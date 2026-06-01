Novo condomínio da Javé em Vila Velha foca em studios e aluguel de curta duração

O segmento de imóveis compactos com foco na demanda de jovens compradores e de investidores interessados em locação de curta temporada tem crescido na quantidade de lançamentos imobiliários na Grande Vitória. Bairros consolidados e em ascensão estão sempre entre as principais localizações para novos empreendimentos. E a bola da vez é a região de Itaparica, em Vila Velha.





Um dos lançamentos mais recentes é o da Javé, com o ITA.living, localizado na avenida Saturnino Rangel Mauro. O empreendimento será construído em um terreno de 1.350 m², com mais de 12 mil m² de área construída e cerca de 6,1 mil m² de área privativa.

O projeto é composto por 162 unidades residenciais e cinco unidades comerciais. A maior parte das unidades é voltada para plantas menores: serão 117 studios, 40 apartamentos de dois quartos e cinco unidades do tipo garden (também com dois quartos).





De acordo com Diego Freire, diretor-geral da Javé, o projeto foi estruturado para atender a uma transformação no perfil de consumo imobiliário da região litorânea. O público-alvo principal do projeto divide-se entre universitários, solteiros, casais em busca do primeiro imóvel e investidores focados em renda passiva via plataformas de hospedagem flexível.