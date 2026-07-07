Menino de 10 anos é atacado por cachorro e fica ferido em Anchieta

Um menino de 10 anos ficou ferido após ser atacado por um cachorro enquanto caminhava com a mãe no bairro Castelhanos, em Anchieta, no Sul do Espírito Santo. O caso aconteceu no último domingo (5).





Imagens de uma câmera de segurança mostram o momento em que o cão corre em direção ao menino. A criança tenta fugir, mas é alcançada e mordida. Ao tentar proteger o filho, a mãe cai no chão. Em seguida, o responsável pelo animal consegue contê-lo.





Por causa das mordidas, o menino sofreu ferimentos nos braços e recebeu atendimento médico. A mãe, Sineia Mongin, contou que o filho está se recuperando, mas continua abalado emocionalmente e com medo de sair de casa. "Quando caí, pensei que era o fim, que meu filho seria morto pelo cachorro", relembrou.