Menino de 10 anos é atacado por cachorro e fica ferido em Anchieta

Um menino de 10 anos ficou ferido após ser atacado por um cachorro enquanto caminhava com a mãe no bairro Castelhanos, em Anchieta, no Sul do Espírito Santo. O caso aconteceu no último domingo (5).
Imagens de uma câmera de segurança mostram o momento em que o cão corre em direção ao menino. A criança tenta fugir, mas é alcançada e mordida. Ao tentar proteger o filho, a mãe cai no chão. Em seguida, o responsável pelo animal consegue contê-lo.
Por causa das mordidas, o menino sofreu ferimentos nos braços e recebeu atendimento médico. A mãe, Sineia Mongin, contou que o filho está se recuperando, mas continua abalado emocionalmente e com medo de sair de casa. "Quando caí, pensei que era o fim, que meu filho seria morto pelo cachorro", relembrou.
Segundo Sineia, a tutora do cachorro afirmou que estava dormindo quando o animal saiu da residência. Ela teria procurado a família para pedir desculpas e informou que prestará esclarecimentos na Delegacia de Anchieta.
Moradores da região afirmam que o cachorro já teria atacado outras pessoas e animais. A zeladora Solange Vieira diz que esse tipo de situação não é novidade. "É sempre a mesma história, dizem que deixaram o portão aberto", afirmou. A família do menino registrou um boletim de ocorrência.
A Polícia Civil informou que investiga o caso e, segundo o delegado Luiz Paschoal, caso seja comprovada omissão dos responsáveis pelo animal, eles poderão responder criminalmente.
(Com informações de Mariana Couto, da TV Gazeta Sul)