Mais duas ruas na Praia da Costa têm trânsito alterado

As obras na Av. Champagnat, na Praia da Costa, em Vila Velha, causaram uma nova mudança no trânsito da região. Duas ruas passaram a ter sentido único, já nesta quinta-feira (16), para melhorar a fluidez do trânsito.





Rua Dr. Jairo de Matos Pereira: mão única no sentido Rua Dom Jorge de Menezes (Convento da Penha);

Rua João Pessoa de Mattos: mão única no sentido inverso (Itapuã).





Com a demolição da ponte da Avenida Champagnat desde a última terça-feira (14), a avenida está interditada no trecho entre a Rua Inácio Higino e a Rua São Paulo. A previsão é de que os serviços sejam concluídos em aproximadamente três semanas.



