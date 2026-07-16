Os 3 bairros de Vitória que concentram a busca por imóveis na Capital

Um levantamento realizado pela plataforma imobiliária capixaba Resos aponta que a busca por imóveis em Vitória está altamente concentrada. De acordo com os dados coletados a partir das pesquisas de usuários desde 2024, três bairros respondem por 68,1% do total de interesse na capital capixaba: Praia do Canto (30,5%), Jardim da Penha (21,5%) e Jardim Camburi (16,1%).
O restante das buscas se divide entre as regiões de Mata da Praia (9,7%), Bento Ferreira (5,2%), Enseada do Suá (5%), Barro Vermelho (4,1%), Centro (2,7%), Santa Helena (2,6%) e Santa Lúcia (2,5%). Os dados evidenciam a preferência dos compradores por zonas urbanas consolidadas e com infraestrutura de comércio e serviços já estabelecida.
O desempenho dos bairros mais buscados, segundo a pesquisa, reflete diferentes perfis de demanda dentro do mercado imobiliário de Vitória. Enquanto a Praia do Canto atrai o interesse voltado ao segmento de médio e alto padrão, impulsionado pela oferta de serviços e mobilidade ativa, Jardim da Penha e Jardim Camburi operam sob outras dinâmicas.
Jardim Camburi destaca-se como o principal vetor para novos lançamentos imobiliários na capital, enquanto Jardim da Penha atrai um perfil de comprador focado na tradição e na consolidação do bairro. Segundo a análise técnica da Resos, a divisão entre essas duas regiões está mais associada ao perfil comportamental do consumidor do que a diferenças de infraestrutura, uma vez que ambas são áreas maduras do ponto de vista urbano.
“A Praia do Canto consegue reunir praticidade, qualidade de vida e uma infraestrutura muito completa. É um bairro onde muitas atividades podem ser feitas a pé, o que proporciona mais conforto aos moradores e influencia diretamente o interesse pela região”, afirma o fundador da Resos, Giuliano Martins.
Retrofit surge como alternativa em áreas consolidadas
A escassez de terrenos em bairros tradicionais e de alta demanda tem impulsionado novas tendências construtivas na capital, com destaque para o retrofit, que é a modernização de edifícios antigos.
De acordo com o fundador da Resos, Giuliano Martins, esse movimento de mercado é visível em bairros como o Centro de Vitória e mesmo Jardim da Penha. A reestruturação de imóveis antigos atende a uma parcela de compradores e investidores que priorizam a localização central e a infraestrutura local, optando por atualizar a planta interna das unidades em vez de adquirir novos lançamentos.
“O retrofit cresce porque muitos compradores passaram a enxergar potencial em imóveis bem localizados, mas que precisam de atualização. Em bairros consolidados, essa combinação entre localização e possibilidade de modernização tem despertado cada vez mais interesse”, complementa.
Mocelin abre novo ponto de vendas na Praia do Canto
A construtora Mocelin realizou, na quarta-feira (15), o soft opening (abertura) do ponto de vendas do Iris@786, na Praia do Canto, em Vitória. O evento, direcionado a parceiros de negócios e clientes, marcou o início das atividades do espaço localizado na rua Aleixo Netto, 786, onde ficará o empreendimento de torre única composto por 17 unidades com áreas privativas de 73 m² a 234 m² de duas a cinco suítes.
Impacto prepara segunda fase do Cidade Camburi e busca novas áreas em Guarapari
A Impacto Engenharia prepara o lançamento do Vista Camburi, projeto que integra a segunda fase do complexo imobiliário Cidade Camburi, localizado na avenida Norte-Sul, em Jardim Camburi, Vitória. Ao mesmo tempo, a empresa, depois dos resultados das vendas do Lumina, em Guarapari, tem buscado outras oportunidades de investimento na Cidade-Saúde.
Em Vitória, o Vista Camburi será um empreendimento residencial e contará com duas torres de apartamentos de 3 e 4 quartos integradas ao Cidade Mall, a área comercial do complexo. O projeto Cidade Camburi prevê, ao final de suas três fases de desenvolvimento, uma área total construída de 74.600 m², dividida entre unidades residenciais, mall de serviços e uma torre corporativa. A primeira etapa do masterplan, o Ilha Camburi, já teve sua área comercial e residencial entregue.
“As famílias buscam empreendimentos que reduzam deslocamentos. O morador terá a residência e uma rede de serviços a poucos passos de casa. O conceito foi desenhado para receber clínicas, consultórios, escritórios e comércio, integrando a rotina sem a necessidade de automóvel”, explica o diretor executivo da Impacto Engenharia, Sandro Carlesso.
Expansão no mercado de Guarapari
Paralelamente ao desenvolvimento na capital, a construtora acelera a busca por novas áreas para incorporação em Guarapari. A decisão é impulsionada pelo desempenho comercial do Lumina, empreendimento local que atingiu a marca de 90% das unidades vendidas. Localizado no Centro de Guarapari, o empreendimento fica de frente para o mar e tem opções de apartamentos de 2 e 3 quartos com suíte, com áreas privativas de 54,49 m² a 101,59 m².
A prospecção de terrenos foca em regiões consolidadas e de alta valorização no balneário, como a Praia do Morro, Centro e Enseada Azul. “Guarapari vive um momento muito positivo, com demanda crescente tanto de moradores quanto de investidores. O desempenho do Lumina confirmou esse potencial e estamos avaliando terrenos em regiões estratégicas, como Praia do Morro, Centro e Enseada Azul, para desenvolver novos projetos”, afirma Carlesso.
Feirão da Morar tem condições facilitadas de pagamento neste sábado
A Morar Construtora realiza neste sábado (18) o seu Feirão de Aniversário de 45 anos em todas as suas lojas na Grande Vitória. A campanha de vendas traz condições comerciais específicas para a aquisição de imóveis residenciais, incluindo sinal de reserva a partir de R$ 45, parcelamento da entrada em até 72 vezes e o pagamento de parcelas pela metade do valor durante os primeiros seis meses de contrato. Como parte da ação de vendas, os compradores que fecharem negócio durante o evento receberão um projeto de decoração digital gratuito, elaborado por meio de uma parceria com uma empresa paulista de simulação de ambientes.
Re/Max ES debate jornada digital e dados imobiliários
A Re/Max Espírito Santo realiza nesta sexta-feira (17), no auditório da Findes, em Vitória, o Encontro R3 do segundo trimestre de 2026. O evento de negócios, que vai das 14h às 18h, prevê reunir cerca de 200 profissionais do setor para mapear os resultados comerciais acumulados entre abril e junho, além de premiar os corretores e imobiliárias de maior destaque em volume de vendas e captação de representação exclusiva no período.
A programação técnica do encontro abordará a eficiência operacional e a tecnologia aplicada ao mercado imobiliário. Entre os palestrantes estão Ernani Assis, acionista da marca no Brasil e ex-VP executivo do Grupo ZAP, que tratará sobre gestão e processos de vendas, e André Rodrigues, master franqueado regional da rede, que discutirá a jornada digital e a aplicação de inteligência de dados na rotina dos corretores locais.
"O Encontro R3 consolida o nosso compromisso com a elevação do nível técnico do mercado capixaba. Mais do que celebrar metas atingidas, o foco está em conectar nossa força de trabalho local às melhores práticas globais de inteligência imobiliária. A qualificação contínua é o que garante a segurança jurídica e a liquidez das transações em um mercado cada vez mais dinâmico e exigente", avalia o diretor regional da Re/Max Espírito Santo, Aluisio Sarlo.
Coquetel na ES Construção 2026
As corretoras Juliana do Carmo e Dayrlane Delpupo realizaram, no dia 8 de julho, um coquetel voltado ao mercado imobiliário durante a feira ES Construção 2026, no Pavilhão de Carapina, na Serra. O evento teve como objetivo promover o networking e estreitar o relacionamento comercial entre empresários, investidores, construtores, arquitetos e engenheiros que atuam na Região Metropolitana da Grande Vitória.
Vitória ganha unidade do IBREP para formação de corretores
A expansão do mercado imobiliário na Região Metropolitana da Grande Vitória, que acumula 19.469 unidades residenciais e comerciais em construção, motivou a abertura de uma nova escola de capacitação profissional voltada ao setor. O Instituto Brasileiro de Educação Profissional (IBREP) confirmou a instalação de uma unidade física na Enseada do Suá, em Vitória, focada no curso Técnico em Transações Imobiliárias (TTI).
A iniciativa foca no atendimento à demanda por qualificação técnica de corretores, impulsionada pela complexidade das operações imobiliárias em um cenário de forte valorização. “O Espírito Santo vive um mercado imobiliário aquecido com índices bem acima da média nacional. A chegada do IBREP na região tem o objetivo de ampliar o acesso a uma capacitação conectada à realidade local e à macroeconomia em constante transformação”, afirma Diogo Martins, CEO do IBREP.
Além da formação técnica obrigatória para o registro profissional (Creci), a grade curricular da nova unidade abrange disciplinas de negociação, avaliação de ativos, marketing digital aplicado e aspectos jurídicos de transações. As inscrições para a formação na capital capixaba já foram abertas pela instituição de ensino.