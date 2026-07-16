Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • HZ
  • Gastronomia
  • Para que serve o chá de hibisco? 3 receitas e os seus benefícios para a saúde
Gastronomia

Para que serve o chá de hibisco? 3 receitas e os seus benefícios para a saúde

Aprenda a preparar opções que trazem conforto e promovem o bem-estar do organismo
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 16 de Julho de 2026 às 16:55

Chá de hibisco com alecrim e limão (Imagem: Julie208 | Shutterstock)
Chá de hibisco com alecrim e limão Crédito: Imagem: Julie208 | Shutterstock
O chá de hibisco é uma bebida bastante apreciada por seu sabor levemente ácido e pela intensa coloração avermelhada. Além de ser uma escolha refrescante, essa infusão oferece uma série de benefícios para a saúde, tornando-se um aliado valioso para quem busca um estilo de vida mais saudável. Quando associado a uma alimentação equilibrada e à prática regular de atividades físicas, pode ser um aliado na manutenção e na promoção do bem-estar geral.
A seguir, confira 3 receitas de chá de hibisco e os seus benefícios para a saúde!

1. Chá de hibisco com alecrim e limão

Enquanto o alecrim é rico em compostos fenólicos que podem contribuir para a concentração e a proteção celular, a combinação do hibisco com o limão potencializa o efeito diurético da bebida e fornece vitamina C, nutriente importante para o funcionamento do sistema imunológico.

Ingredientes

  • 500 ml de água
  • 2 colheres de sopa de hibisco seco
  • 1 ramo de alecrim fresco
  • Suco de 1/2 limão
  • Mel a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Desligue o fogo, adicione o hibisco e o alecrim. Tampe e deixe descansar por cerca de 10 minutos. Coe, acrescente o suco de limão, adoce com o mel e sirva em seguida. 
Chá de hibisco com canela, gengibre e anis-estrelado (Imagem: ArtCookStudio | Shutterstock)
Chá de hibisco com canela, gengibre e anis-estrelado Crédito: Imagem: ArtCookStudio | Shutterstock

2. Chá de hibisco com canela, gengibre e anis-estrelado

O gengibre é tradicionalmente utilizado para favorecer a digestão e reúne substâncias com ação anti-inflamatória. O hibisco, por seu efeito diurético, auxilia na eliminação do excesso de líquidos. Já o anis-estrelado complementa a bebida ao aliviar a sensação de estufamento. 

Ingredientes

  • 500 ml de água
  • 2 colheres de sopa de hibisco seco
  • 1 canela em pau
  • 3 rodelas de gengibre fresco
  • 1 anis-estrelado
  • Mel a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, leve a água ao fogo médio com a canela, o gengibre e o anis-estrelado. Após levantar fervura, mantenha em fogo baixo por cerca de 5 minutos. Desligue o fogo, adicione o hibisco, tampe e deixe em infusão por 10 minutos. Coe, adoce com mel e sirva em seguida.

3. Chá de hibisco com capim-limão

A combinação do hibisco com o capim-limão resulta em uma bebida rica em compostos antioxidantes e de aroma suave. Enquanto o hibisco ajuda a combater os radicais livres, o capim-limão é tradicionalmente utilizado por seu efeito calmante, podendo contribuir para o relaxamento, aliviar o estresse do dia a dia e favorecer uma sensação de bem-estar.

Ingredientes

  • 500 ml de água
  • 2 colheres de sopa de hibisco seco
  • 1 colher de sopa de capim-limão seco
  • Mel a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Desligue o fogo, adicione o hibisco e o capim-limão, tampe e deixe em infusão por cerca de 10 minutos. Coe, adoce com o mel e sirva em seguida.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Na operação, a Polícia Federal apreendeu seringas contendo substâncias utilizadas para emagrecimento.
PF prende mulher com depósito de medicamentos para emagrecer no ES
Ricardo Ferraço e Lorenzo Pazolini são pré-candidatos ao Governo do Estado
Pesquisa Quaest: a gangorra de Ricardo e Pazolini na disputa a governador do ES
Luiz Melodia: No Coração do Brasil, documentário sobre a lenda da MPB
Festival de Cinema de Santa Teresa divulga programação com filmes, shows e concurso gastronômico

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados