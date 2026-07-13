Obra interdita trecho da Avenida Champagnat em Vila Velha

Um trecho importante da Avenida Champagnat, uma das principais ligações entre os bairros Praia da Costa e Itapuã, em Vila Velha, será totalmente interditado a partir desta terça-feira (14). A medida é necessária para a demolição da ponte sobre o Canal da Costa, etapa das obras de implantação do Parque Linear da Praia da Costa.





O bloqueio ocorrerá entre as ruas Inácio Higino e São Paulo. Segundo a Prefeitura de Vila Velha, a previsão é de que os serviços sejam concluídos em aproximadamente três semanas.





De acordo com o município, a atual ponte apresenta sinais de envelhecimento, como corrosão das armaduras, desgaste do concreto e infiltrações. Embora não haja risco iminente, a estrutura será substituída por uma nova travessia, nos mesmos padrões das pontes já construídas nas avenidas Castelo Branco e Dom Jorge de Menezes, preparadas para o novo sistema de drenagem da região.





A intervenção ocorre uma semana após a liberação do trânsito na Avenida Castelo Branco, onde a nova ponte foi concluída e entregue aos motoristas.