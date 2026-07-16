Os 3 bairros de Vitória que concentram a busca por imóveis na Capital

Um levantamento realizado pela plataforma imobiliária capixaba Resos aponta que a busca por imóveis em Vitória está altamente concentrada. De acordo com os dados coletados a partir das pesquisas de usuários desde 2024, três bairros respondem por 68,1% do total de interesse na capital capixaba: Praia do Canto (30,5%), Jardim da Penha (21,5%) e Jardim Camburi (16,1%).





O restante das buscas se divide entre as regiões de Mata da Praia (9,7%), Bento Ferreira (5,2%), Enseada do Suá (5%), Barro Vermelho (4,1%), Centro (2,7%), Santa Helena (2,6%) e Santa Lúcia (2,5%). Os dados evidenciam a preferência dos compradores por zonas urbanas consolidadas e com infraestrutura de comércio e serviços já estabelecida.





O desempenho dos bairros mais buscados, segundo a pesquisa, reflete diferentes perfis de demanda dentro do mercado imobiliário de Vitória. Enquanto a Praia do Canto atrai o interesse voltado ao segmento de médio e alto padrão, impulsionado pela oferta de serviços e mobilidade ativa, Jardim da Penha e Jardim Camburi operam sob outras dinâmicas.





Jardim Camburi destaca-se como o principal vetor para novos lançamentos imobiliários na capital, enquanto Jardim da Penha atrai um perfil de comprador focado na tradição e na consolidação do bairro. Segundo a análise técnica da Resos, a divisão entre essas duas regiões está mais associada ao perfil comportamental do consumidor do que a diferenças de infraestrutura, uma vez que ambas são áreas maduras do ponto de vista urbano.





“A Praia do Canto consegue reunir praticidade, qualidade de vida e uma infraestrutura muito completa. É um bairro onde muitas atividades podem ser feitas a pé, o que proporciona mais conforto aos moradores e influencia diretamente o interesse pela região”, afirma o fundador da Resos, Giuliano Martins.