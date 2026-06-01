Novo condomínio da Javé em Vila Velha foca em studios e aluguel de curta duração

O segmento de imóveis compactos com foco na demanda de jovens compradores e de investidores interessados em locação de curta temporada tem crescido na quantidade de lançamentos imobiliários na Grande Vitória. Bairros consolidados e em ascensão estão sempre entre as principais localizações para novos empreendimentos. E a bola da vez é a região de Itaparica, em Vila Velha.
Um dos lançamentos mais recentes é o da Javé, com o ITA.living, localizado na avenida Saturnino Rangel Mauro. O empreendimento será construído em um terreno de 1.350 m², com mais de 12 mil m² de área construída e cerca de 6,1 mil m² de área privativa.
O projeto é composto por 162 unidades residenciais e cinco unidades comerciais. A maior parte das unidades é voltada para plantas menores: serão 117 studios, 40 apartamentos de dois quartos e cinco unidades do tipo garden (também com dois quartos).
De acordo com Diego Freire, diretor-geral da Javé, o projeto foi estruturado para atender a uma transformação no perfil de consumo imobiliário da região litorânea. O público-alvo principal do projeto divide-se entre universitários, solteiros, casais em busca do primeiro imóvel e investidores focados em renda passiva via plataformas de hospedagem flexível.
“O empreendimento surge a partir de uma demanda crescente observada pela construtora: a procura por imóveis compactos, funcionais e alinhados ao modelo de locação por curta temporada”, explica o executivo.
A infraestrutura de áreas comuns do condomínio foi desenhada para centralizar serviços e reduzir a necessidade de deslocamentos dos moradores. O espaço contará com: coworking e lavanderia compartilhada; fitness center, wellness room e pool lounge; espaço gourmet, grill, espaço kids e pet care; minimercado, bike sharing e beach point.
Na garagem de casa
Taj Home Resort terá serviço de estética automotiva para moradores
A Grand Construtora anunciou uma parceria com a Líder Car Service para implantar um modelo de atendimento de estética automotiva dentro do Taj Home Resort, localizado no Jockey de Itaparica, em Vila Velha. Pelo sistema formatado, a equipe da prestadora de serviços recolhe o veículo diretamente na vaga do morador, realiza procedimentos como higienização interna, polimento técnico e vitrificação de pintura, e devolve o automóvel no mesmo local.
Delegação capixaba destaca mercado do ES no Cupola Summit
E para disseminar o que foi visto no Cupola Summit deste ano para o mercado local, a Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Espírito Santo (Ademi-ES) promoverá um encontro pós-evento. No dia 10 de junho, às 16h, a sede do Creci-ES receberá Pepê Marques, o gerente de vendas da Construtora Épura, Fabiano Martins; e o diretor da WeTrade, Marcelo Serra. O trio apresentará os principais pontos, tendências e insights do Cupola Summit em um painel técnico exclusivo para os associados da entidade.
Calendário editorial
Rede nacional de comunicação com Crecis para unificar dados do setor
O Observatório Imobiliário Brasileiro (OIB) e as assessorias de imprensa dos conselhos regionais de corretores de imóveis (Crecis) fecharam acordo para centralizar o fluxo de informações do mercado em todo o país. A proposta foi apresentada durante a VI Convenção Nacional do Sistema Cofeci-Creci, em Foz do Iguaçu (PR).
A cooperação técnica prevê o cruzamento de indicadores locais sobre crédito imobiliário, contratos de locação, valores de venda e inventário de moradias. Os dados estatísticos agregados por Estado servirão de base para relatórios periódicos de comportamento do consumidor e precificação de metro quadrado.
A modelagem de comunicação unificada funcionará com um calendário editorial conjunto. Na prática, as oscilações regionais de oferta e demanda aferidas pelos Crecis serão consolidadas sob a mesma metodologia do OIB, gerando recortes estatísticos mensais e sazonais do setor de habitação para divulgação pública.
Campanha foca em regularização do mercado de loteamentos
A Associação das Empresas de Loteamento e Desenvolvimento Urbano (Aelo) iniciou a veiculação da campanha institucional “Meu Primeiro Lote”. A estratégia de comunicação inclui a operação de uma plataforma digital específica com conteúdos sobre valorização patrimonial e documentação imobiliária.
O projeto integra um conjunto de ações técnicas da Aelo para coibir o mercado informal. Entre as medidas complementares mantidas pela associação, que reúne loteadoras e incorporadoras em mais de 20 Estados, incluindo o Espírito Santo, está o programa “Lote Legal”, direcionado ao combate de parcelamentos clandestinos de terra e ao estímulo a práticas de desenvolvimento urbano responsável.
“O lote é, muitas vezes, o primeiro grande investimento das famílias brasileiras, a porta de entrada para o mercado imobiliário. Nosso objetivo é mostrar que, quando adquirido de forma regular e com empresas comprometidas com as boas práticas do setor, ele representa segurança, valorização e planejamento para o futuro”, analisa o presidente da Aelo, Caio Portugal.