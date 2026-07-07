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Menino de 10 anos é atacado por cachorro e fica ferido em Anchieta

Imagens de uma câmera de segurança mostram o momento em que o cão corre em direção ao menino

Publicado em 07 de Julho de 2026 às 18:54

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 jul 2026 às 18:54

Um menino de 10 anos ficou ferido após ser atacado por um cachorro enquanto caminhava com a mãe no bairro Castelhanos, em Anchieta, no Sul do Espírito Santo. O caso aconteceu no último domingo (5).


Imagens de uma câmera de segurança mostram o momento em que o cão corre em direção ao menino. A criança tenta fugir, mas é alcançada e mordida. Ao tentar proteger o filho, a mãe cai no chão. Em seguida, o responsável pelo animal consegue contê-lo.


Por causa das mordidas, o menino sofreu ferimentos nos braços e recebeu atendimento médico. A mãe, Sineia Mongin, contou que o filho está se recuperando, mas continua abalado emocionalmente e com medo de sair de casa. "Quando caí, pensei que era o fim, que meu filho seria morto pelo cachorro", relembrou.

Menino é atacado por cachorro e polícia investiga caso em Anchieta
Menino de 10 anos foi atacado por cachorro em Anchieta, no Sul do ES Videomonitoramento

Segundo Sineia, a tutora do cachorro afirmou que estava dormindo quando o animal saiu da residência. Ela teria procurado a família para pedir desculpas e informou que prestará esclarecimentos na Delegacia de Anchieta. 


Moradores da região afirmam que o cachorro já teria atacado outras pessoas e animais. A zeladora Solange Vieira diz que esse tipo de situação não é novidade. "É sempre a mesma história, dizem que deixaram o portão aberto", afirmou. A família do menino registrou um boletim de ocorrência.


A Polícia Civil informou que investiga o caso e, segundo o delegado Luiz Paschoal, caso seja comprovada omissão dos responsáveis pelo animal, eles poderão responder criminalmente.


(Com informações de Mariana Couto, da TV Gazeta Sul)

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