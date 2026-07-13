Obra interdita trecho da Avenida Champagnat em Vila Velha

Um trecho importante da Avenida Champagnat, uma das principais ligações entre os bairros Praia da Costa e Itapuã, em Vila Velha, será totalmente interditado a partir desta terça-feira (14). A medida é necessária para a demolição da ponte sobre o Canal da Costa, etapa das obras de implantação do Parque Linear da Praia da Costa.
O bloqueio ocorrerá entre as ruas Inácio Higino e São Paulo. Segundo a Prefeitura de Vila Velha, a previsão é de que os serviços sejam concluídos em aproximadamente três semanas.
De acordo com o município, a atual ponte apresenta sinais de envelhecimento, como corrosão das armaduras, desgaste do concreto e infiltrações. Embora não haja risco iminente, a estrutura será substituída por uma nova travessia, nos mesmos padrões das pontes já construídas nas avenidas Castelo Branco e Dom Jorge de Menezes, preparadas para o novo sistema de drenagem da região.
A intervenção ocorre uma semana após a liberação do trânsito na Avenida Castelo Branco, onde a nova ponte foi concluída e entregue aos motoristas.
Como fica o trânsito
Com o bloqueio da Avenida Champagnat, os motoristas precisarão utilizar rotas alternativas. Confira:
- Quem segue pela Avenida Carlos Lindenberg com destino à Terceira Ponte ou ao bairro Itapuã deverá acessar a Rua Sete de Setembro e, em seguida, a Avenida Luciano das Neves. Outra opção é seguir pela Avenida Champagnat e entrar na Rua Telmo Torres antes do trecho interditado.
- Já os condutores que seguem em direção à Praia da Costa deverão utilizar a Rua Quinze de Novembro, com acesso pelos desvios implantados nas ruas Cabo Aylson Simões, Antônio Ataíde ou Inácio Higino.
Ônibus terão itinerário alterado
As linhas de ônibus que passam pela Avenida Champagnat também terão mudanças temporárias a partir de terça-feira (14).
No sentido Praia da Costa, os coletivos passarão pela Rua Inácio Higino, Rua XV de Novembro e Avenida Gil Veloso. Já no sentido Terceira Ponte, o trajeto será feito pela Rua Inácio Higino, Rua XV de Novembro, Rua Hugo Musso e Rua Ceará.
Obra faz parte do Parque Linear
A demolição da ponte integra as obras de tamponamento do Canal da Costa para a implantação do Parque Linear da Praia da Costa, projeto que prevê melhorias na drenagem urbana, mobilidade e requalificação do espaço público na região.