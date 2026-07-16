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Veja mudanças

Mais duas ruas na Praia da Costa têm trânsito alterado

As mudanças são para melhorar a fluidez do trânsito no bairro, devido às obras na Avenida Champagnat para o Parque Linear

Publicado em 16 de Julho de 2026 às 18:24

Lucas Gaviorno

Lucas Gaviorno

Publicado em 

16 jul 2026 às 18:24
Vias da Praia da Costa passaram a ter mão única durante obras
Vias da Praia da Costa passaram a ter mão única durante obras Divulgação/PMVV

As obras na Av. Champagnat, na Praia da Costa, em Vila Velha, causaram uma nova mudança no trânsito da região. Duas ruas passaram a ter sentido único, já nesta quinta-feira (16), para melhorar a fluidez do trânsito. 


  • Rua Dr. Jairo de Matos Pereira: mão única no sentido Rua Dom Jorge de Menezes (Convento da Penha);
  • Rua João Pessoa de Mattos: mão única no sentido inverso (Itapuã).

Com a demolição da ponte da Avenida Champagnat desde a última  terça-feira (14), a avenida está interditada no trecho entre a Rua Inácio Higino e a Rua São Paulo. previsão é de que os serviços sejam concluídos em aproximadamente três semanas.

O serviço faz parte das obras de tamponamento do Canal da Costa e da construção do Parque Linear na região.

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Obra interdita trecho da Avenida Champagnat em Vila Velha

Mudanças na Champagnat

Com o bloqueio da Avenida Champagnat, os motoristas precisarão utilizar rotas alternativas. Confira: 


  • Quem segue pela Avenida Carlos Lindenberg com destino à Terceira Ponte ou ao bairro Itapuã deverá acessar a Rua Sete de Setembro e, em seguida, a Avenida Luciano das Neves. Outra opção é seguir pela Avenida Champagnat e entrar na Rua Telmo Torres antes do trecho interditado.

  • Já os condutores que seguem em direção à Praia da Costa deverão utilizar a Rua Quinze de Novembro, com acesso pelos desvios implantados nas ruas Cabo Aylson Simões, Antônio Ataíde ou Inácio Higino.
Como fica o trânsito durante interdição
Como fica o trânsito durante interdição Arte | A Gazeta

Ônibus com rotas alteradas

As linhas de ônibus que passam pela Avenida Champagnat também tiveram mudanças temporárias desde a terça-feira (14). 


No sentido Praia da Costa, os coletivos passarão pela Rua Inácio Higino, Rua XV de Novembro e Avenida Gil Veloso. Já no sentido Terceira Ponte, o trajeto será feito pela Rua Inácio Higino, Rua XV de Novembro, Rua Hugo Musso e Rua Ceará.

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