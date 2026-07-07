Trânsito de Coqueiral de Itaparica muda com obras para novo binário

A Avenida Perimetral, em Coqueiral de Itaparica, terá uma nova travessia sobre o canal para implantação de sistema binário no trânsito. Segundo a Prefeitura de Vila Velha, a proposta é reorganizar o tráfego e reduzir os congestionamentos registrados no entorno da praça principal do bairro.





As intervenções começaram na segunda (6) e devem durar, aproximadamente, 90 dias. De acordo com a Secretaria Municipal de Obras, não haverá interdição total da via durante a execução dos serviços. O trânsito seguirá normalmente, com estreitamento temporário da pista.





O novo binário será implementado entre as Ruas Itaperuna e 13. Com a mudança, a Rua 13, onde está localizado o Ginásio Tartarugão, passará a operar em sentido único, em direção à Orla de Itaparica. Já a Rua Itaperuna terá fluxo com destino a Cocal.





A expectativa da administração da cidade é que a nova configuração melhore a circulação de veículos e reduza o tempo de espera nos semáforos da região, considerada um dos principais pontos de retenção do trânsito em Coqueiral de Itaparica.





O projeto também prevê alterações na circulação da própria Avenida Perimetral. As pistas vão operar com maior capacidade no sentido da Avenida João Mendes, em direção ao bairro Santa Mônica, e em direção à Avenida Luciano das Neves. A reorganização permitirá ampliar para duas a três faixas de rolamento por sentido, favorecendo uma distribuição mais eficiente do fluxo de veículos.