencer gargalo de mão de obra

Imagem de destaque

Lançamento em Itaparica foca locação de curta temporada com studios e 1 quarto

Karine Nobre

A jornalista Karine Nobre traz, semanalmente, análises do mercado automotivo, especulações e novidades do que acontece no setor, no Espírito Santo, Brasil e no mundo.

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Construção civil Mercado imobiliário Lançamento Comprar Imóvel Grande Vitória
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