Funcionário de supermercado é preso por importunação sexual em Colatina

Um funcionário de supermercado de 43 anos foi preso por importunação sexual em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, na tarde de segunda-feira (6). A vítima é uma mulher não verbal de 27 anos que trabalhava com o suspeito, segundo a Polícia Militar.





De acordo com a PM, a vítima relatou que o colega causava desconforto havia dias ao agarrá-la e abraçá-la sem seu consentimento. Na segunda-feira (6), enquanto trabalhava, ele teria repetido o comportamento. Outros funcionários confirmaram aos policiais que presenciaram os episódios relatados pela vítima.





A Polícia Civil informou que o homem foi autuado em flagrante por importunação sexual e encaminhado ao sistema prisional. A identidade dele não foi divulgada.