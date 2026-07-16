Mais duas ruas na Praia da Costa têm trânsito alterado

As obras na Av. Champagnat, na Praia da Costa, em Vila Velha, causaram uma nova mudança no trânsito da região. Duas ruas passaram a ter sentido único, já nesta quinta-feira (16), para melhorar a fluidez do trânsito.
- Rua Dr. Jairo de Matos Pereira: mão única no sentido Rua Dom Jorge de Menezes (Convento da Penha);
- Rua João Pessoa de Mattos: mão única no sentido inverso (Itapuã).
Mudanças na Champagnat
Com o bloqueio da Avenida Champagnat, os motoristas precisarão utilizar rotas alternativas. Confira:
- Quem segue pela Avenida Carlos Lindenberg com destino à Terceira Ponte ou ao bairro Itapuã deverá acessar a Rua Sete de Setembro e, em seguida, a Avenida Luciano das Neves. Outra opção é seguir pela Avenida Champagnat e entrar na Rua Telmo Torres antes do trecho interditado.
- Já os condutores que seguem em direção à Praia da Costa deverão utilizar a Rua Quinze de Novembro, com acesso pelos desvios implantados nas ruas Cabo Aylson Simões, Antônio Ataíde ou Inácio Higino.
Ônibus com rotas alteradas
As linhas de ônibus que passam pela Avenida Champagnat também tiveram mudanças temporárias desde a terça-feira (14).
No sentido Praia da Costa, os coletivos passarão pela Rua Inácio Higino, Rua XV de Novembro e Avenida Gil Veloso. Já no sentido Terceira Ponte, o trajeto será feito pela Rua Inácio Higino, Rua XV de Novembro, Rua Hugo Musso e Rua Ceará.